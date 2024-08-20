https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/bakan-mehmet-simsekten-dis-borclanma-aciklamasi-1087058449.html

Bakan Mehmet Şimşek'ten dış borçlanma açıklaması

Bakan Mehmet Şimşek'ten dış borçlanma açıklaması

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 10 yıl vadeli ABD Doları gösterge tahvili getirisinin 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7’nin altına indiğini... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T15:36+0300

2024-08-20T15:36+0300

2024-08-20T15:36+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

abd

dolar

dolar/tl

tahvil

tahvil ihalesi

tahvil ihracı

döviz tahvili

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış borçlanma maliyetinin önemli ölçüde gerilediğini sosyal medya hesabından duyurdu.Bakan Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından ABD Doları gösterge tahvili getirisini paylaşarak açıklamalarda bulundu;''10 yıl vadeli ABD Doları gösterge tahvilimizin getirisi 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7’nin altına indi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi.Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor. Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz.'' ifadesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/hazine-ve-maliye-bakani-mehmet-simsek-acikladi-vergide-yeni-uygulamaya-geciliyor-1086995653.html

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, abd, dolar, dolar/tl, tahvil, tahvil ihalesi, tahvil ihracı, döviz tahvili, devlet tahvili