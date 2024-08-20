https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/dso-direktoru-kluge-m-cicegi-virusu-yeni-kovid-19-degil-1087055067.html

DSÖ Direktörü Kluge: 'M Çiçeği virüsü yeni Kovid-19 değil'

DSÖ Direktörü Kluge: 'M Çiçeği virüsü yeni Kovid-19 değil'

Sputnik Türkiye

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, M çiçeği (mpox) virüsünün yeni Kovid-19 olmadığını belirtirken, bunun üstesinden gelmenin Avrupa ve dünya için kritik... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T13:42+0300

2024-08-20T13:42+0300

2024-08-20T14:06+0300

dünya

maymun çiçeği virüsü

virüs

kovid-19

dünya sağlık örgütü (dsö)

hans kluge

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ve DSÖ Sözcüsü Tarik Jasarevic, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.M çiçeği virüsünün, Doğu ve Orta Afrika'da devam eden salgında görülen türünün Klad 1, Avrupa'da 2022'den bu yana görülen vakalardaki türünün ise Klad 2 olduğunu belirten Kluge, Klad 1 ile ilgili daha fazla bilgi edinmeleri gerektiğini söyledi.Aşı ve antiviral ilaç temin edilmeliKluge, "M çiçeği virüsü yeni Kovid-19 değil." ifadesini kullandı. M çiçeği virüsünün temasla bulaştığının bilindiğini aktaran Kluge, virüsü nasıl kontrol edeceklerini bildiklerini, Avrupa'da bu virüsün bulaşmasını tamamen önlemek için gerekli adımları attıklarını kaydetti.Virüsle mücadelede dayanışma içerisinde olunması gerektiğine vurgu yapan Kluge, bunun üstesinden gelmenin, Avrupa ve dünya için kritik bir sınav olacağının altını çizdi. Kluge, 2022'den bu yana virüsün Klade 2 türüyle mücadele ettiklerini ve şu anda sadece İsveç'te Klade 1b türüne ait bir vakaya rastlandığı bilgisini paylaştı.'M çiçeği için maske takmayı önermiyoruz'Bir soru üzerine, DSÖ'nün M çiçeği virüsüne karşı maske takmayı önermediğini kaydeden DSÖ Sözcüsü Jasarevic ise, bu virüsün yakın temasla bulaştığını kaydetti.Jasarevic, M çiçeği virüsünün 'daha bulaşıcı olduğu' ve 'bulaşma yolunun değişebileceği' iddialarını hatırlatırken, hem bunlar hem de virüsün mutasyona uğrayıp uğramayacağını takip konusunda hazırlıklı olmanın önemine değindi.Kovid-19 salgını sürecinden büyük dersler çıkarıldığını anımsatan Jasarevic, M çiçeği virüsüyle mücadele için de küresel işbirliğine ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.M çiçeği virüsü nedir?DSÖ'ye göre, M çiçeği virüsü, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait 'maymun çiçeği' virüsünün neden olduğu viral bir hastalık.Hastalığın yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar yer alıyor.M çiçeği virüsü, fare ve sincap gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek, bulaşmanın en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/saglik-bakanligi-acikladi-m-cicegi-hakkinda-en-cok-sorulan-11-soru-ve-yanitlari-1087009315.html

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maymun çiçeği virüsü, virüs, kovid-19, dünya sağlık örgütü (dsö), hans kluge