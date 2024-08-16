https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/ak-parti-grup-baskani-gulerden-atalay-aciklamasi-hukuk-zemininde-degerlendirilecek-bir-karar-yok-1086920169.html
AK Parti Grup Başkanı Güler'den Atalay açıklaması: 'Hukuk zemininde değerlendirilecek bir karar yok'
AK Parti Grup Başkanı Güler'den Atalay açıklaması: 'Hukuk zemininde değerlendirilecek bir karar yok'
Sputnik Türkiye
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te Can Atalay görüşmesiyle ilgili açıklama yapıyor. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Atalay için verdiği... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T11:47+0300
2024-08-16T11:47+0300
2024-08-16T11:47+0300
türkiye
tbmm
can atalay
abdullah güler
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi süreciyle ilgili bugün toplanıyor.AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te Can Atalay görüşmesiyle ilgili açıklama yapıyor.Güler'in açıklamalarından satır başları şöyle:
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tbmm, can atalay, abdullah güler
tbmm, can atalay, abdullah güler
AK Parti Grup Başkanı Güler'den Atalay açıklaması: 'Hukuk zemininde değerlendirilecek bir karar yok'
Ayrıntılar geliyor
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te Can Atalay görüşmesiyle ilgili açıklama yapıyor. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Atalay için verdiği "milletvekilliğinin düşürülmesini sağlayan Yargıtay kararı yok hükmünde" şeklindeki kararını eleştiren Güler "Ortada bir karar yok. Ortada hukuk zemininde değerlendirilecek bir karar yoktur." dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi süreciyle ilgili bugün toplanıyor.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te Can Atalay görüşmesiyle ilgili açıklama yapıyor.
Güler'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"Ortada bir karar yok. Ortada hukuk zemininde değerlendirilecek bir karar yoktur. Böyle bir hükümle beraber bir sonuç tesis etmek mümkün değildir. Bu karar Anayasa Mahkemesi'nin buna benzer verilen kararları maalesef kendi içtihadından kopmuştur."