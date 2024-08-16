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Oscar'lı oyuncu Kevin Spacey'nin evine icra geldi
Oscar'lı oyuncu Kevin Spacey'nin evine icra geldi
Sputnik Türkiye
Oscar ödüllü Hollywood Yıldızı Kevin Spacey, cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ve dizi çalışmaları iptal edilmişti. Mahkemede aklanan Spacey'nin... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T18:03+0300
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Milyonlarca dolar borcu olduğunu ve hiç parası kalmadığını söylen Kevin Spacey'in evine haciz geldi.5,6 milyon dolarlık malikanesini boşaltmak zorunda kalan oyuncu, haciz gelen evinden ayrılmak istemedi. Ünlü aktör Kevin Spacey'nin malikanesi 3,24 milyon dolara iş insanı Sam Asgari'ye satıldı ancak 65 yaşındaki Hollywood yıldızı evden çıkmayı reddediyor.6 ay kira ödemeden kalmak istiyorKevin Spacey'nin evini boşaltmayı reddettiği ve 6 ay daha kira ödemeden orada kalmayı istediği iddia edildi.Spacey'nin avukatı ise iddiaları reddettiAsgari "Şu anda ayrılmayı reddediyor. Hiçbir şey ödemeden kalmak için için 6 ay istiyor" ifadelerine yer verdi. Asgari, satın aldığı eve giremediğini söyledi.
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kevin spacey, hollywood yıldızı, cinsel istismar, taciz, tecavüz, amerika birleşik devletleri, netflix, house of cards, olağan şüpheliler, amerikan beauty
kevin spacey, hollywood yıldızı, cinsel istismar, taciz, tecavüz, amerika birleşik devletleri, netflix, house of cards, olağan şüpheliler, amerikan beauty

Oscar'lı oyuncu Kevin Spacey'nin evine icra geldi

18:03 16.08.2024
© Fotoğraf : NetflixKevin Spacey
Kevin Spacey - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
© Fotoğraf : Netflix
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Oscar ödüllü Hollywood Yıldızı Kevin Spacey, cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmış ve dizi çalışmaları iptal edilmişti. Mahkemede aklanan Spacey'nin evine haciz geldi. Oyuncunun evinden çıkmayı reddettiği iddia edildi.
Milyonlarca dolar borcu olduğunu ve hiç parası kalmadığını söylen Kevin Spacey'in evine haciz geldi.
5,6 milyon dolarlık malikanesini boşaltmak zorunda kalan oyuncu, haciz gelen evinden ayrılmak istemedi. Ünlü aktör Kevin Spacey'nin malikanesi 3,24 milyon dolara iş insanı Sam Asgari'ye satıldı ancak 65 yaşındaki Hollywood yıldızı evden çıkmayı reddediyor.

6 ay kira ödemeden kalmak istiyor

Kevin Spacey'nin evini boşaltmayı reddettiği ve 6 ay daha kira ödemeden orada kalmayı istediği iddia edildi.

Spacey'nin avukatı ise iddiaları reddetti

Asgari "Şu anda ayrılmayı reddediyor. Hiçbir şey ödemeden kalmak için için 6 ay istiyor" ifadelerine yer verdi. Asgari, satın aldığı eve giremediğini söyledi.
Burak Özçivit, Kevin Spacey - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2022
Tepkiler sonrası paylaşımını silen Burak Özçivit'ten 'Kevin Spacey' açıklaması: Sonradan öğrendim
13 Aralık 2022, 14:31
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