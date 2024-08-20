https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/ali-koca-saldiran-fatih-ozkan-yasananlar-icin-ozur-diledi-1087051903.html

Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan, yaşananlar için özür diledi

Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan, yaşananlar için özür diledi

Sputnik Türkiye

Göztepe- Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u iterek yere düşmesine neden olan Göztepe akreditasyon kartıyla statta görevli olan Fatih Özkan... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T12:43+0300

2024-08-20T12:43+0300

2024-08-20T12:43+0300

spor

fenerbahçe spor kulübü

ali koç

göztepe spor klübü

futbol

fatih özkan

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Süper Lig’deki ikinci hafta mücadelesinde 17 Ağustos'ta İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdiğinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, maça alınmayan Fenerbahçeli taraftarlar için deplasman tribününün olduğu bölüme gitti. Bu sırada Göztepeli taraftarlar büyük bir tepki gösterdi. İkinci yarının başladığı sırada Ali Koç ve beraberindeki heyet saha kenarından protokol bölümüne doğru ilerlerken Göztepe akreditasyon kartıyla statta görevli olan Fatih Özkan, Ali Koç’u arkadan ittirerek yere düşürdü. Yaşanan bu olayın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri Özkan’ı gözaltına aldı ve savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. "Son derece üzgün olduğumun bilinmesini isterim"Olayın yankıları sürerken Fatih Özkan, yaptığı yazılı açıklamayla iki camiadan da özür dilediğini bildirdi. Açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

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Sputnik Türkiye

fenerbahçe spor kulübü, ali koç, göztepe spor klübü, futbol, fatih özkan