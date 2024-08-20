https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/basbakan-kobakhidze-gurcistan-secimleri-hakkinda-konustu-savas-ve-baris-arasinda-bir-referandum-1087059956.html

Başbakan Kobakhidze, Gürcistan seçimleri hakkında konuştu: 'Savaş ve barış arasında bir referandum'

Başbakan Kobakhidze, Gürcistan seçimleri hakkında konuştu: 'Savaş ve barış arasında bir referandum'

Sputnik Türkiye

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Gürcistan'da yaklaşan parlamento seçimlerinin savaş ve barış konusunda bir tür referandum olacağını söyledi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T16:23+0300

2024-08-20T16:23+0300

2024-08-20T16:23+0300

dünya

gürcistan

irakli kobahidze

ukrayna

ukrayna krizi

mihail saakaşvili

savaş ve barış

seçim

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Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, “Bu seçimler son derece ehemmiyet taşıyor. Bu barış ve savaş arasında bir referandumdur" diyerek Kobakhidze, Gürcü halkının propaganda ile geleneksel değerler arasında da bir seçim yapmak zorunda kalacağını kaydetti.Kobakhidze açıklamasında, barış ve parlak bir gelecek uğruna ahlak ilkeleri tarafından yönlendirilen bir seçim yapmanın oldukça kolay olduğunu zikretti.'Ukrayna dostane olmayan adımlarını gözden geçirmeli'Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze yaptığı açıklamada, Ukraynalı yetkililerin Gürcistan'a karşı attıkları ve Ukrayna büyükelçisinin 2022 yılında Tiflis'ten çekilmesiyle son bulan dostane olmayan adımlarını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.Ukrayna'nın Gürcistan Maslahatgüzarı Mihail Harişin daha önce Gürcistan medyasına yaptığı açıklamada Kiev'in yeni Gürcistan büyükelçisini kabul etmeye hazır olduğunu ancak Gürcü yetkililerin 'anlaşılmaz söylemleri' nedeniyle bunun engellendiğini söylemişti. Vladimir Zelenskiy, Gürcistan'ın Ukrayna'ya yardım etmeyi reddetmesi üzerine Mart 2022'de Ukrayna büyükelçisini Tiflis'ten geri çağırmıştı. Temmuz 2023'te Zelenskiy, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na Gürcü büyükelçiyi çağırması ve eski cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ile ilgili durumu şiddetle protesto etmesi talimatını verdiğini ve Gürcü diplomatın Tiflis'e danışmak üzere 48 saat içinde Ukrayna'yı terk etmesini önerdiğini söylemişti.Gürcistan Başbakanı Kobakhidze açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Kobakhidze, Gürcü tarafının Rusya'ya karşı yaptırım uygulamaması ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için savaşmaya karar veren Gürcü askeri personeli taşıyan bir uçağın Ukrayna'ya uçması için devletin resmi izin vermemesi nedeniyle Ukrayna makamlarının Tiflis Büyükelçisini geri çağırdığının altını çizdi.

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