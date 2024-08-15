İŞİD'e karşı ABD ile ortak mücadele kararına CHP'den tepki
© AA / Evrim AydınCHP seçim
© AA / Evrim Aydın
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Amerika Birleşik Devletleri ile İŞİD’e karşı ortak mücadele edilmesine yönelik açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'ndan yanıt geldi.
PKK/YPG ve İŞİD hakkında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ''Her iki terör örgütü de üçüncü devletlerden destek almaktadır'' dedi.
CHP Milli Savunma Bakanlığı'ndan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu’nun açıklamaları şöyle:
‘’PKK/YPG ve IŞID milli güvenliğimizi tehdit eden eli kanlı terör örgütleridir. Her iki terör örgütü de üçüncü devletlerden hatırı sayılır bir şekilde uluslararası destek almaktadır.
Suriye’de, 2011 yılında mevcut yönetime karşı gösterilerle başlayan iç karışıklık sürecine, AKP iktidarı da dahil olmuş ve Esad rejimini devirmek üzere muhalif grupları desteklemiştir. İç karışıklıklar Suriye’de hem PKK/YPG hem de İŞİD’in güçlenmesine ve toprak hakimiyeti elde etmesine neden olmuştur.
2014 yılında, İŞİD’e karşı ABD liderliğinde Türkiye ile birlikte 60’ın üzerinde devletin katıldığı uluslararası Doğal Kararlılık Harekatı (Operation Inherent Resolve) başlatılmıştır. İŞID ile mücadele kapsamında ABD, YPG/PKK’yı ortak faaliyet gösterdiği müttefik bir oluşum olarak görmekte, Türkiye’ye tehdit oluşturan bu silahlı terör örgütüne eğitim ve destek vermeye halen devam etmektedir.
İŞİD ve YPG/PKK terör örgütlerinin de Türkiye’ye tehdit oluşturması nedeniyle, 2016 yılından itibaren önce İŞİD’e müteakiben YPG/PKK’ya yönelik Suriye’de değişik harekatlar icra edilmiştir.
Bu kapsamda; İŞİD terör örgütü ile doğrudan çatışan tek NATO ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri olduğu unutulmamalıdır. ABD, bölgedeki kara birliği olarak kabul ettiği YPG/PKK’nın varlığını sürdürmesini tercih etmektedir.
Böylece ABD Suriye’de; çok sayıda asker bulundurmadan varlığını idame etmekte, petrol sahalarının emniyetini tesis etmekte ve İsrail’e ileriden koruma sağlamaktadır.
ABD makamlarına yapılan İŞİD’e karşı ortak askeri harekat teklifinin;
-Geçmiş dönemde İŞİD’e karşı yapılan Fırat Kalkanı Harekatı da dikkate alınarak; İŞİD’e karşı uluslararası katılımla icra edilen Doğal Kararlılık Harekatı (Operation Inherent Resolve) kapsamında icra edilmek üzere yapıldığını,
-Ancak Türk tarafının birlikte harekat teklifinin red edilmesi ile; ABD’nin YPG/PKK’nin İŞİD ile mücadelede ihtiyaç duyulan önemli bir bileşen olduğu ve bu yüzden desteklendiği gerekçesinin çöktüğünü, ABD’nin samimiyet testini geçemediğini değerlendiriyorum.
ABD; Suriye’de varlığını idame etmek, petrol sahalarının emniyeti ve İsrail’e ileriden koruma sağlanması için YPG/PKK ile ortaklığını sürdürme niyetindedir.
Bu çerçevede; Esad ile görüşme sürecinin başlatılarak askıda olan Adana Mutabakatı sürecinin canlandırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.’’ ifadelerini kullandı.
5 Haziran 2023, 17:38