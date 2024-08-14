'Yıldız Savaşları': Rus mühendisler 'muharip örümcek robot' geliştirdi
muharip örümcek robot
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Rus uzmanlar tarafından geliştirilen ve Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu'nda ilk kez görücüye çıkarılan eşsiz askeri teçhizata bir yenisi daha eklendi.
Rusya'da geliştirilen ve 'Yıldız Savaşları' filmini andıran bir tarza sahip 'muharip örümcek robot' Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu'nda katılımcıların beğenisine sunuldu.
'Ayakları' ve tekerlekler üzerinde hareket edebilen 'muharip örümcek robot' 50 kg yük taşıma kapasitesine sahip.
'Muharip örümcek robot' 7.62 mm'lik iki ayrı silahtan ateş etme özelliğine de sahip.
12 Ağustos'ta Moskova Bölgesi'ndeki Rusya Silahlı Kuvvetleri 'Patriot' Askeri Kültür Parkı'nda başlayan Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu, bugün kapılarını kapatacak.
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Army-2024'ün programında özel askeri harekatta elde edilen deneyimin ve yeni silahlı mücadele biçimlerinin tartışılmasına odaklanıldığını vurgulamıştı.
Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport, forumda birçoğu ilk kez görücüye çıkan 700'den fazla askeri teçhizatı tanıtıyor. Bunlar arasında iki farklı güdümlü mühimmat taşıyıcıya sahip Lancet-E İHA'ları, modernize edilmiş hafif tank Sprut, paletli çok amaçlı robot taşıyıcı MGTT-LB, İHA'larla donatılmış Spartak ve Tigr-M zırhlı araçları ve İHA'larla mücadeleye yönelik bir dizi yeni teçhizat bulunuyor.
'Ayakları' ve tekerlekler üzerinde hareket edebilen 'muharip örümcek robot' 50 kg yük taşıma kapasitesine sahip.
'Muharip örümcek robot' 7.62 mm'lik iki ayrı silahtan ateş etme özelliğine de sahip.
12 Ağustos'ta Moskova Bölgesi'ndeki Rusya Silahlı Kuvvetleri 'Patriot' Askeri Kültür Parkı'nda başlayan Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu, bugün kapılarını kapatacak.
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Army-2024'ün programında özel askeri harekatta elde edilen deneyimin ve yeni silahlı mücadele biçimlerinin tartışılmasına odaklanıldığını vurgulamıştı.
Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport, forumda birçoğu ilk kez görücüye çıkan 700'den fazla askeri teçhizatı tanıtıyor. Bunlar arasında iki farklı güdümlü mühimmat taşıyıcıya sahip Lancet-E İHA'ları, modernize edilmiş hafif tank Sprut, paletli çok amaçlı robot taşıyıcı MGTT-LB, İHA'larla donatılmış Spartak ve Tigr-M zırhlı araçları ve İHA'larla mücadeleye yönelik bir dizi yeni teçhizat bulunuyor.