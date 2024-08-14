https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/ticaret-bakanligindan-doviz-ile-satis-yapan-tesislere-4-milyon-654-bin-lira-ceza-1086856212.html
Ticaret Bakanlığı'ndan döviz ile satış yapan tesislere 4 milyon 654 bin lira ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan döviz ile satış yapan tesislere 4 milyon 654 bin lira ceza
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Uysan, Antalya'da dövizle satış yaptığı tespit edilen dinlenme tesislerine yapılan denetimler sonucunda toplamda 4 milyon 654... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T23:26+0300
2024-08-14T23:26+0300
2024-08-14T23:26+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
antalya
para cezası
dolar
euro
idari para cezası
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Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından Antalya'daki dinlenme tesislerine yönelik çalışmalar yapıldığını açıkladı. Çalışmalar neticesinde; hediyelik eşya, yiyecek, içecek, tekstil ve deniz malzemeleri gibi birçok üründe fiyat etiketinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, etiket bulunan ürünlerde ise euro ve dolar cinsinden etikete sahip olduğu bilgisi verildi.Açıklamada, tesislere Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü denetim ekiplerince 4 milyon 654 bin 200 lira idari para cezası kesildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/sosyal-medyadan-paylasti-ticaret-bakanligi-1-milyon-lira-ceza-kesti-1086855466.html
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ticaret bakanlığı, antalya, para cezası, dolar, euro, idari para cezası
ticaret bakanlığı, antalya, para cezası, dolar, euro, idari para cezası
Ticaret Bakanlığı'ndan döviz ile satış yapan tesislere 4 milyon 654 bin lira ceza
Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Uysan, Antalya'da dövizle satış yaptığı tespit edilen dinlenme tesislerine yapılan denetimler sonucunda toplamda 4 milyon 654 bin 200 lira para cezası kesildiğini duyurdu.
Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından Antalya'daki dinlenme tesislerine yönelik çalışmalar yapıldığını açıkladı.
Çalışmalar neticesinde; hediyelik eşya, yiyecek, içecek, tekstil ve deniz malzemeleri gibi birçok üründe fiyat etiketinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, etiket bulunan ürünlerde ise euro ve dolar cinsinden etikete sahip olduğu bilgisi verildi.
Açıklamada, tesislere Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü denetim ekiplerince 4 milyon 654 bin 200 lira idari para cezası kesildiği kaydedildi.