https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/depremde-enkazdan-248-saat-sonra-kurtarildi-simdi-universiteli-oldu-1086847515.html

Depremde enkazdan 248 saat sonra kurtarıldı, şimdi üniversiteli oldu

Depremde enkazdan 248 saat sonra kurtarıldı, şimdi üniversiteli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depremlerinde 248 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarılan Aleyna Ölmez, Ankara Üniversitesi'ni kazandı. Ölmez, deprem... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T18:17+0300

2024-08-14T18:17+0300

2024-08-14T18:17+0300

türkiye

6 şubat kahramanmaraş depremi

aleyna ölmez

deprem

enkaz

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Depreme Kahramanmaraş Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda ailesiyle birlikte yakalanan ve yıkılan evlerinin enkazından 248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre tedavi gördüğü Ankara Üniversitesine öğrenci olarak yerleşti.Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümü'nü kazanan Ölmez'i telefonla arayarak tebrik etti.Heyecanla seni bekliyoruzAnkara Üniversitesini kazandığı için heyecanlı olduğunu belirten Ölmez de Ünüvar'a her şey için teşekkür etti.Depremde anne, baba ve kardeşini kaybetmiştiAleyna Ölmez, depremde annesi, babası ve kardeşini kaybetmişti. Enkazdan çıkarıldıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230222/depremden-248-saat-sonra-enkazdan-kurtarilan-aleyna-olmez-cok-zorlu-bir-surecti-ama-mucadele-ettim-1067385799.html

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6 şubat kahramanmaraş depremi, aleyna ölmez, deprem, enkaz