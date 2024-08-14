https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/depremde-enkazdan-248-saat-sonra-kurtarildi-simdi-universiteli-oldu-1086847515.html
Depremde enkazdan 248 saat sonra kurtarıldı, şimdi üniversiteli oldu
Depremde enkazdan 248 saat sonra kurtarıldı, şimdi üniversiteli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depremlerinde 248 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarılan Aleyna Ölmez, Ankara Üniversitesi'ni kazandı. Ölmez, deprem... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T18:17+0300
2024-08-14T18:17+0300
2024-08-14T18:17+0300
türkiye
6 şubat kahramanmaraş depremi
aleyna ölmez
deprem
enkaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0e/1086847220_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ec442fb0fe551fa7c5936a5bfa34166e.jpg
Depreme Kahramanmaraş Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda ailesiyle birlikte yakalanan ve yıkılan evlerinin enkazından 248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre tedavi gördüğü Ankara Üniversitesine öğrenci olarak yerleşti.Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümü'nü kazanan Ölmez'i telefonla arayarak tebrik etti.Heyecanla seni bekliyoruzAnkara Üniversitesini kazandığı için heyecanlı olduğunu belirten Ölmez de Ünüvar'a her şey için teşekkür etti.Depremde anne, baba ve kardeşini kaybetmiştiAleyna Ölmez, depremde annesi, babası ve kardeşini kaybetmişti. Enkazdan çıkarıldıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230222/depremden-248-saat-sonra-enkazdan-kurtarilan-aleyna-olmez-cok-zorlu-bir-surecti-ama-mucadele-ettim-1067385799.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0e/1086847220_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_89f9dfa634a6882ba5c04a7a8053f9be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
6 şubat kahramanmaraş depremi, aleyna ölmez, deprem, enkaz
6 şubat kahramanmaraş depremi, aleyna ölmez, deprem, enkaz
Depremde enkazdan 248 saat sonra kurtarıldı, şimdi üniversiteli oldu
Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depremlerinde 248 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarılan Aleyna Ölmez, Ankara Üniversitesi'ni kazandı. Ölmez, deprem sonrasında aynı üniversitenin hastanesinde tedavi görmüştü.
Depreme Kahramanmaraş Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda ailesiyle birlikte yakalanan ve yıkılan evlerinin enkazından 248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre tedavi gördüğü Ankara Üniversitesine öğrenci olarak yerleşti.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi Ayaş Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümü'nü kazanan Ölmez'i telefonla arayarak tebrik etti.
Heyecanla seni bekliyoruz
Ölmez'in Ankara Üniversitesini kazanmasından memnuniyet duyduğunu belirten Ünüvar, "Geçen yıl depremden sonra gönül bağı kurmuştuk sizinle. Bizim bir depremzede kardeşimiz olarak seni misafir etmiştik, tedavini yapmıştık. Şimdi artık organik bağ kurdun, hakiki bir Ankara Üniversiteli oldun. Heyecanla bekliyoruz seni." ifadesini kullandı.
Ankara Üniversitesini kazandığı için heyecanlı olduğunu belirten Ölmez de Ünüvar'a her şey için teşekkür etti.
Depremde anne, baba ve kardeşini kaybetmişti
Aleyna Ölmez, depremde annesi, babası ve kardeşini kaybetmişti. Enkazdan çıkarıldıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu.