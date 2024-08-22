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Ekonomi profesörü duyurdu: Türkiye'de otomobil pazarı patlama yaşıyor
Ekonomi profesörü duyurdu: Türkiye'de otomobil pazarı patlama yaşıyor
Sputnik Türkiye
Johns Hopkins Üniversitesi Ekonomi Profesörü Steve Hanke Türkiye'de otomobil pazarı hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Son dönemlerde sıfır ve... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
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Amerikalı Ekonomi Profesörü Steve Hanke, X hesabından Türkiye'nin sıfır araç istatistiği hakkında paylaşımıyla gündeme geldi.Kore, ABD ve Hindistan'ı geride bıraktıEkonomist Hanke Türkiye'deki bir araba fabrikasına değinerek "Türkiye'deki bir araç fabrikası 2024'ün ilk yarısında 13 fabrika arasında yüzde 119.9 ile en yüksek işletme oranını kaydederek Kore, ABD ve Hindistan'ı bile geride bıraktı. Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor" dedi.Türkiye'de otomobil satış rakamı ne kadar?2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.0 artış göstererek 471.743 adet olarak gerçekleşti.Otomobil Pazarı:Hafif Ticari Araç Pazarı:Genel Değerlendirme:
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araba, otomobil, yerli otomobil, ikinci el otomobil, alım gücü, fabrika
araba, otomobil, yerli otomobil, ikinci el otomobil, alım gücü, fabrika

Ekonomi profesörü duyurdu: Türkiye'de otomobil pazarı patlama yaşıyor

21:07 22.08.2024 (güncellendi: 21:09 22.08.2024)
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2024
© AA
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Johns Hopkins Üniversitesi Ekonomi Profesörü Steve Hanke Türkiye'de otomobil pazarı hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Son dönemlerde sıfır ve ikinci el araç piyasasında düşüş yaşandığı iddia edilse de uzman isim Türkiye'nin araba piyasasında Kore, ABD ve Hindistan'ı geride bıraktığını açıkladı.
Amerikalı Ekonomi Profesörü Steve Hanke, X hesabından Türkiye'nin sıfır araç istatistiği hakkında paylaşımıyla gündeme geldi.

Kore, ABD ve Hindistan'ı geride bıraktı

Ekonomist Hanke Türkiye'deki bir araba fabrikasına değinerek "Türkiye'deki bir araç fabrikası 2024'ün ilk yarısında 13 fabrika arasında yüzde 119.9 ile en yüksek işletme oranını kaydederek Kore, ABD ve Hindistan'ı bile geride bıraktı. Türkiye'nin otomobil pazarı patlama yaşıyor" dedi.

Türkiye'de otomobil satış rakamı ne kadar?

2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.0 artış göstererek 471.743 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil Pazarı:
Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 10.25 oranında artarak 375.097 adet oldu.
2024 yılı Mayıs ayında otomobil satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.19 azalarak 80.260 adet olarak kaydedildi.
Otomobil pazarı, son 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlarına göre yüzde 48.5 artış gösterdi.
Hafif Ticari Araç Pazarı:
Hafif ticari araç pazarı, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 7.9 azalarak 96.646 adet olarak gerçekleşti.
2024 yılı Mayıs ayında hafif ticari araç satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.0 azalarak 20.045 adet oldu.
Genel Değerlendirme:
2024 yılı Mayıs ayında toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2023 yılı Mayıs ayına göre yüzde 10,1 azalarak 100.305 adet olarak gerçekleşti.
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