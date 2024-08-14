https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/yolcu-otobusu-sarampole-ucup-devrildi-cok-sayida-yarali-var-1086815737.html
Yolcu otobüsü şarampole uçup devrildi: Çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsü şarampole uçup devrildi: Çok sayıda yaralı var
Sputnik Türkiye
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Bodrum-Van seferini yapan yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T06:58+0300
2024-08-14T06:58+0300
2024-08-14T08:22+0300
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Bodrum'dan Van'a giden yolcu otobüsü, Doğanlar Mahallesi mevkiinde şarampole devrildi.Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 11 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/2024-2025-kyk-yurt-basvurulari-ne-zaman-kyk-bursu-ne-kadar-2024-2025-kyk-burs-basvurusu-ne-zaman-1086815854.html
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malatya yolcu otobüsü, yolcu otobüsü kaza
malatya yolcu otobüsü, yolcu otobüsü kaza
Yolcu otobüsü şarampole uçup devrildi: Çok sayıda yaralı var
06:58 14.08.2024 (güncellendi: 08:22 14.08.2024)
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Bodrum-Van seferini yapan yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır, 11 kişi yaralandı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.
Bodrum'dan Van'a giden yolcu otobüsü, Doğanlar Mahallesi mevkiinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri gönderildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.