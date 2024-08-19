https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/rus-bilim-insanindan-yaslilikta-beyin-sagligini-koruma-tavsiyesi-dostoyevskiy-okuyunuz-1087010543.html
Rus bilim insanından yaşlılıkta beyin sağlığını koruma tavsiyesi: Dostoyevskiy'i okuyunuz
Rus bilim insanından yaşlılıkta beyin sağlığını koruma tavsiyesi: Dostoyevskiy'i okuyunuz
Sputnik Türkiye
Rus akademisyen Sergey İllarioşkin, yaşlılıkta beyin sağlığını korumak için makul fiziksel aktivitenin yanı sıra Dostoyevskiy’in romanları gibi karmaşık... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T15:32+0300
2024-08-19T15:32+0300
2024-08-19T15:32+0300
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Rusya Bilimler Akademisi Akademisyeni, Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Araştırma Derneği Başkanı Dr. Sergey İllarioşkin, bugün dünyada yaklaşık 35-40 milyon hastanın Parkinson ve Alzheimer gibi iki en yaygın nörodejeneratif hastalıktan muzdarip olduğunu hatırlattı.Nörodejeneratif hastalıklar için en önemli risk faktörünün yetersiz fiziksel ve özellikle bilişsel aktivite olduğuna dikkat çeken Rus bilimci, “Beyin sürekli olarak kendini yüklemelidir. Bu bir otomobile benzetilebilir. Bir otomobili satın alıp onu korumak için birkaç yıl garajda bırakırsanız, aslında durumu kötüleşir. Otomobil her gün, sürekli olarak çalışmalıdır. Beynin de yaşamı boyunca aynı şekilde çalışması gerekiyor” dedi ve şöyle devam etti:Ayrıca okunan metinlerin zorluğunun da önemli olduğuna dikkat çeken İllarioşkin, “Fyodor Dostoyevskiy’in kitapları yoğun duygularla, insanların kaderleri, ahlaksız tarafları ile ilgili düşüncelerle, Tanrı hakkındaki düşüncelerle dolu oldukça karmaşık metinlerdir. Metinler, ister kurgu ister popüler bilim edebiyatı olsun, insanı düşündürmelidir” vurgusunu yaptı.Rus bilimci aynı zamanda herhangi bir kronik hastalık durumunu dışlamak için insanlara sağlıklarını düzenli olarak kontrol etmelerini ve ayrıca sağlıklı, uzun süreli uykuya zaman ayırmalarını tavsiye etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/yapay-zeka-bilim-insani-gelistirildi-bulgulari-bilimsel-yazi-olarak-sunabilecek-1086812682.html
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rusya, rus bilim insanları, akademisyen, sağlık, parkinson hastalığı, alzheimer hastalığı, korunma, öneri, tavsiye
rusya, rus bilim insanları, akademisyen, sağlık, parkinson hastalığı, alzheimer hastalığı, korunma, öneri, tavsiye
Rus bilim insanından yaşlılıkta beyin sağlığını koruma tavsiyesi: Dostoyevskiy'i okuyunuz
Rus akademisyen Sergey İllarioşkin, yaşlılıkta beyin sağlığını korumak için makul fiziksel aktivitenin yanı sıra Dostoyevskiy’in romanları gibi karmaşık metinleri okuma gibi beyine yönelik yoğun bilişsel yükleme önerdi.
Rusya Bilimler Akademisi Akademisyeni, Ulusal Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Araştırma Derneği Başkanı Dr. Sergey İllarioşkin, bugün dünyada yaklaşık 35-40 milyon hastanın Parkinson ve Alzheimer gibi iki en yaygın nörodejeneratif hastalıktan muzdarip olduğunu hatırlattı.
Nörodejeneratif hastalıklar için en önemli risk faktörünün yetersiz fiziksel ve özellikle bilişsel aktivite olduğuna dikkat çeken Rus bilimci, “Beyin sürekli olarak kendini yüklemelidir. Bu bir otomobile benzetilebilir. Bir otomobili satın alıp onu korumak için birkaç yıl garajda bırakırsanız, aslında durumu kötüleşir. Otomobil her gün, sürekli olarak çalışmalıdır. Beynin de yaşamı boyunca aynı şekilde çalışması gerekiyor” dedi ve şöyle devam etti:
Ve bunun reçeteleri de biliniyor, yabancı dil öğrenmek, büyük metinleri okumak. Eğer birileri müzikle uğraştıysa ve yıllar önce bıraktıysa, bu hobiye geri dönmesini tavsiye ederim. Bulmaca çözülebilir, ancak bu oldukça ilkel bir öneridir. Büyük aktörleri hatırlayalım, birçoğu çok uzun bir yaşam sürdü. Bu kişiler tüm hayatlarını büyük metin parçalarını ezberleyerek geçirdi ve bunun doğrudan bir etkisi oldu.
Ayrıca okunan metinlerin zorluğunun da önemli olduğuna dikkat çeken İllarioşkin, “Fyodor Dostoyevskiy’in kitapları yoğun duygularla, insanların kaderleri, ahlaksız tarafları ile ilgili düşüncelerle, Tanrı hakkındaki düşüncelerle dolu oldukça karmaşık metinlerdir. Metinler, ister kurgu ister popüler bilim edebiyatı olsun, insanı düşündürmelidir” vurgusunu yaptı.
Rus bilimci aynı zamanda herhangi bir kronik hastalık durumunu dışlamak için insanlara sağlıklarını düzenli olarak kontrol etmelerini ve ayrıca sağlıklı, uzun süreli uykuya zaman ayırmalarını tavsiye etti.