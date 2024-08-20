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14 yaşındaki bilim insanından cilt kanserine çözüm: Tedavisi için sabun yeterli
14 yaşındaki bilim insanından cilt kanserine çözüm: Tedavisi için sabun yeterli
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Lise öğrencisi tarafından geliştirilen sabun, cilt kanseri tedavisinde önemli gelişmeler kat edilmesine yardımcı olabilir. Genç bilim insanı, araştırma... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
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Heman Bekele, 'bileşik bazlı cilt kanseri tedavi sabunu (SCTS)' ile ABD'de yapılan ortaokul bilim yarışması olan '2023 3M Genç Bilim İnsanı Yarışması'nın' birincisi ilan edildi.'Amerika'nın En İyi Genç Bilim İnsanı' unvanını alan Heman Bekele, Annandale, Virginia'daki W.T. Woodson Lisesi'nde okuyan bir 9. sınıf öğrencisiyken cilt kanserini tedavi etmeye ve önlemeye yardımcı olabilecek bir sabun icat etti.'2024 Yılının Çocuğu' seçilen Bekele, erken evre cilt kanseri tedavisinde kullanılacak ayrıca uygun fiyatlı olan bir sabun geliştiriyor. Etiyopya'da doğan Bekele, güneşe uzun süre maruz kalmanın insan cildine zararlı etkilerini gözlemleyerek büyümüş, ABD'ye yedi yaşındayken göç ettikten sonra kimyaya merak sarmış. Bekele, yaptığı bir röportajda "Daha gençken bunu pek düşünmedim, ancak Amerika'ya taşındıktan sonra, ultraviyole radyasyona uzun süre maruz kalmanın ciddi risklerini fark ettim" dedi.Yeni icadı, melanoma dahil olmak üzere cilt kanserlerinin tedavisinde milyonlarca hayatı değiştirebilirGenç bilim insanı, mevcut tedavilerden ilham alarak, belirli cilt kanserlerini tedavi ettiği bilinen bir ilaç türüne odaklanmış. Özellikle düşük gelirli topluluklar için daha erişilebilir hale getirmeyi düşündüğü tedavi için bir sabun geliştirmeye yönelmiş.Heman Bekele'nin sabunu hala araştırmanın erken aşamasında olsa da üzerinde yaptığı çalışmalar diğer bilim insanlarının dikkatini çekti ve '2023 Genç Bilim İnsanı' unvanını alarak 25 bin dolar ödül kazandı.Geliştirilen sabun laboratuvar ortamında test edilmeye başlandıLise 2. sınıfına başlarken, aynı zamanda Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu ile işbirliği yaparak sabunun fareler üzerindeki etkinliğini test ediyor. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) sertifikası alması için önemli bir aşama olmakla beraber bu sayede icadını ihtiyacı olan hastalarla kolayca paylaşabilecek. Yaptığı röportajın devamında, "Bir gün icadım olan sabunun başka birinin hayatında doğrudan bir etki yaratabileceğini düşünmek kesinlikle inanılmaz. En başta her şeye başlamamın sebebi buydu" dedi Heman Bekele.
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ilaç, abd, icat, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), the times, ultraviyole, radyasyon
ilaç, abd, icat, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), the times, ultraviyole, radyasyon

14 yaşındaki bilim insanından cilt kanserine çözüm: Tedavisi için sabun yeterli

10:32 20.08.2024 (güncellendi: 10:41 20.08.2024)
© AASu ve sabun ile elleri yıkamak
Su ve sabun ile elleri yıkamak - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
© AA
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Lise öğrencisi tarafından geliştirilen sabun, cilt kanseri tedavisinde önemli gelişmeler kat edilmesine yardımcı olabilir. Genç bilim insanı, araştırma aşamasında olan sabunu fareler üzerinde test etmeye başladı, bu sayede herkesin ulaşabileceği ve cilt kanserinde erken teşhis ve tedavi için önemli bir aşama olacak bir adım atıldı.
Heman Bekele, 'bileşik bazlı cilt kanseri tedavi sabunu (SCTS)' ile ABD'de yapılan ortaokul bilim yarışması olan '2023 3M Genç Bilim İnsanı Yarışması'nın' birincisi ilan edildi.
'Amerika'nın En İyi Genç Bilim İnsanı' unvanını alan Heman Bekele, Annandale, Virginia'daki W.T. Woodson Lisesi'nde okuyan bir 9. sınıf öğrencisiyken cilt kanserini tedavi etmeye ve önlemeye yardımcı olabilecek bir sabun icat etti.
'2024 Yılının Çocuğu' seçilen Bekele, erken evre cilt kanseri tedavisinde kullanılacak ayrıca uygun fiyatlı olan bir sabun geliştiriyor. Etiyopya'da doğan Bekele, güneşe uzun süre maruz kalmanın insan cildine zararlı etkilerini gözlemleyerek büyümüş, ABD'ye yedi yaşındayken göç ettikten sonra kimyaya merak sarmış.
Bekele, yaptığı bir röportajda "Daha gençken bunu pek düşünmedim, ancak Amerika'ya taşındıktan sonra, ultraviyole radyasyona uzun süre maruz kalmanın ciddi risklerini fark ettim" dedi.

Yeni icadı, melanoma dahil olmak üzere cilt kanserlerinin tedavisinde milyonlarca hayatı değiştirebilir

Genç bilim insanı, mevcut tedavilerden ilham alarak, belirli cilt kanserlerini tedavi ettiği bilinen bir ilaç türüne odaklanmış. Özellikle düşük gelirli topluluklar için daha erişilebilir hale getirmeyi düşündüğü tedavi için bir sabun geliştirmeye yönelmiş.
Heman Bekele'nin sabunu hala araştırmanın erken aşamasında olsa da üzerinde yaptığı çalışmalar diğer bilim insanlarının dikkatini çekti ve '2023 Genç Bilim İnsanı' unvanını alarak 25 bin dolar ödül kazandı.

Geliştirilen sabun laboratuvar ortamında test edilmeye başlandı

Lise 2. sınıfına başlarken, aynı zamanda Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu ile işbirliği yaparak sabunun fareler üzerindeki etkinliğini test ediyor. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) sertifikası alması için önemli bir aşama olmakla beraber bu sayede icadını ihtiyacı olan hastalarla kolayca paylaşabilecek.
Yaptığı röportajın devamında, "Bir gün icadım olan sabunun başka birinin hayatında doğrudan bir etki yaratabileceğini düşünmek kesinlikle inanılmaz. En başta her şeye başlamamın sebebi buydu" dedi Heman Bekele.
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