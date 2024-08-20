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DSÖ Direktörü Kluge: 'M Çiçeği virüsü yeni Kovid-19 değil'
DSÖ Direktörü Kluge: 'M Çiçeği virüsü yeni Kovid-19 değil'
Sputnik Türkiye
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, M çiçeği (mpox) virüsünün yeni Kovid-19 olmadığını belirtirken, bunun üstesinden gelmenin Avrupa ve dünya için kritik... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T13:42+0300
2024-08-20T14:06+0300
dünya
maymun çiçeği virüsü
virüs
kovid-19
dünya sağlık örgütü (dsö)
hans kluge
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ve DSÖ Sözcüsü Tarik Jasarevic, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.M çiçeği virüsünün, Doğu ve Orta Afrika'da devam eden salgında görülen türünün Klad 1, Avrupa'da 2022'den bu yana görülen vakalardaki türünün ise Klad 2 olduğunu belirten Kluge, Klad 1 ile ilgili daha fazla bilgi edinmeleri gerektiğini söyledi.Aşı ve antiviral ilaç temin edilmeliKluge, "M çiçeği virüsü yeni Kovid-19 değil." ifadesini kullandı. M çiçeği virüsünün temasla bulaştığının bilindiğini aktaran Kluge, virüsü nasıl kontrol edeceklerini bildiklerini, Avrupa'da bu virüsün bulaşmasını tamamen önlemek için gerekli adımları attıklarını kaydetti.Virüsle mücadelede dayanışma içerisinde olunması gerektiğine vurgu yapan Kluge, bunun üstesinden gelmenin, Avrupa ve dünya için kritik bir sınav olacağının altını çizdi. Kluge, 2022'den bu yana virüsün Klade 2 türüyle mücadele ettiklerini ve şu anda sadece İsveç'te Klade 1b türüne ait bir vakaya rastlandığı bilgisini paylaştı.'M çiçeği için maske takmayı önermiyoruz'Bir soru üzerine, DSÖ'nün M çiçeği virüsüne karşı maske takmayı önermediğini kaydeden DSÖ Sözcüsü Jasarevic ise, bu virüsün yakın temasla bulaştığını kaydetti.Jasarevic, M çiçeği virüsünün 'daha bulaşıcı olduğu' ve 'bulaşma yolunun değişebileceği' iddialarını hatırlatırken, hem bunlar hem de virüsün mutasyona uğrayıp uğramayacağını takip konusunda hazırlıklı olmanın önemine değindi.Kovid-19 salgını sürecinden büyük dersler çıkarıldığını anımsatan Jasarevic, M çiçeği virüsüyle mücadele için de küresel işbirliğine ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.M çiçeği virüsü nedir?DSÖ'ye göre, M çiçeği virüsü, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait 'maymun çiçeği' virüsünün neden olduğu viral bir hastalık.Hastalığın yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar yer alıyor.M çiçeği virüsü, fare ve sincap gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek, bulaşmanın en önemli nedenleri arasında yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/saglik-bakanligi-acikladi-m-cicegi-hakkinda-en-cok-sorulan-11-soru-ve-yanitlari-1087009315.html
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maymun çiçeği virüsü, virüs, kovid-19, dünya sağlık örgütü (dsö), hans kluge
maymun çiçeği virüsü, virüs, kovid-19, dünya sağlık örgütü (dsö), hans kluge

DSÖ Direktörü Kluge: 'M Çiçeği virüsü yeni Kovid-19 değil'

13:42 20.08.2024 (güncellendi: 14:06 20.08.2024)
© İHA / İHA-AW681728 maymun çiçeği virüsü,
 maymun çiçeği virüsü, - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
© İHA / İHA-AW681728
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DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, M çiçeği (mpox) virüsünün yeni Kovid-19 olmadığını belirtirken, bunun üstesinden gelmenin Avrupa ve dünya için kritik bir sınav olacağının altını çizdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ve DSÖ Sözcüsü Tarik Jasarevic, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
M çiçeği virüsünün, Doğu ve Orta Afrika'da devam eden salgında görülen türünün Klad 1, Avrupa'da 2022'den bu yana görülen vakalardaki türünün ise Klad 2 olduğunu belirten Kluge, Klad 1 ile ilgili daha fazla bilgi edinmeleri gerektiğini söyledi.

Aşı ve antiviral ilaç temin edilmeli

Kluge, "M çiçeği virüsü yeni Kovid-19 değil." ifadesini kullandı.
M çiçeği virüsünün temasla bulaştığının bilindiğini aktaran Kluge, virüsü nasıl kontrol edeceklerini bildiklerini, Avrupa'da bu virüsün bulaşmasını tamamen önlemek için gerekli adımları attıklarını kaydetti.
Kluge, Avrupa'da M çiçeğinin Klade 2 türüne ait her ay yaklaşık 100 vakaya rastladıklarını belirtirken, "Şu anda Klade 1 türünün neden olduğu teyakkuz hali, Avrupa'nın Klade 2'ye yeniden odaklanmasına fırsat veriyor. M çiçeği virüsünün gözetiminin ve vaka teşhisini güçlendirmeliyiz. Seyahat edenler dahil herkese korkuya, damgalamaya ve ayrımcılığa sebep olmadan, bilimsel temele dayalı kamu sağlığı tavsiyeleri sunulmalı. Stratejik risk değerlendirmelerine dayanarak ihtiyaç duyanlara aşı ve antiviral ilaç temin edilmeli." dedi.
Virüsle mücadelede dayanışma içerisinde olunması gerektiğine vurgu yapan Kluge, bunun üstesinden gelmenin, Avrupa ve dünya için kritik bir sınav olacağının altını çizdi. Kluge, 2022'den bu yana virüsün Klade 2 türüyle mücadele ettiklerini ve şu anda sadece İsveç'te Klade 1b türüne ait bir vakaya rastlandığı bilgisini paylaştı.

'M çiçeği için maske takmayı önermiyoruz'

Bir soru üzerine, DSÖ'nün M çiçeği virüsüne karşı maske takmayı önermediğini kaydeden DSÖ Sözcüsü Jasarevic ise, bu virüsün yakın temasla bulaştığını kaydetti.
Jasarevic, M çiçeği virüsünün 'daha bulaşıcı olduğu' ve 'bulaşma yolunun değişebileceği' iddialarını hatırlatırken, hem bunlar hem de virüsün mutasyona uğrayıp uğramayacağını takip konusunda hazırlıklı olmanın önemine değindi.
Kovid-19 salgını sürecinden büyük dersler çıkarıldığını anımsatan Jasarevic, M çiçeği virüsüyle mücadele için de küresel işbirliğine ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

M çiçeği virüsü nedir?

DSÖ'ye göre, M çiçeği virüsü, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait 'maymun çiçeği' virüsünün neden olduğu viral bir hastalık.
Hastalığın yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar yer alıyor.
M çiçeği virüsü, fare ve sincap gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.
Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek, bulaşmanın en önemli nedenleri arasında yer alıyor.
maymun çiçeği virüsü, - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2024
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Sağlık Bakanlığı açıkladı: M Çiçeği hakkında en çok sorulan 11 soru ve yanıtları
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