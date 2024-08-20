Bakan Mehmet Şimşek'ten dış borçlanma açıklaması
© AA / Cem TekkeşinoğluHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Güneydoğu Sofrası İstanbul Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı.
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 10 yıl vadeli ABD Doları gösterge tahvili getirisinin 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7’nin altına indiğini duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış borçlanma maliyetinin önemli ölçüde gerilediğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından ABD Doları gösterge tahvili getirisini paylaşarak açıklamalarda bulundu;
Bakan Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından ABD Doları gösterge tahvili getirisini paylaşarak açıklamalarda bulundu;
''10 yıl vadeli ABD Doları gösterge tahvilimizin getirisi 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7’nin altına indi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde geriledi.
Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor. Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz.'' ifadesinde bulundu.
Maliyetlerimizdeki bu iyileşme özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkiliyor. Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla kazanımlarımızı kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz.'' ifadesinde bulundu.
10 yıl vadeli ABD Doları gösterge tahvilimizin getirisi 2021 yılı Kasım ayından sonra ilk defa yüzde 7’nin altına indi.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 20, 2024
Kararlılıkla uyguladığımız programımızla makro finansal istikrarı güçlendirerek risk primini düşürdük. Böylece dış borçlanma maliyetlerimiz önemli ölçüde… pic.twitter.com/2Zd1s3uJM0