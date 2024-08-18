https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/karsta-turk-dunyasindan-esintiler-gosteriler-buyuledi--1086972717.html

Kars'ta Türk Dünyası'ndan esintiler: Gösteriler büyüledi

Kars'ta Türk Dünyası'ndan esintiler: Gösteriler büyüledi

Sputnik Türkiye

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistanlı sanatçıların folklor gösteriler Karslıları büyüledi. 18.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-18T12:12+0300

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Ani'nin Fethinin 960. yıl dönümü kutlama programı katılmak üzere Kars’ta bulunan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistanlı sanatçıları tarafından sergilenen 'Türk Dünyasından Esintiler' gösterisi Bedesten Bölgesi’nde yapıldı.Yüzlerce Karslının katılım sağladığı gösteride Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistanlı folklorcuların, sanatçılar eşliğinde yaptığı gösteri beğeni kazandı.Gece geç saatlere kadar süren etkinlikte, vatandaşlar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Sanatçıların şarkılarını eşlik eden vatandaşlar, folklor gösterilerini ise dakikalarca ayakta alkışladı.Etkinlikler, gece geç saatlerde sona erdi.

kars

kırgızistan

özbekistan

azerbaycan

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