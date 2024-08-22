https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/121-yil-once-gonderilen-kartpostal-adresine-ulasti-1087137342.html
121 yıl önce gönderilen kartpostal adresine ulaştı
121 yıl önce gönderilen kartpostal adresine ulaştı
Sputnik Türkiye
Birleşik Krallık'da Galler'in Swansea şehrinde bir ofise 1903 yılından kalma bir kartpostal gönderildi. Postanın 121 yıl sonra adresine ulaşmasıyla ofis... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T13:04+0300
2024-08-22T13:04+0300
2024-08-22T13:04+0300
yaşam
posta
posta pulu
mektup
galler
birleşik krallık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/02/1050398451_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_33d21886c12681a131a5ec98bd8ffaca.jpg
Noel temalı bir kart, 121 yıl sonra adresini buldu. 16 Ağustos'ta Birleşik Krallık'taki Swansea şehrindeki bir ofise yollanan kartpostal, aslında 3 Ağustos 1903 yılında gönderilmişti.Kral Edward VII damgası bulunan Noel temalı kartpostalı alan ofis çalışanları, postaya bakınca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medya üzerinden kartpostalı yollayan kişinin yakınlarına ulaşmayı düşündüklerini belirttiler.Posta firması yetkileri durumu öğrendikten sonra, 'kartpostalın 121 yıl önce kaybolma ihtimalinden ziyade sistemlerine tekrar eklenmiş olabileceği ihtimalinin daha yüksek olduğunu' bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/ataturkun-sut-kardesine-yazdigi-mektubu-gun-yuzune-cikti-hemsirem-hanimefendi-1086826324.html
galler
birleşik krallık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/02/1050398451_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_528be8a9508e3a0fa874d65e473e87e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
posta, posta pulu, mektup, galler, birleşik krallık
posta, posta pulu, mektup, galler, birleşik krallık
121 yıl önce gönderilen kartpostal adresine ulaştı
Birleşik Krallık'da Galler'in Swansea şehrinde bir ofise 1903 yılından kalma bir kartpostal gönderildi. Postanın 121 yıl sonra adresine ulaşmasıyla ofis çalışanları kartpostalın sahibinin yakınlarını aramaya başladı. Posta ofisine göre 'kartpostal bir asırdan beri kayıp değil, muhtemelen sisteme tekrardan eklendi'
Noel temalı bir kart, 121 yıl sonra adresini buldu. 16 Ağustos'ta Birleşik Krallık'taki Swansea şehrindeki bir ofise yollanan kartpostal, aslında 3 Ağustos 1903 yılında gönderilmişti.
Kral Edward VII damgası bulunan Noel temalı kartpostalı alan ofis çalışanları, postaya bakınca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medya üzerinden kartpostalı yollayan kişinin yakınlarına ulaşmayı düşündüklerini belirttiler.
Posta firması yetkileri durumu öğrendikten sonra, 'kartpostalın 121 yıl önce kaybolma ihtimalinden ziyade sistemlerine tekrar eklenmiş olabileceği ihtimalinin daha yüksek olduğunu' bildirdi.