https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/abdnin-ukrayna-ve-natonun-guclendirilmesi-icin-yaptigi-harcamalari-174-milyar-dolari-gecti-1086893936.html

ABD'nin, Ukrayna ve NATO'nun güçlendirilmesi için yaptığı harcamaları 174 milyar doları geçti

ABD'nin, Ukrayna ve NATO'nun güçlendirilmesi için yaptığı harcamaları 174 milyar doları geçti

Sputnik Türkiye

Pentagon, ABD'nin Ukrayna'yı desteklemek ve Avrupa'da NATO'yu güçlendirmek için yaptığı toplam harcamanın, Rusya'nın askeri operasyonunun başlamasından bu yana... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T19:09+0300

2024-08-15T19:09+0300

2024-08-15T19:13+0300

savunma

pentagon

abd savunma bakanlığı (pentagon)

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

silah satışı

askeri yardım

nato

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından kamuoyuyla paylaşılan raporda, “Şubat 2022'den bu yana ABD Kongresi, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine verdiği yanıt için 174.19 milyar doların üzerinde ek fon tahsis etmiştir” ifadelerine yer verilirken, belirtilen miktarın Kiev'e silah tedarikleri, daha önce Kiev’e gönderilen silah ve mühimmatın yenilenmesi için yapılan harcamalar ve diğer insani yardım harcamaları olduğu bildirildi.Pentagon, raporda açıklanan rakamların, Kiev yardımlarıyla birlikte NATO'nun Avrupa'daki varlığını güçlendirmek için harcanan parayı da içerdiğine dikkat çekti.Rusya’ya karşı yaptırımlar işe yaramıyorPentagon, raporunun devamında, ABD’nin, Rusya'nın bankacılık sisteminin yüzde 80'inden fazlası da dahil olmak üzere 4 binden fazla kişi ve kuruluşa Rusya karşıtı yaptırımlar uyguladığını anımsatırken, ancak bunların etkisini hala etkin bir şekilde sürdüremediğini itiraf etti.ABD Savunma Bakanlığının ‘Ukrayna ihtilafı nedeniyle uygulanan Rusya karşıtı yaptırımlarla’ ilgili bölümünde, “Yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşların toplam sayısı Rusya'da ve başka yerlerde 4 bin 800'e yaklaştı” denildi.Pentagon, bununla birlikte ABD'nin uygulanan kısıtlamaların etkinliğini sürdürmeye çalışırken zorluklarla karşılaştığını ve verilerine göre alt yaptırımlı kişi ve kuruluşların mevcut yasakları hala aştığını kabul etti.Raporunda Kiev’in Rus bölgesi Kursk’taki eylemlerine de değinen Bakanlık, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya'nın derinliklerine ABD’den gönderilen uzun menzilli silahlarla Rus topraklarına saldırı yasağını ihlal etmediğini savunarak, açıklamasını, “Liderler düzeyindeki ikili diyalog da dahil olmak üzere tüm kanıtların, Ukrayna'nın ABD silahlarının Rusya topraklarında kullanılmasına ilişkin yükümlülüklerine uymaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti” diye tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/abd-basinindan-pentagonun-savunma-harcamalarindaki-artisa-tepki-rusya-ve-cin-maglup-edilemez-1083725961.html

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