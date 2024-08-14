Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi 15 Eylül'de başlıyor: Doğrulama yapmadan ilan verilemeyecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'İzmir Alsancak Limanı satılıyor' iddiası: 'Ulusal güvenlik kaygılarının yaşanmasına neden oluyor'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Bodrum'da uğradığı saldırı sonucu kalp krizi geçiren Dr. Tezvar: Kum torbası olma niyetinde değiliz
12:05
84 dk
HABER MASASI
Paris 2024'e skandallar damga vurdu.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İmamoğlu'nun B planı ne?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Egonu'ya ırkçı saldırı
17:41
2 dk
SESLİ HABER
Borçsuzluk belgesi uygulamasına düzenleme
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de yabancılara konut satışı geriledi
18:13
3 dk
SESLİ HABER
Musk’a röportaj veren Trump’tan ‘Putin’ mesajı
18:21
5 dk
SESLİ HABER
Depremde ölen annesinin yüzüğünü kaybetmişti: Mezarda özür diledi
18:32
3 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı asker: 'Bize sivilleri öldürme emri verildi'
18:41
3 dk
SESLİ HABER
ABD'li senatörden Zelenskiy’e övgü
18:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Samsun’da hasat başladı, motor tamircilerinin mesaisi yoğunlaştı
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Siber güvenlik uzmanından VPN uyarısı
19:31
3 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Sanal oyunlar tehlike saçıyor
19:39
3 dk
SESLİ HABER
Servis şoförü, çalıştığı fabrikayı soydu
19:47
2 dk
SESLİ HABER
Mevsimlik fındık işçilerinin çocuklarına eğitim ve sosyal destek
19:55
2 dk
SESLİ HABER
Sokak sokak gezerek babasını soruyor
20:03
2 dk
SESLİ HABER
En zengin 10 il belli oldu: İlk iki il şaşırtmadı
20:12
2 dk
SESLİ HABER
Diyarbakır fıstığı üreticisi, geçen seneye kıyasla verimden memnun
20:20
2 dk
SESLİ HABER
Serinlemek için girdi, 6 kiloluk levrekle çıktı
20:27
1 dk
SESLİ HABER
Sokak röportajında ‘cumhurbaşkanına hakaret’ tutuklaması
20:36
2 dk
SESLİ HABER
O köyde her evde geri dönüşüm kutusu bulunuyor
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Kaçak sünnet edilen çocuk kangren oldu, cinsel organı kesildi
20:54
2 dk
SESLİ HABER
Kira yüksekliğinde 3. sırada: Tahliye davalarında rekor artış
22:26
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Topuk dikeni hastalığına karşı neler yapılabilir?
22:33
2 dk
SESLİ HABER
Mahalleli biyogaz tesisi kurmak için destek bekliyor
22:43
3 dk
SESLİ HABER
Kasten öldürme suçundan yakalanan şahıstan ilginç soru: Ben ne yaptım?
22:53
1 dk
SESLİ HABER
Ameliyat olan doğuştan kataraktlı kızın dünyası aydınlandı
23:04
2 dk
ÖZEL HABER
Olimpiyatlara ev sahipliği yapmak fırsat mı masraf mı?
23:13
10 dk
SESLİ HABER
Fizik’te eksi not alan profesör, fizik bölümüne yerleşti
23:29
1 dk
SESLİ HABER
Altılı masa: Nasıl kuruldu, nasıl dağıldı?
23:37
9 dk
SESLİ HABER
Gümüşhane’de 8 yıldır su basan mezarlığın nakline başlandı
23:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
07:21
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kadın işsizliği krizi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Trafik kazaları ve mağdurların hakları
12:05
82 dk
HABER MASASI
Tüm zamanların efsaneleşmiş olimpiyat sporcuları
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
18:22
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/emlakta-dogrulanmis-ilan-duzenlemesi-1086824700.html
Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi 15 Eylül'de başlıyor: Doğrulama yapmadan ilan verilemeyecek
Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi 15 Eylül'de başlıyor: Doğrulama yapmadan ilan verilemeyecek
