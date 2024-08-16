https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/aydemir-akbas-entube-edildi-1086924283.html

Aydemir Akbaş entübe edildi

Aydemir Akbaş entübe edildi

Sputnik Türkiye

İbrahim Tatlıses, bir süredir kanserle mücadele eden yakın dostu Aydemir Akbaş'ın yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu. Akbaş'ın entübe edildiği bildirildi... 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T13:50+0300

2024-08-16T13:50+0300

2024-08-16T13:50+0300

yaşam

aydemir akbaş

oyuncu

sanatçı

hasta

entübe

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Usta oyuncunun entübe edildiği açıklandı. Akbaş'ın menajeri Özgür Aksoy, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili Snob Magazin'e konuştu.Aksoy, "Öldü haberleri doğru değil. Birinci gün önemliydi onu atlattık. Aydemir ağabey inatçı biridir, bunu da atlatacaktır. Sosyal medyada çıkan öldü haberlerine itibar etmeyin" dedi.Aydemir Akbaş kimdir?Arnavut asıllı Türk senarist, yönetmen, oyuncu, gazeteci ve spor yazarı Aydemir Akbaş, 25 Şubat 1936 tarihinde dünyaya geldi. 1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul'da doğan Akbaş, Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı.Gazetecilikten sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda rol aldı.Aydemir Akbaş sinemayla 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ile geçti. Fakat, filmden önce Keşanlı Ali Destanın ilk tiyatro gösterimin de 31 Mart 1964 yılın da hem sahne amirliği yapmış hem de Sipsi Selim karakterine hayat vermiştir. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. 1974 yılında Yeşilçam seks filmleri furyasında çok sayıda erotik-komedi filminde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.1968 yılında Ayfer Feray – Nisa Serezli Tiyatrosu’nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosunda ve Ortakları Tiyatrosunun ortaklarından biri oldu. Burada Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.Cem Davran ile 2007'de çevirdiği "Avrupalı" Ekim 2007'de rekor sayıda kopya ile gösterime girmiştir. Aydemir Akbaş oyuncu olarak 125 filmde görev yaparken, 7 kez de yönetmenlik koltuğuna oturmuştur.Son filmi Şafak Sezer ile ün yapan Kolpaçino 3. Devre'dir. 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biridir. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü üyesidir.Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek’le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir.

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aydemir akbaş, oyuncu, sanatçı, hasta, entübe