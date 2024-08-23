ÇEDES'e karşı çıktığı için sürülen Serkan Bebek: Anayasa'yı savunduğum için cezalandırıldım

“Biz okulun önünde ‘Uyuşturucu ve okul içinde tarikat istemiyoruz’ diye bir açıklama yaptık, bir veli tarafından hedef gösterildik. Öncelikle buradan başlamak istiyorum. Ben orada bir sınıf öğretmeni veya sendikacı olarak bir öğrenciye müdahil olmamız söz konusu değil. Bir aile çocuğunun tarikata gitmesini istiyorsa öğretmen olarak bana orada düşecek hiçbir şey yok. Bana düşen şuydu: Okulun önünde uyuşturucu kullanılıyordu, okulun içinde bira şişeleri, uyuşturucu maddeleri görüyorduk, okulun kapısı kırıktı ve okul idaresi bununla ilgili hiçbir şey yapmıyordu ve veliler de bundan şikayetçiydi. Aynı zamanda orada derme çatma kıraathane gibi bir yer kiralanmış ve bir tarikatın çocukları nüfuz etmeye başladığını öğrendik. Aile çocuğu arıyor bulamıyor, sonra bu tarikatta buluyor. Bir veli diyor ki, ‘Çocuğum buraya benden habersiz gitti, Atatürk’e düşman ettiler, üzerinde Atatürk var diye para tutamayacak hale geldi’. Çocuklar 8 yaşında. Biz de orada kamuoyu dikkatini çekmek için bir basın açıklaması yaptık. Bu konu çocuğunu tarikata sokmak isteyen, rızası olan velilere müdahil olmak amaçlı değil. Tamamen çocukları korumak amaçlı. Bu açıklamadan sonra ‘din düşmanı’ diye hedef gösterildik, okul idaresine ilettik, çözüm bulunamayınca İl Milli Eğitim’e teftiş talebinde bulunduk. Müfettişler teftiş talebinde bulunmuşken, kınama verdiler ve beni sürgün ettiler. ÇEDES’i neden istemiyorsunuz diye sorulduğunu ve velilerden burada hedef gösterildiğimi öğrendim. Bu dilekçeyi Serkan Öğretmen yazdırdı diye veliler hedef göstermişler. İl Milli Eğitim benim dilekçe talebimle alakalı işlem yapılamadığını söyledi.”