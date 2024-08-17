Vücudunun alt tarafı olmayan Rus dağcı, Ağrı Dağı zirvesine tırmandı

Zirveleri fethetmek…

Zirveleri, kalpleri, akılları ve ruhları fethetmek. Hayatta kendi gerçek çağrımı ve yerimi buldum ❤️

Hayatımdaki sekizinci kez hiç de küçümsenmeyecek bir zirveye — Ağrı Dağı'na tırmandım. İnsanların ve saygının hüküm sürdüğü bir yer burası.

Arkamda Erivan, Ermenistan görünmeliydi. Ancak hava durumu 60 km/saati aşan rüzgarlarla planlarımı değiştirdi. Ama bu o kadar da önemli değil, en önemlisi hayatta ve sağlıklı olmam.

Bana destek olan ve inanan herkese teşekkür ederim. Şu an Ağrı Dağı’na bakıyorum ve kendime diyorum ki:

Bu sabah, saat 5’te, zirvedeydim. Ben Rüstem Nabiyev, oraya yalnızca ellerimle tırmandım.

Bu tırmanış insanlara olan inancımı güçlendirdi. Bu tırmanış bana her şeyin mümkün olduğunu hatırlattı.