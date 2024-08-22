Milli Eğitim Bakanı Tekin: '1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıflar, yeni yaptığımız modelle eğitim-öğretime başlayacaklar'

"Eğitim içeriğiyle ilgili olarak da özellikle son günlerde tartışma konusu olarak kamuoyunda da paylaştığımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili bir iki cümle söyleyeceğim. Üç tane şey yaptık. Dedik ki, dünyanın her tarafında, her ülke evrensel göstergeleri ve evrensel verileri alarak kendi sosyal, toplumsal, siyasal yapısını göz önünde bulundurarak kendine özgü bir model üretiyor. Finlandiya modeli diyorsunuz. Singapur modeli diyorsunuz. Güney Kore modeli diyorsunuz. Peki Türkiye Modeli deyince niye rahatsız oluyoruz? Türkiye kendine ait bir modeli üretemez mi arkadaşlar? Türkiye Modeli ürettik diyorum. Bana muhalefet diyor ki, 'Üretemezsin'. Niye diyorum, 'Türkiye üretemez.' diyorlar. Bu kadar aşağılık kompleksiyle hareket eden bir yapıda olmamalıyız. Bizim yaptığımız birinci şey bu. Biz dünyadaki genel ortak uygulamaları aldık. Üstüne kendi referans değerlerimizi koyduk ve bize özgü bir model ürettik. Ben artık bununla övünüyorum. Diyorum ki Türkiye'nin eğitim öğretim sürecinde kendine özgü bir modeli var. Bundan da gurur duyuyorum."