https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/besiktas-antalyaspor-maci-14-dakikada-tarihe-gecti-1086989636.html
Beşiktaş-Antalyaspor maçı 14 dakikada tarihe geçti
Beşiktaş-Antalyaspor maçı 14 dakikada tarihe geçti
Sputnik Türkiye
Antalyaspor, Beşiktaş karşısında henüz 23. saniyede Braian Samudio'nun kaydettiği golle öne geçerek Süper Lig tarihine geçti. Bu gol, Antalyaspor'un Beşiktaş'a... 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T06:50+0300
2024-08-19T06:50+0300
2024-08-19T06:50+0300
spor
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Antalyaspor, Beşiktaş karşısında henüz 23. saniyede Braian Samudio ile golü buldu. Bu gol, Antalyaspor tarihine geçti. Akdeniz ekibinin bu golü sonrası İtalyan golcü Immobile sahneye çıktı ve attığı peş peşe gollerle takımını 2-1 öne geçirdi.23. sani̇yede golü buldularAntalyaspor, maçın 23. saniyesinde Beşiktaş savunmasının büyük hatasını değerlendirdi. Topla buluşan Braian Samudio, takımını 1-0 öne geçirdi.Tari̇he geçen golBu gol aynı zamanda Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.Beşi̇ktaş hemen cevap verdi̇Antalyaspor'un bu golü sonrası baskını hemen arttıran Beşiktaş skoru 14. dakikada eşitledi. Ciro Immobile'nin Süper Lig'deki ilk isabetli şutu gol oldu. Bu golden kısa bir süre sonra yine sahneye çıkan Immobile 23. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi.
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beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
Beşiktaş-Antalyaspor maçı 14 dakikada tarihe geçti
Antalyaspor, Beşiktaş karşısında henüz 23. saniyede Braian Samudio'nun kaydettiği golle öne geçerek Süper Lig tarihine geçti. Bu gol, Antalyaspor'un Beşiktaş'a attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti. Ancak Beşiktaş, bu gole hızlı bir yanıt vererek sahada dengeyi sağladı.
Antalyaspor, Beşiktaş karşısında henüz 23. saniyede Braian Samudio ile golü buldu. Bu gol, Antalyaspor tarihine geçti. Akdeniz ekibinin bu golü sonrası İtalyan golcü Immobile sahneye çıktı ve attığı peş peşe gollerle takımını 2-1 öne geçirdi.
23. sani̇yede golü buldular
Antalyaspor, maçın 23. saniyesinde Beşiktaş savunmasının büyük hatasını değerlendirdi. Topla buluşan Braian Samudio, takımını 1-0 öne geçirdi.
Bu gol aynı zamanda Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.
Beşi̇ktaş hemen cevap verdi̇
Antalyaspor'un bu golü sonrası baskını hemen arttıran Beşiktaş skoru 14. dakikada eşitledi. Ciro Immobile'nin Süper Lig'deki ilk isabetli şutu gol oldu. Bu golden kısa bir süre sonra yine sahneye çıkan Immobile 23. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi.