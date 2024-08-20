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YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/1087041548.html
‘Veriler, işsizliğin hiç de TÜİK’in söylediği gibi olmadığını gösteriyor’
‘Veriler, işsizliğin hiç de TÜİK’in söylediği gibi olmadığını gösteriyor’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı işsizlik rakamlarına değindi. Geniş tanımlı... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
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‘Veriler, işsizliğin hiç de TÜİK’in söylediği gibi olmadığını gösteriyor’
Sputnik Türkiye
‘Veriler, işsizliğin hiç de TÜİK’in söylediği gibi olmadığını gösteriyor’
TÜİK, ikinci çeyrek işsizlik verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye işsizlikte son üç yılın zirvesinde.Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında işsizlik verilerine değinen gazeteci Güçlü Özgan, konuya ilişkin şunları söyledi:‘Mevcut ortam işsizlik verilerini artırabilir’Özgan, sözlerine şöyle devam etti:
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Güçlü Özgan
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tüik, işsizlik verileri, radyo sputnik
tüik, işsizlik verileri, radyo sputnik

‘Veriler, işsizliğin hiç de TÜİK’in söylediği gibi olmadığını gösteriyor’

09:03 20.08.2024 (güncellendi: 13:44 20.08.2024)
YERİ VE ZAMANI
‘Veriler, işsizliğin hiç de TÜİK’in söylediği gibi olmadığını gösteriyor’
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Güçlü Özgan
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Gazeteci Güçlü Özgan, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı işsizlik rakamlarına değindi. Geniş tanımlı işsizlik verilerinin son üç yılın zirvesinde olduğunu aktaran Özgan, “En çok dikkat edilmesi gereken, geniş tanımlı işsizlikle işsizlik verileri arasındaki fark.” ifadeleri kullandı.
TÜİK, ikinci çeyrek işsizlik verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye işsizlikte son üç yılın zirvesinde.
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında işsizlik verilerine değinen gazeteci Güçlü Özgan, konuya ilişkin şunları söyledi:
“Geniş tanımlı işsizlik verileri bize son üç yılın zirvesinde olduğumuzu gösteriyor. Fiyat gerçekliği algımızı tamamen kaybetmiş durumdayız. Geniş tanımlı işsizlik yüzde 27,3 olarak gerçekleşti. TÜİK bugün itibarıyla Türkiye’de 3 milyon 156 bin işsiz olduğunu söylüyor. İşsizlik, erkeklerde 7.3, kadınlarda yüzde 11.7 olarak ortaya çıkmış durumda. Maalesef bu konuda da kadınlar yine dezavantajlı durumda. İş aramaktan vazgeçenlerimizi de bu tablonun içerisine almak gerekiyor. Her ay olduğu gibi DİSK-AR (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi) da bu konuya dair bir çalışma yaptı. Ortaya çıkan tablo bize geniş tanımlı işsiz sayısının 10 milyon 890 bine yükseldiğini gösteriyor. Veriler, gerçeğin hiç de TÜİK’in söylediği gibi olmadığını gösteriyor. En çok dikkat edilmesi gereken ise geniş tanımlı işsizlikle işsizlik verileri arasındaki fark.”


‘Mevcut ortam işsizlik verilerini artırabilir’

Özgan, sözlerine şöyle devam etti:
“İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu’nun yaptığı açıklamada, bu yılın ilk yedi ayında bin 554 firmanın konkordato talebinde bulunduğu belirtiliyor. Geçmiş yılla karşılaştırdığımız zaman yüzde 50-55’lik bir artış olduğu görünüyor. Lokomotif sektörlerden olan inşaat sektöründe böyle bir tabloyla karşılaşmak dikkat çekici. Çünkü uzmanlar mevcut ortamın işsizlik verilerini artırabileceğini söylüyor.”
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