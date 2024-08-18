https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/dezenformasyon-merkezinden-aciklama-tasarruf-tedbirleri-nedeniyle-yangin-sondurme-ucag-alinmiyor-1086968414.html
Dezenformasyon Merkezi: 'Tasarruf tedbirleri nedeniyle yangın söndürme uçağı alınmıyor' iddiası doğru değil
Dezenformasyon Merkezi: 'Tasarruf tedbirleri nedeniyle yangın söndürme uçağı alınmıyor' iddiası doğru değil
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Tasarruf tedbirleri nedeniyle yangın söndürmede her şey aksıyor, yangın söndürme... 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T08:40+0300
2024-08-18T08:40+0300
2024-08-18T08:42+0300
türkiye
tasarruf
tasarruf tedbirleri
tasarruf paketi
dezenformasyon
dezenformasyonla mücadele merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/12/1048128710_0:0:1764:992_1920x0_80_0_0_a63f629f354b88d7b7bd137068c547f8.jpg
DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Tasarruf tedbirleri nedeniyle yangın söndürmede her şey aksıyor, yangın söndürme uçağı alınmıyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/icisleri-bakani-1-haftada-447-bin-surucuye-cezai-islem-yapildi--1086968295.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/12/1048128710_0:0:1588:1191_1920x0_80_0_0_b8480411776a53fe9bbf70640d5f6b5f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tasarruf, tasarruf tedbirleri, tasarruf paketi, dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi
tasarruf, tasarruf tedbirleri, tasarruf paketi, dezenformasyon, dezenformasyonla mücadele merkezi
Dezenformasyon Merkezi: 'Tasarruf tedbirleri nedeniyle yangın söndürme uçağı alınmıyor' iddiası doğru değil
08:40 18.08.2024 (güncellendi: 08:42 18.08.2024)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Tasarruf tedbirleri nedeniyle yangın söndürmede her şey aksıyor, yangın söndürme uçağı alınmıyor" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.
DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Tasarruf tedbirleri nedeniyle yangın söndürmede her şey aksıyor, yangın söndürme uçağı alınmıyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"17 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesinde, orman yangınlarıyla mücadele ve müdahaleye yönelik harcamaların, tasarruf tedbirlerine dahil olmadığı açıkça belirtilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik paylaşımlara itibar etmeyiniz."