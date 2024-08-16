https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/oscarli-oyuncu-kevin-spaceynin-evine-icra-geldi-1086935963.html

Oscar'lı oyuncu Kevin Spacey'nin evine icra geldi

Oscar'lı oyuncu Kevin Spacey'nin evine icra geldi

Sputnik Türkiye

Oscar ödüllü Hollywood Yıldızı Kevin Spacey, cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ve dizi çalışmaları iptal edilmişti. Mahkemede aklanan Spacey'nin... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T18:03+0300

2024-08-16T18:03+0300

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Milyonlarca dolar borcu olduğunu ve hiç parası kalmadığını söylen Kevin Spacey'in evine haciz geldi.5,6 milyon dolarlık malikanesini boşaltmak zorunda kalan oyuncu, haciz gelen evinden ayrılmak istemedi. Ünlü aktör Kevin Spacey'nin malikanesi 3,24 milyon dolara iş insanı Sam Asgari'ye satıldı ancak 65 yaşındaki Hollywood yıldızı evden çıkmayı reddediyor.6 ay kira ödemeden kalmak istiyorKevin Spacey'nin evini boşaltmayı reddettiği ve 6 ay daha kira ödemeden orada kalmayı istediği iddia edildi.Spacey'nin avukatı ise iddiaları reddettiAsgari "Şu anda ayrılmayı reddediyor. Hiçbir şey ödemeden kalmak için için 6 ay istiyor" ifadelerine yer verdi. Asgari, satın aldığı eve giremediğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20221213/tepkiler-sonrasi-fotografi-silen-burak-ozcivitten-kevin-spacey-aciklamasi-sonradan-ogrendim-1064525710.html

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