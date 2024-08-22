Noel temalı bir kart, 121 yıl sonra adresini buldu. 16 Ağustos'ta Birleşik Krallık'taki Swansea şehrindeki bir ofise yollanan kartpostal, aslında 3 Ağustos 1903 yılında gönderilmişti.Kral Edward VII damgası bulunan Noel temalı kartpostalı alan ofis çalışanları, postaya bakınca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sosyal medya üzerinden kartpostalı yollayan kişinin yakınlarına ulaşmayı düşündüklerini belirttiler.Posta firması yetkileri durumu öğrendikten sonra, 'kartpostalın 121 yıl önce kaybolma ihtimalinden ziyade sistemlerine tekrar eklenmiş olabileceği ihtimalinin daha yüksek olduğunu' bildirdi.

Birleşik Krallık'da Galler'in Swansea şehrinde bir ofise 1903 yılından kalma bir kartpostal gönderildi. Postanın 121 yıl sonra adresine ulaşmasıyla ofis... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

121 yıl önce gönderilen kartpostal adresine ulaştı

© AA Mektup gönderme © AA

Birleşik Krallık'da Galler'in Swansea şehrinde bir ofise 1903 yılından kalma bir kartpostal gönderildi. Postanın 121 yıl sonra adresine ulaşmasıyla ofis çalışanları kartpostalın sahibinin yakınlarını aramaya başladı. Posta ofisine göre 'kartpostal bir asırdan beri kayıp değil, muhtemelen sisteme tekrardan eklendi'