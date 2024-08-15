https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/abdde-baskan-yardimcisi-adaylari-vance-ve-walz-1-ekimde-tartisacak-1086895488.html
ABD'de başkan yardımcısı adayları Vance ve Walz 1 Ekim'de tartışacak
ABD'de başkan yardımcısı adayları Vance ve Walz 1 Ekim'de tartışacak
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti Başkan Yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance ve Demokrat Parti Başkan Yardımcısı adayı Minnesota... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T19:47+0300
2024-08-15T19:47+0300
2024-08-15T19:47+0300
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ABD'de 5 Kasım başkanlık seçimi yaklaşırken, Başkan yardımcısı adayları Vance ve Walz 1 Ekim'de canlı yayında tartışma yapacak.Walz, sosyal medya üzerinden "1 Ekim'de görüşürüz JD (Vance)." ifadelerini kullanırken, kampanya ekibi "Walz, JD Vance ile karşı karşıya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyor tabii kendisi gelirse." açıklamasını yaptı.Walz'e yanıt veren Vance ise sosyal medya hesabından "Amerikalılar mümkün olan en fazla sayıda tartışma izlemeyi hak ediyor. Bu yüzden (Cumhuriyetçilerin adayı) Başkan Donald Trump, şimdiden (Demokratların adayı) Kamala Harris ile 3 tartışmayı kabul etti. Ben sadece 1 Ekim'de CBS News canlı yayını değil, 18 Eylül'deki CNN teklifini de kabul ettim. İkisinde de görüşmek üzere." açıklaması yaptı.Canlı yayın tartışması 1 Ekim'de gerçekleşecekABD başkan adayları Donald Trump ile Kamala Harris, ABC News'te 10 Eylül'deki canlı yayında karşı karşıya gelecek.Trump ayrıca 4 Eylül'de Fox News ve 25 Eylül'de de NBC News kanalındaki canlı yayın tekliflerini kabul etmiş, Harris'in ise canlı yayınlara katılıp katılmayacağı henüz açıklanmamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/abden-elon-muska-trump-roportaji-oncesi-sansur-uyarisi-1086773544.html
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ABD'de başkan yardımcısı adayları Vance ve Walz 1 Ekim'de tartışacak
Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti Başkan Yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance ve Demokrat Parti Başkan Yardımcısı adayı Minnesota Valisi Tim Walz, 1 Ekim'de CBS kanalında canlı yayında karşı karşıya gelecek.
ABD'de 5 Kasım başkanlık seçimi yaklaşırken, Başkan yardımcısı adayları Vance ve Walz 1 Ekim'de canlı yayında tartışma yapacak.
Walz, sosyal medya üzerinden "1 Ekim'de görüşürüz JD (Vance)." ifadelerini kullanırken, kampanya ekibi "Walz, JD Vance ile karşı karşıya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyor tabii kendisi gelirse." açıklamasını yaptı.
Walz'e yanıt veren Vance ise sosyal medya hesabından "Amerikalılar mümkün olan en fazla sayıda tartışma izlemeyi hak ediyor. Bu yüzden (Cumhuriyetçilerin adayı) Başkan Donald Trump, şimdiden (Demokratların adayı) Kamala Harris ile 3 tartışmayı kabul etti. Ben sadece 1 Ekim'de CBS News canlı yayını değil, 18 Eylül'deki CNN teklifini de kabul ettim. İkisinde de görüşmek üzere." açıklaması yaptı.
Canlı yayın tartışması 1 Ekim'de gerçekleşecek
ABD başkan adayları Donald Trump ile Kamala Harris, ABC News'te 10 Eylül'deki canlı yayında karşı karşıya gelecek.
Trump ayrıca 4 Eylül'de Fox News ve 25 Eylül'de de NBC News kanalındaki canlı yayın tekliflerini kabul etmiş, Harris'in ise canlı yayınlara katılıp katılmayacağı henüz açıklanmamıştı.