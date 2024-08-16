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İstanbul'da düşük gelirli hak sahiplerine, 'kentsel dönüşüm mali desteği' verilecek
İstanbul'da düşük gelirli hak sahiplerine, 'kentsel dönüşüm mali desteği' verilecek
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları sürerken, düşük gelirli hak sahipleri için yeni bir mali destek paketi açıklandı. İşte o paketin ayrıntıları. 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T14:51+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile iştirak şirketi KİPTAŞ arasında, riskli yapılarını yenilemek isteyen düşük gelirli hak sahipleri için kentsel dönüşüm mali destek paketi protokolü imzalandı.Düşük gelirli vatandaşlara destek Kentsel dönüşüm konusunda hiç kimseyi mağdur etmeyeceklerini kaydeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları kaydetti:İnşaat maliyetlerinin yüzde 60'ına kadar destek verilebilecek'İstanbul Yenileniyor' platformu aracılığıyla kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşların yanlarında oldukları belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:Konuşmaların ardından riskli yapılarını yenilemek isteyen düşük gelirli hak sahipleri için hazırlanan protokol, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ile KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt tarafından imzalandı.
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istanbul, deprem, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kentsel dönüşüm, kiptaş, mali destek, ekrem imamoğlu
istanbul, deprem, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kentsel dönüşüm, kiptaş, mali destek, ekrem imamoğlu

İstanbul'da düşük gelirli hak sahiplerine, 'kentsel dönüşüm mali desteği' verilecek

14:51 16.08.2024 (güncellendi: 15:03 16.08.2024)
© Sputnik / Elif Sudagezerİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
© Sputnik / Elif Sudagezer
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İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları sürerken, düşük gelirli hak sahipleri için yeni bir mali destek paketi açıklandı. İşte o paketin ayrıntıları.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile iştirak şirketi KİPTAŞ arasında, riskli yapılarını yenilemek isteyen düşük gelirli hak sahipleri için kentsel dönüşüm mali destek paketi protokolü imzalandı.

Düşük gelirli vatandaşlara destek

Kentsel dönüşüm konusunda hiç kimseyi mağdur etmeyeceklerini kaydeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları kaydetti:
"İstanbul'u depreme hazır hale getirmek için çalışmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Bugün imza törenini gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm mali destek protokolü de bu kararlılığımızın en mühim göstergelerinden birisidir. İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı ve İBB iştirak şirketi KİPTAŞ arasında imzalanan bu protokol sayesinde, riskli yapılarını yenilemek isteyen düşük gelirli hak sahipleri, çok güçlü bir imkana kavuşacaklar. Kentsel dönüşüm mali destek paketi, hane halkı geliri 2 ya da 3 asgari ücrete kadar olan vatandaşlarımız için hazırlanmıştır."

İnşaat maliyetlerinin yüzde 60'ına kadar destek verilebilecek

'İstanbul Yenileniyor' platformu aracılığıyla kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşların yanlarında oldukları belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İnşaat maliyetlerinin yüzde 40 ila yüzde 60'ı kadar mali destek vereceğimiz bir süreci başlatıyoruz. Hane halkında emekli olması halinde ise kentsel dönüşüm mali destek oranı yüzde 45 ila yüzde 65'e kadar çıkabilecek. İBB ile işbirliğiyle yürütülecek bu sürecin her aşamasında vatandaş, kamu gücünün yanında olduğunu hissedecek. Vatandaşlarımız, KİPTAŞ güvencesiyle en uygun şartlarda, en hızlı biçimde yeni ve güvenli evlerine kavuşacak. Kentsel dönüşüm mali destek paketi, riskli yapılara sahip dar gelirli ve gerçekten imkansızlıklardan dolayı hareket edemeyen vatandaşlarımız için çok kıymetli, tam da bir can suyu görevi olacak."

Konuşmaların ardından riskli yapılarını yenilemek isteyen düşük gelirli hak sahipleri için hazırlanan protokol, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün ile KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt tarafından imzalandı.
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