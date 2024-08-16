https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/30-agustosta-toplu-ulasim-ucretsiz-olacak-1086932359.html
30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete kararı ile Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 30 Ağustos... 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T16:08+0300
2024-08-16T16:08+0300
2024-08-16T16:08+0300
türkiye
30 ağustos zafer bayramı
ücretsiz ulaşım
ücretsiz
resmi gazete
recep tayyip erdoğan
bayram
resmi ulusal bayram
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı şehir içi toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.30 Ağustos seferleri ücretsizBuna göre, vatandaşlar 30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240729/istanbulda-toplu-ulasim-ucretlerine-yapilan-zamlar-yururlukte-1086309012.html
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30 ağustos metro seferleri, bayramda ulaşım, resmi gazete, ulaşım indirimi, ücretsiz ulaşım, metro saatleri, otobüs saatleri, toplu taşıma,
30 ağustos metro seferleri, bayramda ulaşım, resmi gazete, ulaşım indirimi, ücretsiz ulaşım, metro saatleri, otobüs saatleri, toplu taşıma,
30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
Resmi Gazete kararı ile Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı şehir içi toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
30 Ağustos seferleri ücretsiz
Buna göre, vatandaşlar 30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.