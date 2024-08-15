İŞİD'e karşı ABD ile ortak mücadele kararına CHP'den tepki

Suriye’de, 2011 yılında mevcut yönetime karşı gösterilerle başlayan iç karışıklık sürecine, AKP iktidarı da dahil olmuş ve Esad rejimini devirmek üzere muhalif grupları desteklemiştir. İç karışıklıklar Suriye’de hem PKK/YPG hem de İŞİD’in güçlenmesine ve toprak hakimiyeti elde etmesine neden olmuştur.