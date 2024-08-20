https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/basbakan-kobakhidze-gurcistan-secimleri-hakkinda-konustu-savas-ve-baris-arasinda-bir-referandum-1087059956.html
Başbakan Kobakhidze, Gürcistan seçimleri hakkında konuştu: 'Savaş ve barış arasında bir referandum'
Başbakan Kobakhidze, Gürcistan seçimleri hakkında konuştu: 'Savaş ve barış arasında bir referandum'
Sputnik Türkiye
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Gürcistan'da yaklaşan parlamento seçimlerinin savaş ve barış konusunda bir tür referandum olacağını söyledi. 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T16:23+0300
2024-08-20T16:23+0300
2024-08-20T16:23+0300
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ukrayna krizi
mihail saakaşvili
savaş ve barış
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Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, “Bu seçimler son derece ehemmiyet taşıyor. Bu barış ve savaş arasında bir referandumdur" diyerek Kobakhidze, Gürcü halkının propaganda ile geleneksel değerler arasında da bir seçim yapmak zorunda kalacağını kaydetti.Kobakhidze açıklamasında, barış ve parlak bir gelecek uğruna ahlak ilkeleri tarafından yönlendirilen bir seçim yapmanın oldukça kolay olduğunu zikretti.'Ukrayna dostane olmayan adımlarını gözden geçirmeli'Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze yaptığı açıklamada, Ukraynalı yetkililerin Gürcistan'a karşı attıkları ve Ukrayna büyükelçisinin 2022 yılında Tiflis'ten çekilmesiyle son bulan dostane olmayan adımlarını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.Ukrayna'nın Gürcistan Maslahatgüzarı Mihail Harişin daha önce Gürcistan medyasına yaptığı açıklamada Kiev'in yeni Gürcistan büyükelçisini kabul etmeye hazır olduğunu ancak Gürcü yetkililerin 'anlaşılmaz söylemleri' nedeniyle bunun engellendiğini söylemişti. Vladimir Zelenskiy, Gürcistan'ın Ukrayna'ya yardım etmeyi reddetmesi üzerine Mart 2022'de Ukrayna büyükelçisini Tiflis'ten geri çağırmıştı. Temmuz 2023'te Zelenskiy, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na Gürcü büyükelçiyi çağırması ve eski cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ile ilgili durumu şiddetle protesto etmesi talimatını verdiğini ve Gürcü diplomatın Tiflis'e danışmak üzere 48 saat içinde Ukrayna'yı terk etmesini önerdiğini söylemişti.Gürcistan Başbakanı Kobakhidze açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Kobakhidze, Gürcü tarafının Rusya'ya karşı yaptırım uygulamaması ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için savaşmaya karar veren Gürcü askeri personeli taşıyan bir uçağın Ukrayna'ya uçması için devletin resmi izin vermemesi nedeniyle Ukrayna makamlarının Tiflis Büyükelçisini geri çağırdığının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/batinin-tehditlerine-neden-olan-yabanci-ajanlar-ve-lgbt-yasalari-gurcistanda-neler-oldu-1085977363.html
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gürcistan seçimleri
Başbakan Kobakhidze, Gürcistan seçimleri hakkında konuştu: 'Savaş ve barış arasında bir referandum'
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Gürcistan'da yaklaşan parlamento seçimlerinin savaş ve barış konusunda bir tür referandum olacağını söyledi.
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, “Bu seçimler son derece ehemmiyet taşıyor. Bu barış ve savaş arasında bir referandumdur" diyerek Kobakhidze, Gürcü halkının propaganda ile geleneksel değerler arasında da bir seçim yapmak zorunda kalacağını kaydetti.
Kobakhidze açıklamasında, barış ve parlak bir gelecek uğruna ahlak ilkeleri tarafından yönlendirilen bir seçim yapmanın oldukça kolay olduğunu zikretti.
'Ukrayna dostane olmayan adımlarını gözden geçirmeli'
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze yaptığı açıklamada, Ukraynalı yetkililerin Gürcistan'a karşı attıkları ve Ukrayna büyükelçisinin 2022 yılında Tiflis'ten çekilmesiyle son bulan dostane olmayan adımlarını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.
Ukrayna'nın Gürcistan Maslahatgüzarı Mihail Harişin daha önce Gürcistan medyasına yaptığı açıklamada Kiev'in yeni Gürcistan büyükelçisini kabul etmeye hazır olduğunu ancak Gürcü yetkililerin 'anlaşılmaz söylemleri' nedeniyle bunun engellendiğini söylemişti. Vladimir Zelenskiy, Gürcistan'ın Ukrayna'ya yardım etmeyi reddetmesi üzerine Mart 2022'de Ukrayna büyükelçisini Tiflis'ten geri çağırmıştı. Temmuz 2023'te Zelenskiy, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na Gürcü büyükelçiyi çağırması ve eski cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ile ilgili durumu şiddetle protesto etmesi talimatını verdiğini ve Gürcü diplomatın Tiflis'e danışmak üzere 48 saat içinde Ukrayna'yı terk etmesini önerdiğini söylemişti.
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Kararlarını gözden geçirmesi gereken biri varsa o da büyükelçiyi geri çağıran Ukrayna yönetimidir ki bu son derece dostane olmayan bir karardı. Ukrayna yönetimine yönelik yaklaşımımıza gelince, Ukrayna halkının buna ihtiyacı olduğu için tek taraflı dostluk noktasında kalacağız.
Kobakhidze, Gürcü tarafının Rusya'ya karşı yaptırım uygulamaması ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için savaşmaya karar veren Gürcü askeri personeli taşıyan bir uçağın Ukrayna'ya uçması için devletin resmi izin vermemesi nedeniyle Ukrayna makamlarının Tiflis Büyükelçisini geri çağırdığının altını çizdi.