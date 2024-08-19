https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/kagithanede-filistinli-is-insanina-maskeli-suikast-4-kisi-gozaltinda-1087018881.html

Kağıthane'de Filistinli iş insanına maskeli suikast: 4 kişi gözaltında

Kağıthane'de Filistinli iş insanına maskeli suikast: 4 kişi gözaltında

Sputnik Türkiye

Pazar gecesi İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş insanına suikast düzenlendi. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T18:28+0300

2024-08-19T18:28+0300

2024-08-19T19:08+0300

türkiye

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kağıthane

silahlı saldırı

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İstanbul'da 1 kişinin hayatını kaybettiği suikast olayında 4 kişi yakalanırken, olayın failleri olduğu belirlenen 6 kişiden 3'ü Bulgaristan'a kaçtı.İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün saat 22.20'de Kağıthane'de silahlı saldırı olayı ihbarı alınması üzerine olay yerine intikal edildi.Olay sonrası kimlik bilgileri belirlenen A.A.E.Q, F.M. ve E.K'nin silahla açılan ateş sonucu yaralandığı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından A.A.E.Q'nun hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, "Hastaneye kaldırılan F.M'nin hayati tehlikesi bulunurken, E.K'nin tedavisi ise bilinci açık bir şekilde devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.Yürütülen saha çalışmalarında olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera kaydı görüntülerinin detaylı şekilde incelendiği aktarılan açıklamada, bir şüphelinin araç içindeki mağdur kişilere yönelik silahla ateş açtığı belirlendiği, olay yerinde kullanılan suç unsuru silahla 8 boş kovanın ele geçirildiği kaydedildi.Katilin yaya olarak kaçtığı açıklanırken, "Kendisini olay yeri yakınlarında bekleyen bir araca binerek uzaklaştığı belirlenmiş, şahısların izini kaybettirmek için 3 farklı araç kullandıkları anlaşılmıştır. Şüpheli 2 araç bulunmuş, araçlara yönelik yapılan incelemelerde kiralık olduğu belirlenmiş, yapılan aramalarda ise bir araç içerisinden 1 silah ele geçirilmiştir." ifadesine yer verildi.Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a kaçtılarİstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; "Çalışmalar kapsamında, G.S, T.S, S.A, S.A.S.O, L.E.E. ve H.B'nin olayın failleri olduğu, alacak nedeniyle olayı gerçekleştirdikleri aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir. Mağdurlara silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden G.S, T.S. ve S.A'nn olaydan sonra 19 Ağustos'ta saat 00.48'de (olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra) Kırklareli'den yurt dışına çıktıları belirlenmiştir. Diğer şüphelilerin aranmalarına devam edilmektedir. Yapılan arşiv araştırmalarında L.E.E'nin olayın failleri olduğu belirlenen şüphelilerin ulaşımını sağlayan kişi olduğu, kendisine yönelik 6 Haziran 2023'te Şişli'de silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirlenmiş, olay yerinde yaralandığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği tespit edilmiştir. Devam eden çalışmalarda şüphelilerle beraber hareket eden ve kaçmasına yardım eden L.E.E, I.A, A.F.M.M. ve P.Y, yakalanmış, yapılan aramalarda 2 silah ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/kagithanede-filistinli-is-adamina-susturucu-silahla-suikast-korumalara-ragmen-hayatini-kaybetti-1086992335.html

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filistin, israil-filistin, suikast, suikast girişimi, cinayet, kağıthane, silahlı saldırı