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı tarafından 15 Eylül'den itibaren devreye alınacak "doğrulanmış ilan" düzenlemesiyle, aynı taşınmaz için birden fazla emlakçının... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T13:04+0300
2024-08-14T13:04+0300
türkiye
konut
ticaret bakanlığı
satılık
satılık ev
kiralık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0c/1080641866_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2e44af24b6267be64846495ffc5ce340.jpg
Bakanlıkça, tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amacıyla uygulanacak "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin esas ve usulleri tespit edildi.Doğrulanmış ilan ne demek?Uygulamaya göre, konut satacak kişiler, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek.Bakanlıktan konuya ilişkin ilgili sivil toplum kuruluşlarına gönderilen yazıya göre, söz konusu düzenlemenin uygulanmaya başlamasıyla yetki belgesiz emlak işletmeleri ilan girişi yapamayacak.1 Ocak 2025'ten sonra zorunlu olacakYetki belgesiz faaliyet gösteren emlak işletmelerinin, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nde (EİDS) yetki doğrulamasının devreye alınması sonrasında ilan verirken sorun yaşamamak ve idari yaptırıma maruz kalmamak için bu belgeyi alması önem taşıyor.İlan platformlarınca, yetki doğrulama uygulamasına ilişkin teknik çalışmalar 15 Eylül'e kadar tamamlanacak ve sistem bu tarihten itibaren devreye alınacak.Doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda, "EİDS'den yetki doğrulamasının yapıldığı" yönünde bir logoya veya ibareye yer verilecek.Uygulama, 1 Ocak 2025'ten itibaren tamamen devreye alınacak ve bu tarihten sonra yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyecek.Aynı taşınmaza ilişkin, birden fazla emlak işletmesinin yetkilendirilmesi mümkün olacak. İlan platformlarında aynı taşınmaza ilişkin başka ilan bulunması durumunda, diğer ilana ait fiyat bilgilerini içeren kısa yollara veya linklere yer verilecek.e-Devlet yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından verilen yetkinin iptali mümkün olacak, fakat yetkilendirmenin iptali halinde ilan otomatik olarak yayımdan kalkmayacak.İlanın yenilenmesi durumunda yetkilendirmeye ilişkin sorgulamalar tekrar gerçekleştirilecek.Yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından yapılacak yetkilendirmenin süresi asgari 3 ay olacak, verilen yetkinin süresi taşınmaz sahibince aynı ekrandan uzatılabilecek.Kiralık ilanları için de zorunluEİDS yetki doğrulama uygulaması hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak. Günlük kiralık taşınmazlar ile henüz kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı konut projeleri, gecekondu vasfındaki taşınmazlar gibi herhangi bir sebeple tapusu bulunmayan taşınmazlar uygulamaya dahil olmayacak.Tapusu bulunmayan taşınmazlara ilişkin ilanlar, platformlarda yer alabilecek ancak bu taşınmazlara ilişkin ilanların girişinde, taşınmazın tapu kaydının olmadığına ilişkin bir işaretleme yapılacak ve bu durum ilanda da belirtilecek.İl, ilçe, ada ve parsel bilgileri, değiştirilemeyecek şekilde ilanda yer alacak, ancak mahalle bilgisi değiştirilebilir nitelikte olacak.Uygulama devreye alındığı anda yayımda olan ilanlar kalmaya devam edecek. Yayımdaki ilanların yenilenmesi durumunda ise EİDS üzerinden yetkilendirmeye ilişkin sorgulama gerçekleştirilecek.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0c/1080641866_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_8f046942eedbc5fb40ccd7b1a65ef489.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
konut, ticaret bakanlığı, satılık, satılık ev, kiralık
konut, ticaret bakanlığı, satılık, satılık ev, kiralık

