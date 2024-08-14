https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/yildiz-savaslari-rus-muhendisler-muharip-orumcek-robot-gelistirdi-1086845447.html

'Yıldız Savaşları': Rus mühendisler 'muharip örümcek robot' geliştirdi

'Yıldız Savaşları': Rus mühendisler 'muharip örümcek robot' geliştirdi

Sputnik Türkiye

Rus uzmanlar tarafından geliştirilen ve Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu'nda ilk kez görücüye çıkarılan eşsiz askeri teçhizata bir yenisi daha eklendi. 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T17:25+0300

2024-08-14T17:25+0300

2024-08-14T17:25+0300

dünya

rusya

army-2024

army-2024 uluslararası askeri forumu

patriot

moskova

rosoboroneksport

yıldız savaşları

yıldız savaşları

andrey belousov

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Rusya'da geliştirilen ve 'Yıldız Savaşları' filmini andıran bir tarza sahip 'muharip örümcek robot' Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu'nda katılımcıların beğenisine sunuldu.'Ayakları' ve tekerlekler üzerinde hareket edebilen 'muharip örümcek robot' 50 kg yük taşıma kapasitesine sahip.'Muharip örümcek robot' 7.62 mm'lik iki ayrı silahtan ateş etme özelliğine de sahip.12 Ağustos'ta Moskova Bölgesi'ndeki Rusya Silahlı Kuvvetleri 'Patriot' Askeri Kültür Parkı'nda başlayan Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu, bugün kapılarını kapatacak.Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Army-2024'ün programında özel askeri harekatta elde edilen deneyimin ve yeni silahlı mücadele biçimlerinin tartışılmasına odaklanıldığını vurgulamıştı.Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport, forumda birçoğu ilk kez görücüye çıkan 700'den fazla askeri teçhizatı tanıtıyor. Bunlar arasında iki farklı güdümlü mühimmat taşıyıcıya sahip Lancet-E İHA'ları, modernize edilmiş hafif tank Sprut, paletli çok amaçlı robot taşıyıcı MGTT-LB, İHA'larla donatılmış Spartak ve Tigr-M zırhlı araçları ve İHA'larla mücadeleye yönelik bir dizi yeni teçhizat bulunuyor.

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rusya, army-2024, army-2024 uluslararası askeri forumu, patriot, moskova, rosoboroneksport, yıldız savaşları, yıldız savaşları, andrey belousov