https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/saglik-bakanligi-maymun-cicegi-rehberi-yayimladi-1086956725.html
Sağlık Bakanlığı, 'maymun çiçeği virüsü' rehberi yayımladı
Sağlık Bakanlığı, 'maymun çiçeği virüsü' rehberi yayımladı
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı tarafından 'maymun çiçeği virüsü' rehberi yayımlandı. 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T16:42+0300
2024-08-17T16:42+0300
2024-08-17T18:12+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
maymun çiçeği virüsü
mpox
rehber
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Sağlık Bakanlığı muhtelif uzmanların katkı verdiği 24 sayfadan oluşan bir 'maymun çiçeği virüsü' rehberi yayımladı.Pek çok uzmanın katkı sağladığı rehberde, söz konusu virüs hakkında genel bilgiler bulunurken hastalığın doğasına ilişkin de hususlara yer verildi.Bulaşma yolları, belirti ve bulgulara ilişkin bilgilerin yer aldığı rehberde, vaka tanımına ilişkin bilgiler bulunuyor.Tüm bunlara ek olarak tanı, tedavi ve aşı hususlarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı rehberde maymun çiçeği hastalığına ilişkin bir de ‘vaka bildirim formu’ yer aldı'Temasla bulaşıyor'Hastalığın temasla bulaştığı vurgulandığı rehberde, "İnsandan insana bulaşmada uzun süreli yakın ten tene temas önemlidir. Enfekte kişinin sekresyonları ile direkt temas cilt lezyonları ile bütünlüğü bozulmuş deri veya mukozalarla doğrudan temas veya yakın zamanda cilt lezyonlarından kontamine olmuş nesnelerle yakın temas diğer bulaş yollarıdır. Bu tür temas genel olarak aynı evi paylaşan kişilerde, kapalı ortamlarda çok uzun süre yakın mesafede bulunanlarda ve enfekte kişiyle kişisel koruyucu ekipman kullanmadan temas eden sağlık çalışanlarında risk oluşturur” ifadeleri yer verildi.Maymun Çiçeği belirtileriVirüsün PCR testi ile kesin olarak tespit edildiği belirtilirken rehberde, hastalığın belirtileri de yer aldı. Maymun çiçeği belirtileri ise, “M-Çiçeğinin kuluçka süresi, riskli temastan semptomların başlangıcına kadar olan süre, genellikle 6-14 gün olmakla birlikte 1-21 gün arasında değişebilir. Bir hayvan ısırığı veya tırmalaması öyküsü olan kişiler, dokunsal-temasla maruziyete sahip olanlardan daha kısa bir kuluçka süresine sahip olabilir” bilgileri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/2024-maymun-cicegi-virusu-haritasi-hangi-ulkede-kac-vaka-kaydedildi-1086957780.html
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Sağlık Bakanlığı, 'maymun çiçeği virüsü' rehberi yayımladı
16:42 17.08.2024 (güncellendi: 18:12 17.08.2024)
Sağlık Bakanlığı tarafından 'maymun çiçeği virüsü' rehberi yayımlandı.
Sağlık Bakanlığı muhtelif uzmanların katkı verdiği 24 sayfadan oluşan bir 'maymun çiçeği virüsü
' rehberi yayımladı
.
Pek çok uzmanın katkı sağladığı rehberde, söz konusu virüs hakkında genel bilgiler bulunurken hastalığın doğasına ilişkin de hususlara yer verildi.
Bulaşma yolları, belirti ve bulgulara ilişkin bilgilerin yer aldığı rehberde, vaka tanımına ilişkin bilgiler bulunuyor.
Tüm bunlara ek olarak tanı, tedavi ve aşı hususlarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı rehberde maymun çiçeği hastalığına ilişkin bir de ‘vaka bildirim formu’ yer aldı
Hastalığın temasla bulaştığı vurgulandığı rehberde, "İnsandan insana bulaşmada uzun süreli yakın ten tene temas önemlidir. Enfekte kişinin sekresyonları ile direkt temas cilt lezyonları ile bütünlüğü bozulmuş deri veya mukozalarla doğrudan temas veya yakın zamanda cilt lezyonlarından kontamine olmuş nesnelerle yakın temas diğer bulaş yollarıdır. Bu tür temas genel olarak aynı evi paylaşan kişilerde, kapalı ortamlarda çok uzun süre yakın mesafede bulunanlarda ve enfekte kişiyle kişisel koruyucu ekipman kullanmadan temas eden sağlık çalışanlarında risk oluşturur” ifadeleri yer verildi.
Maymun Çiçeği belirtileri
Virüsün PCR testi ile kesin olarak tespit edildiği belirtilirken rehberde, hastalığın belirtileri de yer aldı.
Maymun çiçeği belirtileri ise, “M-Çiçeğinin kuluçka süresi, riskli temastan semptomların başlangıcına kadar olan süre, genellikle 6-14 gün olmakla birlikte 1-21 gün arasında değişebilir. Bir hayvan ısırığı veya tırmalaması öyküsü olan kişiler, dokunsal-temasla maruziyete sahip olanlardan daha kısa bir kuluçka süresine sahip olabilir” bilgileri yer aldı.