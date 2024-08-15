https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/matthew-perrynin-olumunde-cinayet-suphelisi-tutuklandi-1086899537.html

Matthew Perry'nin ölümünde bir şüpheli tutuklandı

Matthew Perry'nin ölümünde bir şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

En çok izlenen yapımlardan biri olan Friends dizisinin yıldızı Ekim 2023'te "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri oyuncunun... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T20:43+0300

2024-08-15T20:43+0300

2024-08-15T20:43+0300

dünya

friends

abd

polis

matthew perry

dizi

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alkol

uyuşturucu bağımlılığı

bağımlılık

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Malibu şehrinde jakuzide ölü bulunan 54 yaşındaki oyuncu Matthew Perry'nin otopsi raporuna göre, "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.Chandler Bing karakteri ile Friends dizisinde tanınan Matthew Perry'nin vücudunda bulunan anestezik madde ketamini nasıl elde ettiğini araştırmaya başlayan ABD polisi aktörün ölümüyle ilgili bir tutuklama yapıldığını açıkladı. Los Angeles polis gücü yasaklı ilaçları nasıl elde ettiğini araştırdığını söylemesinin ardından Perşembe günü Güney Kaliforniya'da bir kişinin tutuklandığı bildirildi. Alkol ve uyuşturucu sorunları yaşayan oyuncu Friends çekimlerini hatırlamadığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231216/friends-dizisinin-unlu-oyuncusu-matthew-perrynin-neden-hayatini-kaybettigi-belli-oldu--1078519872.html

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