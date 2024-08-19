https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/besiktas-antalyaspor-maci-14-dakikada-tarihe-gecti-1086989636.html

Beşiktaş-Antalyaspor maçı 14 dakikada tarihe geçti

Beşiktaş-Antalyaspor maçı 14 dakikada tarihe geçti

Sputnik Türkiye

Antalyaspor, Beşiktaş karşısında henüz 23. saniyede Braian Samudio'nun kaydettiği golle öne geçerek Süper Lig tarihine geçti. Bu gol, Antalyaspor'un Beşiktaş'a... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T06:50+0300

2024-08-19T06:50+0300

2024-08-19T06:50+0300

spor

beşiktaş

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Antalyaspor, Beşiktaş karşısında henüz 23. saniyede Braian Samudio ile golü buldu. Bu gol, Antalyaspor tarihine geçti. Akdeniz ekibinin bu golü sonrası İtalyan golcü Immobile sahneye çıktı ve attığı peş peşe gollerle takımını 2-1 öne geçirdi.23. sani̇yede golü buldularAntalyaspor, maçın 23. saniyesinde Beşiktaş savunmasının büyük hatasını değerlendirdi. Topla buluşan Braian Samudio, takımını 1-0 öne geçirdi.Tari̇he geçen golBu gol aynı zamanda Antalyaspor'un Süper Lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken gol olarak kayıtlara geçti.Beşi̇ktaş hemen cevap verdi̇Antalyaspor'un bu golü sonrası baskını hemen arttıran Beşiktaş skoru 14. dakikada eşitledi. Ciro Immobile'nin Süper Lig'deki ilk isabetli şutu gol oldu. Bu golden kısa bir süre sonra yine sahneye çıkan Immobile 23. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi.

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Sputnik Türkiye

beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)