https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/istanbulda-bazi-vapur-seferlerine-hava-muhalefeti-engeli-iptaller-ve-gecikmeler-yasanabilir-1086846470.html
İstanbul'da bazı vapur seferlerine hava muhalefeti engeli: İptaller ve gecikmeler yaşanabilir
İstanbul'da bazı vapur seferlerine hava muhalefeti engeli: İptaller ve gecikmeler yaşanabilir
Sputnik Türkiye
İstanbul'da, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği duyuruldu. 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T17:41+0300
2024-08-14T17:41+0300
2024-08-14T17:46+0300
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hava durumu
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hava muhalefeti
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Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava muhalefeti sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği, iptal edilen seferler için kurumun internet sitesinden bilgi alınabileceği ifade edildi.Söz konusu açıklamada, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle 17:50 Poyraz-Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferinin Poyraz kalkışı yapılamayacaktır" bilgisi paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/eskisehirdeki-saldirganin-yaraladigi-magdurlar-konustu-boyle-bir-seyi-anca-terorist-yapar-1086845558.html
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vapur iptali var mı, vapur saatleri, vapur seferleri
vapur iptali var mı, vapur saatleri, vapur seferleri
İstanbul'da bazı vapur seferlerine hava muhalefeti engeli: İptaller ve gecikmeler yaşanabilir
17:41 14.08.2024 (güncellendi: 17:46 14.08.2024)
İstanbul'da, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği duyuruldu.
Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava muhalefeti sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği, iptal edilen seferler için kurumun internet sitesinden bilgi alınabileceği ifade edildi.
Söz konusu açıklamada, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle 17:50 Poyraz-Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferinin Poyraz kalkışı yapılamayacaktır" bilgisi paylaşıldı.