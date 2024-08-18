https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/safak-sezer-aydemir-akbasin-cenazesinde-isyan-etti-dua-edemedik-hicbir-sey-yapamadik-1086987230.html

Şafak Sezer Aydemir Akbaş'ın cenazesinde isyan etti: 'Dua edemedik, hiçbir şey yapamadık'

Şafak Sezer Aydemir Akbaş'ın cenazesinde isyan etti: 'Dua edemedik, hiçbir şey yapamadık'

Sputnik Türkiye

88 yaşında hayatını kaybeden Aydemir Akbaş'ın cenaze töreninde konuşan oyuncu Şafak Sezer isyan etti. Sezer, "Ben hayatımda ne böyle bir şey gördüm, ne böyle... 18.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-18T22:53+0300

2024-08-18T22:53+0300

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türkiye

aydemir akbaş

şafak sezer

ibrahim tatlıses

mehmet ali erbil

cenaze

cenaze töreni

cenaze namazı

yeşilçam

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Komedyen Şafak Sezer usta oyuncu ve rol arkadaşı Aydemir Akbaş’ı son yolculuğuna uğurlamak için bugün Levent’teki Hayrettin Paşa Camisi’nde düzenlenen cenaze namazına katıldı.Cenaze namazını imam kıldırmakta zorlandıGazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şafak Sezer, İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil gibi isimlerin katıldığı törende fotoğraf çektirmek isteyenlerden dolayı imam cenaze namazını kılınmakta zorlandı.'Dua edemedik hiç bir şey yapamadık'Cenazede konuşan Komedyen Şafak Sezer; “Ben hayatımda ne böyle bir şey gördüm, ne böyle bir yaşadım. Akıl hastanesinden kaçanlar cenazeye gelmiş gibiydi. Para isteyen mi dersin, iş isteyen mi! İnanılmaz bir rezillik… Dua edemedik, hiçbir şey yapamadık. Cami hocası namazı kıldıramayınca uyardı. İbrahim abi 45 yıllık arkadaşıyla vedalaşmaya gelmiş, zor duruma düştü. Tabutun etrafını garip kıyafetli Tiktokçu çocuklar sarmış, garip hareketler yapıyorlar… Bir canlı yayın yapma modası başlamış. Akıl alır gibi değil. Dua etmemize izin vermediler, insan biraz saygı duyar” dedi

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