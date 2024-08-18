https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/kenan-sofuoglunun-oglu-312-km-hiz-yapti-dunyanin-en-hizli-cocugu-oldu-1086984165.html

Kenan Sofuoğlu'nun oğlu 312 km hız yaptı: Dünyanın en hızlı çocuğu oldu

Kenan Sofuoğlu'nun oğlu 312 km hız yaptı: Dünyanın en hızlı çocuğu oldu

Sputnik Türkiye

Dünya Moto GP Yıldızı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, spor otomobil ile saatte 312 km hız yaptı. 5 yaşında dünyanın en hızlı çocuğu oldu. Babası Kenan... 18.08.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

kenan sofuoğlu

zayn sofuoğlu

motosiklet

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spor araba

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hız sınırı

rekor

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Eski motosiklet yarışçısı ve eski AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, dünyanın en hızlı çocuğu oldu.Zayn Sofuoğlu, babasının desteğiyle spor marka bir otomobil kullanarak saatte 312 km hıza ulaştı.O anlar Zayn Sofuoğlu'a ait sosyal medya hesabında, "5 yıl 128 günlük Zayn, saatte 312 kilometre hızla dünyanın en hızlı çocuğu oldu" sözleriyle paylaşıldı.Babasından kimlikli yanıtSosyal medyada Zayn Sofuoğlu hakkında, 'Bu çocuk kaç yıldır 5 yaşında' gibi tepkilere yönelik Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından kimlik paylaşıldı.Kimlik paylaşımı altına "5 yıldır 5 yaşında diyenlere gelsin o zaman" ifadeleri not düşüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231002/kenan-sofuoglunun-4-yasindaki-oglu-zayn-sofuoglu-bu-kez-tir-kullandi-1075943677.html

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