https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/ekonomi-profesoru-duyurdu-turkiyede-otomobil-pazari-patliyor-1087159996.html

Ekonomi profesörü duyurdu: Türkiye'de otomobil pazarı patlama yaşıyor

Ekonomi profesörü duyurdu: Türkiye'de otomobil pazarı patlama yaşıyor

Sputnik Türkiye

Johns Hopkins Üniversitesi Ekonomi Profesörü Steve Hanke Türkiye'de otomobil pazarı hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Son dönemlerde sıfır ve... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T21:07+0300

2024-08-22T21:07+0300

2024-08-22T21:09+0300

ekonomi

araba

otomobil

yerli otomobil

ikinci el otomobil

alım gücü

fabrika

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Amerikalı Ekonomi Profesörü Steve Hanke, X hesabından Türkiye'nin sıfır araç istatistiği hakkında paylaşımıyla gündeme geldi.Kore, ABD ve Hindistan'ı geride bıraktıEkonomist Hanke Türkiye'deki bir araba fabrikasına değinerek "Türkiye'deki bir araç fabrikası 2024'ün ilk yarısında 13 fabrika arasında yüzde 119.9 ile en yüksek işletme oranını kaydederek Kore, ABD ve Hindistan'ı bile geride bıraktı. Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor" dedi.Türkiye'de otomobil satış rakamı ne kadar?2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.0 artış göstererek 471.743 adet olarak gerçekleşti.Otomobil Pazarı:Hafif Ticari Araç Pazarı:Genel Değerlendirme:

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Sputnik Türkiye

araba, otomobil, yerli otomobil, ikinci el otomobil, alım gücü, fabrika