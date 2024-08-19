https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/bakan-isikhan-duyurdu-39-ilac-daha-geri-odeme-listesinde--1086995503.html
Bakan Işıkhan duyurdu: 39 ilaç daha geri ödeme listesinde
Bakan Işıkhan duyurdu: 39 ilaç daha geri ödeme listesinde
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 39 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. 19.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-19T11:00+0300
2024-08-19T11:00+0300
2024-08-19T11:10+0300
türkiye
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
vedat işıkhan
sgk
ilaç
geri ödeme
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SGK'nın geri ödeme listesindeki ilaç sayısını artırmaya devam ettiklerini belirtti. Bakan Işıkhan yaptığı paylaşımda şu bilgileri paylaştı: "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."Geri ödeme listesine alınan ilaçlar arasında; grip aşısı, immünglobulin, kronik böbrek yetmezliği ilacı, kronik immün trombositopenik purpura ilacı ve antibiyotikler yer alıyor.
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grip aşısı, immünglobulin, sgk geri ödeme ilaç listesi, sgk hangi ilaçları geri ödüyor,
grip aşısı, immünglobulin, sgk geri ödeme ilaç listesi, sgk hangi ilaçları geri ödüyor,
Bakan Işıkhan duyurdu: 39 ilaç daha geri ödeme listesinde
11:00 19.08.2024 (güncellendi: 11:10 19.08.2024)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 39 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SGK'nın geri ödeme listesindeki ilaç sayısını artırmaya devam ettiklerini belirtti.
Bakan Işıkhan yaptığı paylaşımda şu bilgileri paylaştı:
"Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."
Geri ödeme listesine alınan ilaçlar arasında; grip aşısı, immünglobulin, kronik böbrek yetmezliği ilacı, kronik immün trombositopenik purpura ilacı ve antibiyotikler yer alıyor.