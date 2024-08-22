https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/putinin-kuran-i-kerime-gosterdigi-saygi-dikkat-cekti-1087135776.html
Putin’in Kur’an-ı Kerim’e gösterdiği saygı dikkat çekti
Putin’in Kur’an-ı Kerim’e gösterdiği saygı dikkat çekti
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in Çeçenistan'ın başkenti Grozniy'deki temasları sırasında yeni yapılan camiye hediye ettiği Kur’an-ı Kerim’e gösterdiği... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T12:14+0300
2024-08-22T12:14+0300
2024-08-22T12:16+0300
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çeçenistan
ramzan kadirov
grozni
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Putin’in 20 Ağustos’taki Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan’nın Grozniy kentine 13 yıl aradan sonra yaptığı ziyaretine Çeçenistan lideri Ramazan Kadırov ve Çeçenistan Müftüsü Salah Mezhiyev eşlik etti. Yapımına 2020’de başlanan Hazreti İsa Cami’ni ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisinin camiye hediye ettiği yaldızlı ve değerli taşlarla süslenmiş Kur’an-ı Kerim’i inceledi. Putin’in mukaddes kitabı eline alındıktan sonra öperek saygı gösterdiği görüldü.Putin, Çeçenistan’ın onursal vatandaşı olduÇeçenistan Onursal Vatandaşlığı unvanı ve beraberindeki belge, cami ziyareti sırasında Çeçenistan lideri Kadirov ve Çeçenistan Müftüsü ve Müslüman Dini İdaresi Başkanı Salah Meciyev tarafından Putin’e takdim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/bartholomeosu-ekumenik-ilan-eden-zelenskiye-umit-ozdagdan-da-tepki-geldi-turkiyenin-egemenligine-1087130140.html
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vladimir putin, rusya, çeçenistan, ramzan kadirov, grozni
vladimir putin, rusya, çeçenistan, ramzan kadirov, grozni
Putin’in Kur’an-ı Kerim’e gösterdiği saygı dikkat çekti
12:14 22.08.2024 (güncellendi: 12:16 22.08.2024)
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in Çeçenistan'ın başkenti Grozniy'deki temasları sırasında yeni yapılan camiye hediye ettiği Kur’an-ı Kerim’e gösterdiği saygı Türkiye gündemine dikkat çekti.
Putin’in 20 Ağustos’taki Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan’nın Grozniy kentine 13 yıl aradan sonra yaptığı ziyaretine Çeçenistan lideri Ramazan Kadırov ve Çeçenistan Müftüsü Salah Mezhiyev eşlik etti.
Yapımına 2020’de başlanan Hazreti İsa Cami’ni ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin, kendisinin camiye hediye ettiği yaldızlı ve değerli taşlarla süslenmiş Kur’an-ı Kerim’i inceledi. Putin’in mukaddes kitabı eline alındıktan sonra öperek saygı gösterdiği görüldü.
Putin, Çeçenistan’ın onursal vatandaşı oldu
Çeçenistan Onursal Vatandaşlığı unvanı ve beraberindeki belge, cami ziyareti sırasında Çeçenistan lideri Kadirov ve Çeçenistan Müftüsü ve Müslüman Dini İdaresi Başkanı Salah Meciyev tarafından Putin’e takdim edildi.