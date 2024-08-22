Çanakkale'nin renk değiştiren Pembe Gölü

Dalyan köyü yakınında yer alan Pembe Göl'ün suyu yılın bazı dönemlerinde kiremit rengine ve pembeye dönüşüyor.
Dalyan köyü yakınında yer alan Pembe Göl'ün suyu yılın bazı dönemlerinde kiremit rengine ve pembeye dönüşüyor.
Derinliği yaklaşık 2 ila 3 metre arası olan gölün rengi, sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı "dunaliella salina" adlı mikroskobik canlının fazla üremesi nedeniyle ortaya çıkıyor.
Derinliği yaklaşık 2 ila 3 metre arası olan gölün rengi, sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı "dunaliella salina" adlı mikroskobik canlının fazla üremesi nedeniyle ortaya çıkıyor.
Şekli dolayısıyla "Kalpli Göl" de denen gölde, yoğun tuz oranı nedeniyle gözle görülür canlı yaşamıyor.
Şekli dolayısıyla "Kalpli Göl" de denen gölde, yoğun tuz oranı nedeniyle gözle görülür canlı yaşamıyor.
Pembe Göl, özellikle Ağustos, Eylül ve hatta Ekim aylarında pembe rengi alıyor.
Pembe Göl, özellikle Ağustos, Eylül ve hatta Ekim aylarında pembe rengi alıyor.
Pembe Göl, Dalyan köyü yakınındaki Alexandria Troas Antik Kenti sınırları içinde yer alıyor.
Pembe Göl, Dalyan köyü yakınındaki Alexandria Troas Antik Kenti sınırları içinde yer alıyor.
Gölün su seviyesinin yükselip alçalmasına bağlı olarak zaman zaman kalp şeklini alıyor ve bu sebeple 'Kalpli Göl' olarak da adlandırılıyor.
Gölün su seviyesinin yükselip alçalmasına bağlı olarak zaman zaman kalp şeklini alıyor ve bu sebeple 'Kalpli Göl' olarak da adlandırılıyor.