https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/rus-mi-28ler-vihr-fuzesiyle-kursk-bolgesindeki-ukrayna-asker-yiginaklarini-vurdu-1086907589.html

Rus Mi-28’ler Vihr füzesiyle Kursk Bölgesi’ndeki Ukrayna asker yığınaklarını vurdu

Rus Mi-28’ler Vihr füzesiyle Kursk Bölgesi’ndeki Ukrayna asker yığınaklarını vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Mi-28NM savaş helikopterlerinin gece saatlerinde Vihr füzeleriyle Kursk Bölgesi’nin sınır ilçelerindeki Ukraynalı asker ve teçhizat... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T07:13+0300

2024-08-16T07:13+0300

2024-08-16T07:34+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

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Bakanlığın açıklamasında, Rusya Kara Kuvvetleri’ne ait Mi-28NM helikopterlerinin gece saatlerinde Kursk Bölgesi’nin sınır ilçelerindeki Ukrayna ordu birliklerinin insan gücü, zırhlı askeri teçhizat ve diğer araçlarının bulunduğu noktaları vurduğu bildirildi.Saldırıda Vihr güdümlü füzelerinin kullanıldığı kaydedilirken füzeler fırlatıldıktan sonra helikopterlerin manevra yaparak ısı tuzaklarını bırakıp üslerine geri döndüğü aktarıldı.Açıklamada, “İstihbarat raporları, belirtilen tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğini gösteriyor” ifadesine yer verildi.Ukrayna'nın Kursk saldırısı6 Ağustos sabahı yaklaşık 1000 kişiden oluşan Ukraynalı güçler, Kursk Bölgesi'nin Suca kentinin bir bölümünü ele geçirme girişiminde bulunmuştu.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduğu raporda, Ukrayna ordusunun bölgenin derinlerine doğru ilerleyişinin durdurulduğunu, operasyonun düşmanın bozguna uğratılması ve devlet sınırına ulaşılmasıyla sona ereceğini vurgulamıştı.Rusya Soruşturma Komitesi, sabotaj girişimi sonucunda sivillerin de hayatını kaybettiğini, ayrıca askerlerin yanı sıra onlarca Rus sivilin yaralandığını bildirmişti.Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde NATO ülkelerinin sağladığı ağır silah ve teçhizatı aktif olarak kullandığının altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/patrusev-ukrayna-ordusunun-kurska-neden-saldirdigini-acikladi-1086905009.html

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