Deniz canlıları Karaburun'da fotoğraflandı

Deniz tabanında tüneller kazarak yaşayan Boru kurdu, kum ve çamurun içinde organik canlılarla beslenir ve burada çoğalırlar.
Deniz tabanında tüneller kazarak yaşayan Boru kurdu, kum ve çamurun içinde organik canlılarla beslenir ve burada çoğalırlar.
Çanakkale, Marmara ve Ege'de bulunan Hani balığı, çift cinsiyetli hermafrodit balıklardır. Taşlık alanları tercih eden bu balıklar, Haziran- Eylül aylarında kıyılara yumurtalarını bırakır ve derin sulara geri döner.
Çanakkale, Marmara ve Ege'de bulunan Hani balığı, çift cinsiyetli hermafrodit balıklardır. Taşlık alanları tercih eden bu balıklar, Haziran- Eylül aylarında kıyılara yumurtalarını bırakır ve derin sulara geri döner.
Karabaş balığının "Tripterygion delaisi" 4 farklı türü Akdeniz'de yaşayan suptropikal demersal balıktır. Boyu 5.3 santimetreye kadar uzar.
Karabaş balığının "Tripterygion delaisi" 4 farklı türü Akdeniz'de yaşayan suptropikal demersal balıktır. Boyu 5.3 santimetreye kadar uzar.
Deniz yıldızı, deniz omurgasızları arasında bulunur ve hem eşeyli hem eşeysiz olarak üreyebilir.
Deniz yıldızı, deniz omurgasızları arasında bulunur ve hem eşeyli hem eşeysiz olarak üreyebilir.
Deniz şakayıklarıyla aynı sınıfa giren Kayalık Mercanları, omurgasız deniz canlılarındandır. Hem eşeyli, hem de bölünme veya tomurcuklanarak eşeysiz üreyebilirler.
Deniz şakayıklarıyla aynı sınıfa giren Kayalık Mercanları, omurgasız deniz canlılarındandır. Hem eşeyli, hem de bölünme veya tomurcuklanarak eşeysiz üreyebilirler.
Deniz tavşanı, kabuksuz bir deniz yumuşakçasıdır. Genellikle Ege ve Akdeniz'de bulunan deniz canlısı, 75 santimetreye kadar büyüyebilir.
Deniz tavşanı, kabuksuz bir deniz yumuşakçasıdır. Genellikle Ege ve Akdeniz'de bulunan deniz canlısı, 75 santimetreye kadar büyüyebilir.
Sinir sistemi araştırmalarında önemli rol oynayan deniz tavşanları, çift cinsiyetlidir.
Sinir sistemi araştırmalarında önemli rol oynayan deniz tavşanları, çift cinsiyetlidir.
Fotoğrafta deniz tavşanı "Nudibranch" yumurtaları görülmekte.
Fotoğrafta deniz tavşanı "Nudibranch" yumurtaları görülmekte.