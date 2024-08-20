https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/almanyada-99-yasindaki-nazi-toplama-kampi-sekreterine-verilen-hapis-cezasi-onandi-1087056441.html
Almanya'da 99 yaşındaki Nazi toplama kampı sekreterine verilen hapis cezası onandı
Almanya'da 99 yaşındaki Nazi toplama kampı sekreterine verilen hapis cezası onandı
Sputnik Türkiye
Polonya Stutthof Toplama Kampı'nda 1943-1945 yılları arasında 10 binden fazla kişinin öldürülmesine yardım etmekten Itzhohe Eyalet Mahkemesi tarafından... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T13:59+0300
2024-08-20T13:59+0300
2024-08-20T13:59+0300
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stutthof toplama kampı
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Alman basınında yer alan habere göre, Leipzig'de bulunan Yargıtay, Furchner'in Itzhohe Eyalet Mahkemesi'nin verdiği karara itirazını değerlendirdi.Haberde, Yargıtay'ın, Itzhohe Eyalet Mahkemesi'nin 10 bin 505 kişinin öldürülmesine yardım etmekten 2 yıl ertelemeli hapis cezası verilen Furchner'in itirazının reddedildiği ve eyalet mahkemesinin kararının onandığı belirtildi.Avukatı, kamptaki işin bankada yaptığı işten farklı olmadığını savunmuştuEyalet Mahkemesi'nin 2 yıl önce verdiği kararda, olayın yaşandığı tarihte 17-18 yaşlarında olan ve Stutthof kampında sekreter olarak çalışan Furchner'in toplama kampı sorumlularına yardımcı olduğu ve kampın organizasyonu ve sistematik öldürme eylemlerinin gerçekleşmesi için Furchner'in çalışmalarının önem teşkil ettiği ifade edilmişti.Furchner'in avukatları, müvekkilinin kampta neler olup olmadığını bilmediğini savunarak, Furchner'in kamptaki işinin daha önce bankada yaptığı işten farklı olmadığını belirtmişti.Nazi Almanya'sında Stutthof Toplama Kampı'nda 1939-1945 yıllarında 65 bin kişinin öldüğü belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221220/almanyada-97-yasindaki-nazi-toplama-kampi-sekreterine-2-yil-tecilli-hapis-cezasi-1064798306.html
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almanya, stutthof toplama kampı, holokost, irmgard furchner
almanya, stutthof toplama kampı, holokost, irmgard furchner
Almanya'da 99 yaşındaki Nazi toplama kampı sekreterine verilen hapis cezası onandı
Polonya Stutthof Toplama Kampı'nda 1943-1945 yılları arasında 10 binden fazla kişinin öldürülmesine yardım etmekten Itzhohe Eyalet Mahkemesi tarafından ertelemeli 2 yıl hapis cezasına çarptırılan 99 yaşındaki Irmgard Furchner'in cezası onandı.
Alman basınında yer alan habere göre, Leipzig'de bulunan Yargıtay, Furchner'in Itzhohe Eyalet Mahkemesi'nin verdiği karara itirazını değerlendirdi.
Haberde, Yargıtay'ın, Itzhohe Eyalet Mahkemesi'nin 10 bin 505 kişinin öldürülmesine yardım etmekten 2 yıl ertelemeli hapis cezası verilen Furchner'in itirazının reddedildiği ve eyalet mahkemesinin kararının onandığı belirtildi.
Avukatı, kamptaki işin bankada yaptığı işten farklı olmadığını savunmuştu
Eyalet Mahkemesi'nin 2 yıl önce verdiği kararda, olayın yaşandığı tarihte 17-18 yaşlarında olan ve Stutthof kampında sekreter olarak çalışan Furchner'in toplama kampı sorumlularına yardımcı olduğu ve kampın organizasyonu ve sistematik öldürme eylemlerinin gerçekleşmesi için Furchner'in çalışmalarının önem teşkil ettiği ifade edilmişti.
Furchner'in avukatları, müvekkilinin kampta neler olup olmadığını bilmediğini savunarak, Furchner'in kamptaki işinin daha önce bankada yaptığı işten farklı olmadığını belirtmişti.
Nazi Almanya'sında Stutthof Toplama Kampı'nda 1939-1945 yıllarında 65 bin kişinin öldüğü belirtiliyor.