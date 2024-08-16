https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/dinazorlari-yok-eden-asteroit-jupiterin-otesinden-geldi-1086925807.html
Dinazorları yok eden asteroit, Jüpiter'in ötesinden geldi
Dinazorları yok eden asteroit, Jüpiter'in ötesinden geldi
Sputnik Türkiye
Dünyadaki canlıların yüzde 75'ini yok eden 'Chicxulub' asteroitinin, Jüpiter'in yörüngesinin dışında oluştuğu ve karbon içeren çok nadir bir tür olduğu tespit... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T14:20+0300
2024-08-16T14:20+0300
2024-08-16T14:20+0300
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asteroit
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Dünya'ya 66 milyon yıl önce çarparak uçamayan dinazorlar da dahil olmak üzere yerküre üzerindeki canlıların yüzde 75'ini yok eden asteroitin, nereden geldiği ve nasıl oluştuğu ortaya çıktı. Nadir bir asteroit olduğu belirlendi Science Dergisi'nin internet sitesindeki habere göre, çalışmayı yürüten uluslararası araştırma ekibi, çarpmanın oluşturduğu yeryüzü katmanından alınan örneklerde eser miktarda rutenyum metali buldu.Bulgular, dinozorların neslinin tükenmesine yol açan Chicxulub Asteroiti'nin, Jüpiter'in yörüngesinin ötesinde, Güneş Sistemi'nin oluşumunun ilk dönemlerinde ortaya çıkan çok nadir karbonlu kondrit türde bir asteroit olduğunu ortaya çıkardı.Çalışmanın, Meksika'nın Yucatan Yarımadası'ndaki Chicxulub köyü yakınlarında, deniz yatağının altındaki çarpma kraterinde 2016'da yapılan araştırma ile uyumlu olduğu kaydedildi.Büyük asteroitler, her birkaç yüz milyon yılda bir Dünya'ya yakın yörüngelere fırlatılıyorKarbonlu kondrit içeren asteroitlerin, Güneş Sistemi'nin oluşumunun hemen sonrasına yani 4,6 milyar yıl öncesine tarihlenen kalıntılar olduğu, Güneş'in sıcaklığıyla kolayca buharlaşabilen çok miktarda su, karbon ve diğer uçucu moleküller içerdiği biliniyor.C-tipi asteroitlerin Dünya'ya ilk 1 milyar yıl boyunca çarptığı ve yaşamın oluşmasına yardımcı olabilecek su ve organik molekülleri sağladığı düşünülüyor.Gezegenlerin çekim kuvvetlerinin, halen Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağının dış bölgelerinde bulunan söz konusu asteroitleri Güneş sisteminin iç bölgelerine yönlendirdiği, Chicxulub asteroitine yakın büyüklükteki asteroitlerin ise her birkaç yüz milyon yılda bir Dünya'nın yörüngesiyle kesişecek yörüngelere fırlatılabileceği kaydediliyor.
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dinazor, dünya, asteroit, meksika, yucatan
dinazor, dünya, asteroit, meksika, yucatan
Dinazorları yok eden asteroit, Jüpiter'in ötesinden geldi
Dünyadaki canlıların yüzde 75'ini yok eden 'Chicxulub' asteroitinin, Jüpiter'in yörüngesinin dışında oluştuğu ve karbon içeren çok nadir bir tür olduğu tespit edildi.
Dünya'ya 66 milyon yıl önce çarparak uçamayan dinazorlar da dahil olmak üzere yerküre üzerindeki canlıların yüzde 75'ini yok eden asteroitin, nereden geldiği ve nasıl oluştuğu ortaya çıktı.
Nadir bir asteroit olduğu belirlendi
Science Dergisi'nin internet sitesindeki habere göre, çalışmayı yürüten uluslararası araştırma ekibi, çarpmanın oluşturduğu yeryüzü katmanından alınan örneklerde eser miktarda rutenyum metali buldu.
Bulgular, dinozorların neslinin tükenmesine yol açan Chicxulub Asteroiti'nin, Jüpiter'in yörüngesinin ötesinde, Güneş Sistemi'nin oluşumunun ilk dönemlerinde ortaya çıkan çok nadir karbonlu kondrit türde bir asteroit olduğunu ortaya çıkardı.
Çalışmanın, Meksika'nın Yucatan Yarımadası'ndaki Chicxulub köyü yakınlarında, deniz yatağının altındaki çarpma kraterinde 2016'da yapılan araştırma ile uyumlu olduğu kaydedildi.
Büyük asteroitler, her birkaç yüz milyon yılda bir Dünya'ya yakın yörüngelere fırlatılıyor
Karbonlu kondrit içeren asteroitlerin, Güneş Sistemi'nin oluşumunun hemen sonrasına yani 4,6 milyar yıl öncesine tarihlenen kalıntılar olduğu, Güneş'in sıcaklığıyla kolayca buharlaşabilen çok miktarda su, karbon ve diğer uçucu moleküller içerdiği biliniyor.
C-tipi asteroitlerin Dünya'ya ilk 1 milyar yıl boyunca çarptığı ve yaşamın oluşmasına yardımcı olabilecek su ve organik molekülleri sağladığı düşünülüyor.
Gezegenlerin çekim kuvvetlerinin, halen Mars ve Jüpiter arasındaki asteroit kuşağının dış bölgelerinde bulunan söz konusu asteroitleri Güneş sisteminin iç bölgelerine yönlendirdiği, Chicxulub asteroitine yakın büyüklükteki asteroitlerin ise her birkaç yüz milyon yılda bir Dünya'nın yörüngesiyle kesişecek yörüngelere fırlatılabileceği kaydediliyor.