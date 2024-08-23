Deniz canlıları Karaburun'da fotoğraflandı

İzmir'in kuzeyinde bulunan Karaburun yarımadası özellikle su altı turizmiyle öne çıkan turistik bir bölge olmakla birlikte su altında yaşayan bir çok farklı deniz canlısını barındırır. Dalgıçlar 'Sığlık' adı verilen dalış noktasında deniz canlılarını fotoğrafladı.