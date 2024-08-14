https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/ticaret-bakanligindan-doviz-ile-satis-yapan-tesislere-4-milyon-654-bin-lira-ceza-1086856212.html

Ticaret Bakanlığı'ndan döviz ile satış yapan tesislere 4 milyon 654 bin lira ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan döviz ile satış yapan tesislere 4 milyon 654 bin lira ceza

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Uysan, Antalya'da dövizle satış yaptığı tespit edilen dinlenme tesislerine yapılan denetimler sonucunda toplamda 4 milyon 654... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T23:26+0300

2024-08-14T23:26+0300

2024-08-14T23:26+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

antalya

para cezası

dolar

euro

idari para cezası

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Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından Antalya'daki dinlenme tesislerine yönelik çalışmalar yapıldığını açıkladı. Çalışmalar neticesinde; hediyelik eşya, yiyecek, içecek, tekstil ve deniz malzemeleri gibi birçok üründe fiyat etiketinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, etiket bulunan ürünlerde ise euro ve dolar cinsinden etikete sahip olduğu bilgisi verildi.Açıklamada, tesislere Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü denetim ekiplerince 4 milyon 654 bin 200 lira idari para cezası kesildiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/sosyal-medyadan-paylasti-ticaret-bakanligi-1-milyon-lira-ceza-kesti-1086855466.html

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ticaret bakanlığı, antalya, para cezası, dolar, euro, idari para cezası