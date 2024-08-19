https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/super-mavi-ay-olayi-bu-gece-gerceklesecek-1087025956.html

Süper Mavi Ay olayı bu gece gerçekleşecek

Süper Mavi Ay olayı bu gece gerçekleşecek

Sputnik Türkiye

Süper Mavi Ay dolunayı bu gece gerçekleşiyor. Süper Ay olarak da bilinen Mavi Dolunay ya da Mavi ay, olayı saat 04:36'da gerçekleşecek. Nadir görülen doğa... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T22:14+0300

2024-08-19T22:14+0300

2024-08-19T22:19+0300

türkiye

dolunay

süper ay

burçlar

yılın doğa olayları fotoğrafçısı

gökyüzü

uluslararası gökyüzü gözlem etkinliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/01/1074234433_0:0:3002:1688_1920x0_80_0_0_999866080fdb34b964baae93dcdd1c19.jpg

Her yıl 12 kez gözlemlenen dolunay, bu gece 13. kez gerçekleşecek ve mavi dolunay olacak.NASA’nın sunduğu verilere göre, Mavi ay olayı Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu konumda olmasından dolayı daha parlak olduğu dönem. Süper Ay'lar normal dolunaylardan yüzde 30 daha parlak ve bu nedenle gözlemlenmeleri daha kolay...Mavi ay (Süper Ay) ne zaman, saat kaçta?Dolunay, 19 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek. Bu gece zirve noktasının saati, Türkiye için 04.36 olacak. Gökyüzünü takip etmek isteyenler çıplak gözle izleyebilecek.Mavi Ay ve Turna Ay'ı nedir?16. yüzyıldan beri Mavi Ay olarak bilinse de, bu gece Ay'ın rengi mavi olmayacak. Mevsimsel Mavi Ay, genellikle dört dolunaylı bir astronomik mevsimdeki üçüncü dolunay olarak tanımlanıyor.19. yüzyılda Maine Farmer’s Almanağı, dolunaylara isimler vermeye başladı. İsimler yaygın olarak kullanıldığı için günümüze kadar geldi.Örnek olarak Ağustos ayındaki dolunaya Algonquin kabileleri tarafından Turna Ay'ı denmiştir. Mavi ay geçmişten beri burçları da belli ölçüde etkiledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20200920/en-son-2018de-gozlemlenmisti-31-ekimde-mavi-dolunay-var-1042883192.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mavi dolunay ne zaman, süper ay ne zaman, mavi dolunay ne zaman, süper ay nedir, süper ay nerede görülecek, dolunay manzarası, süper ay saat kaçta, mavi ay anlamı, mavi ay burç etkisi