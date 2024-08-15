https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/bir-gecede-cokme-hissinin-sebebi-44-ve-60-yaslarinda-ortaya-cikan-yaslanma-dalgasi-cikti-1086876008.html

Bir gecede çökme hissinin sebebi, 44 ve 60 yaşlarında ortaya çıkan yaşlanma dalgası çıktı

Bir gecede çökme hissinin sebebi, 44 ve 60 yaşlarında ortaya çıkan yaşlanma dalgası çıktı

Sputnik Türkiye

Stanford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, yaşlanmanın yavaş ve sabit bir hızla ilerlemediğini, 44 ve 60 yaşına gelindiğinde 'iki hızlı yaşlanma... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T14:15+0300

2024-08-15T14:15+0300

2024-08-15T14:15+0300

yaşam

stanford üniversitesi

yaşlılık

yaşlanma

yaşlanma geciktirici

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104023/97/1040239784_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a047f48ec97e919bd487b5a4e5e33828.jpg

İnsanlarda aniden ortaya çıkan kırışıklar, ağrı ve sızılardaki artış ve 'bir gecede çökme hissinin' sebebinin 44 ve 60 yaşlarında yaşanan dalgalanma dalgalarından kaynaklandığı ortaya çıktı.Stanford Üniversitesinde yapılan araştırmada, kas-iskelet sistemi sorunları ve kardiyovasküler hastalıklar da dahil olmak üzere yaşla ilgili sağlık sorunlarında belirli dönemlerde ani artışlar meydana geldiği tespit edildi.Araştırma yedi yıl sürdüAraştırmada, 25 ila 75 yaş arasındaki 108 gönüllüden yaklaşık yedi yıl boyunca birkaç ayda bir kan ve dışkı örnekleri ile deri, ağız ve burundan sürüntü örnekleri alındı.Örneklerdeki 135 bin farklı molekül (RNA, protein ve metabolit) ile mikroorganizmalar (bağırsaklar ve deride yaşayan bakteri, virüs ve mantarlar) incelendi.Araştırılan molekül ve mikroorganizmalardaki değişimin kademeli, kronolojik bir şekilde yaşanmadığı görüldü. Büyük değişimlerin 40'lı yaşların ortalarında ve 60'lı yaşların başlarında meydana gelme eğiliminde olduğu tespit edildi.Yaşlanma cinsiyetten bağımsız gerçekleşiyorBaşlangıçta, 40'lı yaşların ortasındaki yaşlanmanın, tüm grup için sonuçları bozan kadınlardaki perimenopozal değişikliklerin bir sonucu olduğu varsayıldı. Ancak veriler, 40'lı yaşların ortasındaki erkeklerde de benzer değişimlerin yaşandığını ortaya koydu.İlk değişiklik dalgasının, kardiyovasküler hastalıklarla bağlantılı moleküllerle, kafein, alkol ile lipitleri metabolize etme yeteneğinde yaşandığı, ikincinin ise bağışıklık sisteminde, karbonhidrat metabolizması ve böbrek fonksiyonlarında görüldüğü tespit edildi.Deri ve kas yaşlanmasıyla bağlantılı moleküllerde, her iki değişim döneminde de sorunlar yaşandığı görüldü.Yaşam tarzı hızlı yaşlanma ile bağlantılı olabilirAraştırma, yaşa bağlı pek çok hastalık riskinin kademeli olarak artmadığı, Alzheimer ve kardiyovasküler hastalık riskinin 60 yaşından sonra hızlandığına dair önceki araştırmalarla paralellik gösterdi.Öte yandan, yaşanan bazı değişikliklerin yaşam tarzı veya davranışsal faktörlerle bağlantılı olabileceği belirtildi.Örneğin alkol metabolizmasındaki değişimi, stresli bir dönem olan 40'lı yaşlarda alkol tüketiminin artmasının tetikleyebileceği öne sürüldü.Araştırmacılar, bulguların daha hızlı kas kaybı dönemlerinde egzersizi artırmak gibi önlemlerin sağlığı koruma konusunda yardımcı olabileceğini kaydetti.'Zaman içinde yavaş yavaş değişmiyoruz'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240317/turkiyenin-nufusu-hizla-yaslaniyor-cumhuriyet-tarihinde-ilk-kez-cift-haneyi-gordu-1081778847.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

stanford üniversitesi, yaşlılık, yaşlanma, yaşlanma geciktirici