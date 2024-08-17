Vücudunun alt tarafı olmayan Rus dağcı, Ağrı Dağı zirvesine tırmandı
© ÇİĞDEM DOĞAN - MERVE GÖKBAKAN-AW269210Rus dağcı
© ÇİĞDEM DOĞAN - MERVE GÖKBAKAN-AW269210
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Rusya’dan Ağrı’ya gelen bedensel engelli Rus dağcı, Doğubayazıt’a giderek Ağrı Dağı’na tırmandı. Kamp arkadaşlarının desteğiyle dağa çıkan Rus dağcı, Ağrı Dağı’nda zirve yapmanın heyecanını yaşadı.
Ağrı Dağı’na çıkmak isteyen dağcılar arasına Rusya’dan gelen bedensel engelli dağcı da katıldı. Türkiye'nin çatısı 5 bin 137 metre yüksekliği ile gören herkesi büyüleyen Ağrı Dağı, bu defa Rusya’dan gelen bedensel engelli dağcıyı ağırladı.
Omsk'ta bir kışlanın çökmesi sonucu bacaklarını kaybeden Rüstem Nabiyev, 20 kişilik bir grup ile zirve tırmanışı yaptı. İlk gün 3 bin 200’e tırmanan dağcılar, burada konakladıktan sonra 4 bin 200 rakıma çıkarak mola verdikten sonra tekrar tırmanışa geçerek zirve yapmayı başardı.
Instagram'da 2 milyona yakın takipcisi olan Rüstem, başarısını sosyal medyalar da şöyle duyurdu:
Zirveleri fethetmek…
Zirveleri, kalpleri, akılları ve ruhları fethetmek. Hayatta kendi gerçek çağrımı ve yerimi buldum ❤️
Hayatımdaki sekizinci kez hiç de küçümsenmeyecek bir zirveye — Ağrı Dağı'na tırmandım. İnsanların ve saygının hüküm sürdüğü bir yer burası.
Arkamda Erivan, Ermenistan görünmeliydi. Ancak hava durumu 60 km/saati aşan rüzgarlarla planlarımı değiştirdi. Ama bu o kadar da önemli değil, en önemlisi hayatta ve sağlıklı olmam.
Bana destek olan ve inanan herkese teşekkür ederim. Şu an Ağrı Dağı’na bakıyorum ve kendime diyorum ki:
Bu sabah, saat 5’te, zirvedeydim. Ben Rüstem Nabiyev, oraya yalnızca ellerimle tırmandım.
Bu tırmanış insanlara olan inancımı güçlendirdi. Bu tırmanış bana her şeyin mümkün olduğunu hatırlattı.