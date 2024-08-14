https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/yolcu-otobusu-sarampole-ucup-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1086815737.html

Yolcu otobüsü şarampole uçup devrildi: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçup devrildi: Çok sayıda yaralı var

Sputnik Türkiye

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Bodrum-Van seferini yapan yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T06:58+0300

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yolcu otobüsü

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Bodrum'dan Van'a giden yolcu otobüsü, Doğanlar Mahallesi mevkiinde şarampole devrildi.Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 11 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/2024-2025-kyk-yurt-basvurulari-ne-zaman-kyk-bursu-ne-kadar-2024-2025-kyk-burs-basvurusu-ne-zaman-1086815854.html

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malatya yolcu otobüsü, yolcu otobüsü kaza