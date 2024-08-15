https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/unlu-oyuncu-aydemir-akbas-yogun-bakima-kaldirildi-1086892995.html
Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı
Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Kolpaçino serisi ile tanınan Yeşilçam'ın ünlü aktörü Aydemir Akbaş, evinde baygın bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırıldığını İbrahim... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T18:48+0300
2024-08-15T18:48+0300
2024-08-15T18:49+0300
türkiye
aydemir akbaş
ibrahim tatlıses
yoğun bakım
hastane
kanser
kanser tedavisi
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Yeşilçam'ın yıldız ismi Aydemir Akbaş, hastaneye kaldırıldı. Evinde baygın bulunan ünlü oyuncu yoğun bakıma alındı.'45 yıllık değerli dostum ve ağabeyim yoğun bakımda'İbrahim Tatlıses, kanserle mücadele eden 88 yaşındaki Aydemir Akbaş'ın yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu. Akbaş ile fotoğrafını paylaşan Tatlıses, "45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu anda yoğun bakımda... Siz değerli sevenlerimden Aydoşuma dua bekliyorum. Saygılarımla..." dedi.
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aydemir akbaş, kanser, yoğun bakım, kolpaçino, şafak sezer, ibrahim tatlıses, aydemir akbaş son dakika, aydemir akbaş öldü mü,
Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş yoğun bakıma kaldırıldı
18:48 15.08.2024 (güncellendi: 18:49 15.08.2024)
Kolpaçino serisi ile tanınan Yeşilçam'ın ünlü aktörü Aydemir Akbaş, evinde baygın bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırıldığını İbrahim Tatlıses sosyal medya üzerinden duyurdu. Tatlıses, Akbaş'ın sevenlerinden dua beklediğini söyledi.
Yeşilçam'ın yıldız ismi Aydemir Akbaş, hastaneye kaldırıldı. Evinde baygın bulunan ünlü oyuncu yoğun bakıma alındı.
'45 yıllık değerli dostum ve ağabeyim yoğun bakımda'
İbrahim Tatlıses, kanserle mücadele eden 88 yaşındaki Aydemir Akbaş'ın yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu. Akbaş ile fotoğrafını paylaşan Tatlıses, "45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu anda yoğun bakımda... Siz değerli sevenlerimden Aydoşuma dua bekliyorum. Saygılarımla..." dedi.