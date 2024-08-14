https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/istanbulda-bazi-vapur-seferlerine-hava-muhalefeti-engeli-iptaller-ve-gecikmeler-yasanabilir-1086846470.html

İstanbul'da bazı vapur seferlerine hava muhalefeti engeli: İptaller ve gecikmeler yaşanabilir

İstanbul'da bazı vapur seferlerine hava muhalefeti engeli: İptaller ve gecikmeler yaşanabilir

Sputnik Türkiye

İstanbul'da, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği duyuruldu. 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T17:41+0300

2024-08-14T17:41+0300

2024-08-14T17:46+0300

türkiye

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Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava muhalefeti sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği, iptal edilen seferler için kurumun internet sitesinden bilgi alınabileceği ifade edildi.Söz konusu açıklamada, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle 17:50 Poyraz-Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferinin Poyraz kalkışı yapılamayacaktır" bilgisi paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/eskisehirdeki-saldirganin-yaraladigi-magdurlar-konustu-boyle-bir-seyi-anca-terorist-yapar-1086845558.html

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