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Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan, yaşananlar için özür diledi
Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan, yaşananlar için özür diledi
Sputnik Türkiye
Göztepe- Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u iterek yere düşmesine neden olan Göztepe akreditasyon kartıyla statta görevli olan Fatih Özkan... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T12:43+0300
2024-08-20T12:43+0300
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fenerbahçe spor kulübü
ali koç
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Süper Lig’deki ikinci hafta mücadelesinde 17 Ağustos'ta İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdiğinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, maça alınmayan Fenerbahçeli taraftarlar için deplasman tribününün olduğu bölüme gitti. Bu sırada Göztepeli taraftarlar büyük bir tepki gösterdi. İkinci yarının başladığı sırada Ali Koç ve beraberindeki heyet saha kenarından protokol bölümüne doğru ilerlerken Göztepe akreditasyon kartıyla statta görevli olan Fatih Özkan, Ali Koç’u arkadan ittirerek yere düşürdü. Yaşanan bu olayın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri Özkan’ı gözaltına aldı ve savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. "Son derece üzgün olduğumun bilinmesini isterim"Olayın yankıları sürerken Fatih Özkan, yaptığı yazılı açıklamayla iki camiadan da özür dilediğini bildirdi. Açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
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fenerbahçe spor kulübü, ali koç, göztepe spor klübü, futbol, fatih özkan
fenerbahçe spor kulübü, ali koç, göztepe spor klübü, futbol, fatih özkan

Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan, yaşananlar için özür diledi

12:43 20.08.2024
© İHA-AW269536ali koç
ali koç - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
© İHA-AW269536
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Göztepe- Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u iterek yere düşmesine neden olan Göztepe akreditasyon kartıyla statta görevli olan Fatih Özkan, Koç'tan yaşananlar için özür diledi.
Süper Lig’deki ikinci hafta mücadelesinde 17 Ağustos'ta İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdiğinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet, maça alınmayan Fenerbahçeli taraftarlar için deplasman tribününün olduğu bölüme gitti. Bu sırada Göztepeli taraftarlar büyük bir tepki gösterdi.
İkinci yarının başladığı sırada Ali Koç ve beraberindeki heyet saha kenarından protokol bölümüne doğru ilerlerken Göztepe akreditasyon kartıyla statta görevli olan Fatih Özkan, Ali Koç’u arkadan ittirerek yere düşürdü. Yaşanan bu olayın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri Özkan’ı gözaltına aldı ve savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
© AA / Mehmet Emin MengüarslanAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
Ali Koç
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan

"Son derece üzgün olduğumun bilinmesini isterim"

Olayın yankıları sürerken Fatih Özkan, yaptığı yazılı açıklamayla iki camiadan da özür dilediğini bildirdi. Açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:
“17/08/24 tarihinde futbolumuzun iki güzide kulübü arasında oynanan müsabaka sırasında meydana gelen ve halihazırda kamuoyunu meşgul etmeye devam eden menfur olayın bir tarafı olarak yaşanan bu olay nedeni ile son derece üzgün olduğumun bilinmesini isterim. Kamuoyunun bu olay nedeni ile daha fazla meşgul edilmemesi; her iki güzide kulübe gönül vermiş taraftarların yıpratılmaması için başta tüm kamuoyu olmak üzere mensubu olduğum Göztepe Spor Kulübü, kulüp onursal başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Spor kulübü başkanı Ali Koç ile tüm Fenerbahçe camiasından özür dilediğimi kamuoyuna saygı ile bildiririm."
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