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Dünya'nın farklı bölgelerinden 'Süper Ay' manzaraları
Dünya'nın farklı bölgelerinden 'Süper Ay' manzaraları
Sputnik Türkiye
Dünya'nın dört bir yanında gözlemlenen Süper Mavi Ay dolunayı dün gece gerçekleşti. Türkiye'de 04:36 sularında gözlemlenen Mavi Ay çıplak gözle görülebildi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T12:48+0300
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фото, fotoğraf, dolunay, mavi dolunay, abd, kanada, new york, california
фото, fotoğraf, dolunay, mavi dolunay, abd, kanada, new york, california
Dünya'nın farklı bölgelerinden 'Süper Ay' manzaraları
12:48 20.08.2024 (güncellendi: 12:49 20.08.2024)
Dünya'nın dört bir yanında gözlemlenen Süper Mavi Ay dolunayı dün gece gerçekleşti. Türkiye'de 04:36 sularında gözlemlenen Mavi Ay çıplak gözle görülebildi.
© AA / Tayfun Coşkun
ABD'nin California eyaletinde bulunan ve San Francisco kentinin simgesi olan Golden Gate Köprüsü üzerinden çekilen 'Süper Ay', büyüleyici manzaralar oluşturdu.
ABD'nin California eyaletinde bulunan ve San Francisco kentinin simgesi olan Golden Gate Köprüsü üzerinden çekilen 'Süper Ay', büyüleyici manzaralar oluşturdu.
© AA / Riccardo De Luca
İtalya'nın başkenti Roma'da Kolezyum ile beraber çekilen 'Süper Ay'.
İtalya'nın başkenti Roma'da Kolezyum ile beraber çekilen 'Süper Ay'.
© AA / Fatih Aktaş
ABD'nin New York eyaletinde Özgürlük Heykeli ile birlikte çekilen 'Süper Ay' adeta eserin bir parçasıymış gibi
ABD'nin New York eyaletinde Özgürlük Heykeli ile birlikte çekilen 'Süper Ay' adeta eserin bir parçasıymış gibi
© AA / Ömer Taha Çetin
Ankara'da akşamın erken saatlerinde çekilen 'Süper Ay' dönme dolap ile güzel bir görüntü oluşturdu.
Ankara'da akşamın erken saatlerinde çekilen 'Süper Ay' dönme dolap ile güzel bir görüntü oluşturdu.
© AA / Mert Alper Dervış
Kanada'nın Ontario eyaletinin Toronto kenti üzerinde yükselen 'Süper Ay', kameraya yansıyan ışık danslarıyla daha canlı görünüyor.
Kanada'nın Ontario eyaletinin Toronto kenti üzerinde yükselen 'Süper Ay', kameraya yansıyan ışık danslarıyla daha canlı görünüyor.
© AA / Kemal Ceylan
Türkiye'nin Çorum ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren 'Süper Ay' güzel bir görüntü oluşturdu.
Türkiye'nin Çorum ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde beliren 'Süper Ay' güzel bir görüntü oluşturdu.
© AA / Mert Murat Yaşar
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamera lenslerine yakalanan Süper Ay.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamera lenslerine yakalanan Süper Ay.