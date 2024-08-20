https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/almanyada-99-yasindaki-nazi-toplama-kampi-sekreterine-verilen-hapis-cezasi-onandi-1087056441.html

Almanya'da 99 yaşındaki Nazi toplama kampı sekreterine verilen hapis cezası onandı

Almanya'da 99 yaşındaki Nazi toplama kampı sekreterine verilen hapis cezası onandı

Sputnik Türkiye

Polonya Stutthof Toplama Kampı'nda 1943-1945 yılları arasında 10 binden fazla kişinin öldürülmesine yardım etmekten Itzhohe Eyalet Mahkemesi tarafından... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T13:59+0300

2024-08-20T13:59+0300

2024-08-20T13:59+0300

dünya

almanya

stutthof toplama kampı

holokost

irmgard furchner

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/06/1049557606_0:0:1248:702_1920x0_80_0_0_3250e4d1855cdb1fa21a980b11f02de3.jpg

Alman basınında yer alan habere göre, Leipzig'de bulunan Yargıtay, Furchner'in Itzhohe Eyalet Mahkemesi'nin verdiği karara itirazını değerlendirdi.Haberde, Yargıtay'ın, Itzhohe Eyalet Mahkemesi'nin 10 bin 505 kişinin öldürülmesine yardım etmekten 2 yıl ertelemeli hapis cezası verilen Furchner'in itirazının reddedildiği ve eyalet mahkemesinin kararının onandığı belirtildi.Avukatı, kamptaki işin bankada yaptığı işten farklı olmadığını savunmuştuEyalet Mahkemesi'nin 2 yıl önce verdiği kararda, olayın yaşandığı tarihte 17-18 yaşlarında olan ve Stutthof kampında sekreter olarak çalışan Furchner'in toplama kampı sorumlularına yardımcı olduğu ve kampın organizasyonu ve sistematik öldürme eylemlerinin gerçekleşmesi için Furchner'in çalışmalarının önem teşkil ettiği ifade edilmişti.Furchner'in avukatları, müvekkilinin kampta neler olup olmadığını bilmediğini savunarak, Furchner'in kamptaki işinin daha önce bankada yaptığı işten farklı olmadığını belirtmişti.Nazi Almanya'sında Stutthof Toplama Kampı'nda 1939-1945 yıllarında 65 bin kişinin öldüğü belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20221220/almanyada-97-yasindaki-nazi-toplama-kampi-sekreterine-2-yil-tecilli-hapis-cezasi-1064798306.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, stutthof toplama kampı, holokost, irmgard furchner