Kapadokya'da reklam için kaya oyma yapı üzerine kimyasal kullanılarak elyaf yapıştırıldı

"Söz konusu alan, bugün sabah saatlerinde Kapadokya Alan Başkanlığı ile Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Yapıya zarar veren firmaya yaklaşık 2 milyon TL tutarında ceza kesilirken, firma yetkilileri hakkında hukuki işlem başlatıldı. UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki bu değerli alanın korunması adına gerekli tüm önlemler alınmış olup, Göreme Vadisi'nin bu tür olumsuz eylemlerden korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gereken tüm çalışmalar takip edilecektir."​​​​​​​