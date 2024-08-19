https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/super-mavi-ay-olayi-bu-gece-gerceklesecek-1087025956.html
Süper Mavi Ay olayı bu gece gerçekleşecek
Süper Mavi Ay olayı bu gece gerçekleşecek
Sputnik Türkiye
Süper Mavi Ay dolunayı bu gece gerçekleşiyor. Süper Ay olarak da bilinen Mavi Dolunay ya da Mavi ay, olayı saat 04:36'da gerçekleşecek. Nadir görülen doğa... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T22:14+0300
2024-08-19T22:14+0300
2024-08-19T22:19+0300
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Her yıl 12 kez gözlemlenen dolunay, bu gece 13. kez gerçekleşecek ve mavi dolunay olacak.NASA’nın sunduğu verilere göre, Mavi ay olayı Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu konumda olmasından dolayı daha parlak olduğu dönem. Süper Ay'lar normal dolunaylardan yüzde 30 daha parlak ve bu nedenle gözlemlenmeleri daha kolay...Mavi ay (Süper Ay) ne zaman, saat kaçta?Dolunay, 19 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek. Bu gece zirve noktasının saati, Türkiye için 04.36 olacak. Gökyüzünü takip etmek isteyenler çıplak gözle izleyebilecek.Mavi Ay ve Turna Ay'ı nedir?16. yüzyıldan beri Mavi Ay olarak bilinse de, bu gece Ay'ın rengi mavi olmayacak. Mevsimsel Mavi Ay, genellikle dört dolunaylı bir astronomik mevsimdeki üçüncü dolunay olarak tanımlanıyor.19. yüzyılda Maine Farmer’s Almanağı, dolunaylara isimler vermeye başladı. İsimler yaygın olarak kullanıldığı için günümüze kadar geldi.Örnek olarak Ağustos ayındaki dolunaya Algonquin kabileleri tarafından Turna Ay'ı denmiştir. Mavi ay geçmişten beri burçları da belli ölçüde etkiledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20200920/en-son-2018de-gozlemlenmisti-31-ekimde-mavi-dolunay-var-1042883192.html
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mavi dolunay ne zaman, süper ay ne zaman, mavi dolunay ne zaman, süper ay nedir, süper ay nerede görülecek, dolunay manzarası, süper ay saat kaçta, mavi ay anlamı, mavi ay burç etkisi
mavi dolunay ne zaman, süper ay ne zaman, mavi dolunay ne zaman, süper ay nedir, süper ay nerede görülecek, dolunay manzarası, süper ay saat kaçta, mavi ay anlamı, mavi ay burç etkisi
Süper Mavi Ay olayı bu gece gerçekleşecek
22:14 19.08.2024 (güncellendi: 22:19 19.08.2024)
Süper Mavi Ay dolunayı bu gece gerçekleşiyor. Süper Ay olarak da bilinen Mavi Dolunay ya da Mavi ay, olayı saat 04:36'da gerçekleşecek. Nadir görülen doğa olaylarından Mavi Dolunay tarihi ve özellikleri merak ediliyor. Mavi Ay ne zaman Ağustos 2024, saat kaçta? Mavi Ay ne anlama gelir?
Her yıl 12 kez gözlemlenen dolunay, bu gece 13. kez gerçekleşecek ve mavi dolunay olacak.
NASA’nın sunduğu verilere göre, Mavi ay olayı Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu konumda olmasından dolayı daha parlak olduğu dönem. Süper Ay'lar normal dolunaylardan yüzde 30 daha parlak ve bu nedenle gözlemlenmeleri daha kolay...
Mavi ay (Süper Ay) ne zaman, saat kaçta?
Dolunay, 19 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek. Bu gece zirve noktasının saati, Türkiye için 04.36 olacak. Gökyüzünü takip etmek isteyenler çıplak gözle izleyebilecek.
Mavi Ay ve Turna Ay'ı nedir?
16. yüzyıldan beri Mavi Ay olarak bilinse de, bu gece Ay'ın rengi mavi olmayacak. Mevsimsel Mavi Ay, genellikle dört dolunaylı bir astronomik mevsimdeki üçüncü dolunay olarak tanımlanıyor.
19. yüzyılda Maine Farmer’s Almanağı, dolunaylara isimler vermeye başladı. İsimler yaygın olarak kullanıldığı için günümüze kadar geldi.
Örnek olarak Ağustos ayındaki dolunaya Algonquin kabileleri tarafından Turna Ay'ı denmiştir. Mavi ay geçmişten beri burçları da belli ölçüde etkiledi.