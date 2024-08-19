https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/bakan-isikhan-duyurdu-39-ilac-daha-geri-odeme-listesinde--1086995503.html

Bakan Işıkhan duyurdu: 39 ilaç daha geri ödeme listesinde

Bakan Işıkhan duyurdu: 39 ilaç daha geri ödeme listesinde

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 39 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T11:00+0300

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türkiye

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

vedat işıkhan

sgk

ilaç

geri ödeme

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SGK'nın geri ödeme listesindeki ilaç sayısını artırmaya devam ettiklerini belirtti. Bakan Işıkhan yaptığı paylaşımda şu bilgileri paylaştı: "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 30'u yerli üretim olmak üzere 39 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."Geri ödeme listesine alınan ilaçlar arasında; grip aşısı, immünglobulin, kronik böbrek yetmezliği ilacı, kronik immün trombositopenik purpura ilacı ve antibiyotikler yer alıyor.

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grip aşısı, immünglobulin, sgk geri ödeme ilaç listesi, sgk hangi ilaçları geri ödüyor,