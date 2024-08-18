https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/kenan-sofuoglunun-oglu-312-km-hiz-yapti-dunyanin-en-hizli-cocugu-oldu-1086984165.html
Kenan Sofuoğlu'nun oğlu 312 km hız yaptı: Dünyanın en hızlı çocuğu oldu
Kenan Sofuoğlu'nun oğlu 312 km hız yaptı: Dünyanın en hızlı çocuğu oldu
Sputnik Türkiye
Dünya Moto GP Yıldızı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, spor otomobil ile saatte 312 km hız yaptı. 5 yaşında dünyanın en hızlı çocuğu oldu. Babası Kenan... 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T20:25+0300
2024-08-18T20:25+0300
2024-08-18T20:25+0300
türkiye
kenan sofuoğlu
zayn sofuoğlu
motosiklet
yarış
spor araba
hız
hız sınırı
rekor
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Eski motosiklet yarışçısı ve eski AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, dünyanın en hızlı çocuğu oldu.Zayn Sofuoğlu, babasının desteğiyle spor marka bir otomobil kullanarak saatte 312 km hıza ulaştı.O anlar Zayn Sofuoğlu'a ait sosyal medya hesabında, "5 yıl 128 günlük Zayn, saatte 312 kilometre hızla dünyanın en hızlı çocuğu oldu" sözleriyle paylaşıldı.Babasından kimlikli yanıtSosyal medyada Zayn Sofuoğlu hakkında, 'Bu çocuk kaç yıldır 5 yaşında' gibi tepkilere yönelik Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından kimlik paylaşıldı.Kimlik paylaşımı altına "5 yıldır 5 yaşında diyenlere gelsin o zaman" ifadeleri not düşüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231002/kenan-sofuoglunun-4-yasindaki-oglu-zayn-sofuoglu-bu-kez-tir-kullandi-1075943677.html
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kenan sofuoğlu, zayn sofuoğlu, dünyanın en hızlı çocuğu, rekorlar kitabı, hız sınırı kaç, ehliyet yaşı, moto gp, motosiklet yarışı, araba yarışı,
kenan sofuoğlu, zayn sofuoğlu, dünyanın en hızlı çocuğu, rekorlar kitabı, hız sınırı kaç, ehliyet yaşı, moto gp, motosiklet yarışı, araba yarışı,
Kenan Sofuoğlu'nun oğlu 312 km hız yaptı: Dünyanın en hızlı çocuğu oldu
Dünya Moto GP Yıldızı Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu, spor otomobil ile saatte 312 km hız yaptı. 5 yaşında dünyanın en hızlı çocuğu oldu. Babası Kenan Sofuoğlu kimlik paylaşarak eleştirilere yanıt verdi.
Eski motosiklet yarışçısı ve eski AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, dünyanın en hızlı çocuğu oldu.
Zayn Sofuoğlu, babasının desteğiyle spor marka bir otomobil kullanarak saatte 312 km hıza ulaştı.
O anlar Zayn Sofuoğlu'a ait sosyal medya hesabında, "5 yıl 128 günlük Zayn, saatte 312 kilometre hızla dünyanın en hızlı çocuğu oldu" sözleriyle paylaşıldı.
Babasından kimlikli yanıt
Sosyal medyada Zayn Sofuoğlu hakkında, 'Bu çocuk kaç yıldır 5 yaşında' gibi tepkilere yönelik Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından kimlik paylaşıldı.
Kimlik paylaşımı altına "5 yıldır 5 yaşında diyenlere gelsin o zaman" ifadeleri not düşüldü.