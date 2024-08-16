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Çuvallar içinde bulunan ölü köpeklerle ilgili 4 gözaltı
Çuvallar içinde bulunan ölü köpeklerle ilgili 4 gözaltı
Sputnik Türkiye
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çuvallar içinde ölü köpekler bulunmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T01:38+0300
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köpek
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uzunköprü
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Uzunköprü'de çuvallarda ölü köpeklerin bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma timlerinden oluşturulan özel ekip, bölgedeki kameraların kayıtlarını inceledi.Ekiplerin çalışması sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı.3 gün önce Uzunköprü Belediyesi'ne ait vahşi depolama alanında çuvallar içinde ölü köpekler bulunmuş, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ve hayvanseverler savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu.
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köpek, çuval, uzunköprü, gözaltı
köpek, çuval, uzunköprü, gözaltı

Çuvallar içinde bulunan ölü köpeklerle ilgili 4 gözaltı

01:38 16.08.2024
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - FARUK YİĞENOĞLU-AW194607Sokak köpeği
Sokak köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2024
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - FARUK YİĞENOĞLU-AW194607
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çuvallar içinde ölü köpekler bulunmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Uzunköprü'de çuvallarda ölü köpeklerin bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma timlerinden oluşturulan özel ekip, bölgedeki kameraların kayıtlarını inceledi.
Ekiplerin çalışması sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı.
3 gün önce Uzunköprü Belediyesi'ne ait vahşi depolama alanında çuvallar içinde ölü köpekler bulunmuş, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin ve hayvanseverler savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu.
sokak köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
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