Emlakta 'doğrulanmış ilan' düzenlemesi 15 Eylül'de başlıyor: Doğrulama yapmadan ilan verilemeyecek

13:04 14.08.2024
© Sputnik / Kerimcan Malazİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
Abone ol
Ticaret Bakanlığı tarafından 15 Eylül'den itibaren devreye alınacak "doğrulanmış ilan" düzenlemesiyle, aynı taşınmaz için birden fazla emlakçının yetkilendirilmesine imkan tanınırken, yetkilendirme süresi de 3 ay olarak belirlendi.
Bakanlıkça, tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amacıyla uygulanacak "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin esas ve usulleri tespit edildi.

Doğrulanmış ilan ne demek?

Uygulamaya göre, konut satacak kişiler, e-Devlet üzerinde kendisine ait gayrimenkulü seçerek, açılacak pencereden emlakçısını yetkilendirecek. Böylece emlakçılar da aldıkları yetkiyle sitelere ilan girebilecek.
Bakanlıktan konuya ilişkin ilgili sivil toplum kuruluşlarına gönderilen yazıya göre, söz konusu düzenlemenin uygulanmaya başlamasıyla yetki belgesiz emlak işletmeleri ilan girişi yapamayacak.

1 Ocak 2025'ten sonra zorunlu olacak

Yetki belgesiz faaliyet gösteren emlak işletmelerinin, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nde (EİDS) yetki doğrulamasının devreye alınması sonrasında ilan verirken sorun yaşamamak ve idari yaptırıma maruz kalmamak için bu belgeyi alması önem taşıyor.
İlan platformlarınca, yetki doğrulama uygulamasına ilişkin teknik çalışmalar 15 Eylül'e kadar tamamlanacak ve sistem bu tarihten itibaren devreye alınacak.
Doğrulama yapılarak yayımlanan ilanlarda, "EİDS'den yetki doğrulamasının yapıldığı" yönünde bir logoya veya ibareye yer verilecek.
Uygulama, 1 Ocak 2025'ten itibaren tamamen devreye alınacak ve bu tarihten sonra yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyecek.
Aynı taşınmaza ilişkin, birden fazla emlak işletmesinin yetkilendirilmesi mümkün olacak. İlan platformlarında aynı taşınmaza ilişkin başka ilan bulunması durumunda, diğer ilana ait fiyat bilgilerini içeren kısa yollara veya linklere yer verilecek.
e-Devlet yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından verilen yetkinin iptali mümkün olacak, fakat yetkilendirmenin iptali halinde ilan otomatik olarak yayımdan kalkmayacak.
İlanın yenilenmesi durumunda yetkilendirmeye ilişkin sorgulamalar tekrar gerçekleştirilecek.
Yetkilendirme ekranında taşınmaz sahibi tarafından yapılacak yetkilendirmenin süresi asgari 3 ay olacak, verilen yetkinin süresi taşınmaz sahibince aynı ekrandan uzatılabilecek.

Kiralık ilanları için de zorunlu

EİDS yetki doğrulama uygulaması hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak. Günlük kiralık taşınmazlar ile henüz kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı konut projeleri, gecekondu vasfındaki taşınmazlar gibi herhangi bir sebeple tapusu bulunmayan taşınmazlar uygulamaya dahil olmayacak.
Tapusu bulunmayan taşınmazlara ilişkin ilanlar, platformlarda yer alabilecek ancak bu taşınmazlara ilişkin ilanların girişinde, taşınmazın tapu kaydının olmadığına ilişkin bir işaretleme yapılacak ve bu durum ilanda da belirtilecek.
İl, ilçe, ada ve parsel bilgileri, değiştirilemeyecek şekilde ilanda yer alacak, ancak mahalle bilgisi değiştirilebilir nitelikte olacak.
Uygulama devreye alındığı anda yayımda olan ilanlar kalmaya devam edecek. Yayımdaki ilanların yenilenmesi durumunda ise EİDS üzerinden yetkilendirmeye ilişkin sorgulama gerçekleştirilecek.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала