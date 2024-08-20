‘Veriler, işsizliğin hiç de TÜİK’in söylediği gibi olmadığını gösteriyor’

“Geniş tanımlı işsizlik verileri bize son üç yılın zirvesinde olduğumuzu gösteriyor. Fiyat gerçekliği algımızı tamamen kaybetmiş durumdayız. Geniş tanımlı işsizlik yüzde 27,3 olarak gerçekleşti. TÜİK bugün itibarıyla Türkiye’de 3 milyon 156 bin işsiz olduğunu söylüyor. İşsizlik, erkeklerde 7.3, kadınlarda yüzde 11.7 olarak ortaya çıkmış durumda. Maalesef bu konuda da kadınlar yine dezavantajlı durumda. İş aramaktan vazgeçenlerimizi de bu tablonun içerisine almak gerekiyor. Her ay olduğu gibi DİSK-AR (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi) da bu konuya dair bir çalışma yaptı. Ortaya çıkan tablo bize geniş tanımlı işsiz sayısının 10 milyon 890 bine yükseldiğini gösteriyor. Veriler, gerçeğin hiç de TÜİK’in söylediği gibi olmadığını gösteriyor. En çok dikkat edilmesi gereken ise geniş tanımlı işsizlikle işsizlik verileri arasındaki fark.”