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Dünya ekonomisinin yörüngesi, artık farklı dönüyor.Dijitalleşme, inovasyon, girişimcilik ve yeni teknoloji.Bizleri neler beklediğini de bilmemiz şart. Değişimin içinde yaşarken, bunları ne kadar takip edebiliyoruz? Erdal Kaplanseren’le Ekonominin Panoraması, her Pazartesi ve Çarşamba saat 15.00’te
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Koray Gültekin Bahar: Kobilerin finansmana erişimde ciddi sıkıntıları var
Koray Gültekin Bahar: Kobilerin finansmana erişimde ciddi sıkıntıları var
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik'te yayınlanan Ekonomi Panorama'da Erdal Kaplanseren, Figopara CEO'su Koray Gültekin Bahar'ı konuk etti. Bahar, Türkiye’de 3.7 milyon kobi... 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T15:04+0300
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Koray Gültekin Bahar: Kobilerin finansmana erişimde ciddi sıkıntıları var
Sputnik Türkiye
Koray Gültekin Bahar: Kobilerin finansmana erişimde ciddi sıkıntıları var
Ekonomi Panorama’da Asya piyasalarının, petrolün ve altının seyriyle programa başlayan Erdal Kaplanseren’in bu haftaki konuğu, Figopara CEO’su Koray Gültekin Bahar oldu.Bahar, Kaplanseren’in finans teknolojisi hakkındaki sorularını yanıtladı. Türkiye’de 3.7 milyon kobi bulunduğunu ve Türkiye gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 57’sini kobilerin ürettiğini belirten Bahar, şunları söyledi:“Kobilerin finansmana erişimde ciddi sıkıntıları var. Özellikle enflasyonun ve faizin yüksek olduğu zamanlarda kobilerin piyasalardaki alacaklarını daha hızlı tahsil etmeye ihtiyaçları var.”Bahar, kobilerin Türkiye’de alacaklarını uzun vadede aldığını fakat bazen tedariğin hızlı bir şekilde gerçekleşmesinin kobiler için kritik olduğunu vurguladı. Figopara’nın ödemenin hızlı gerçekleşmesi için bankalarla beraber teknolojik bir tedarik zinciri kurduğunu belirten Bahar ifadeleri kullandı:Nakit akışını yönetememenin şirketlerin kapanmasında önemli bir etken olduğunu da belirten Bahar şunları söyledi:Türkiye’de toplamda 3.7 milyon kobi bulunduğunu da hatırlatan Bahar, Türkiye’de bankacılık sektöründe kullanılan teknolojinin, ABD’nin ve Avrupa ülkelerinin çok ötesinde olduğunu söyledi. Türkiye’deki bankacılık müşterilerinin de dijital ortamı kullanmaya yatkın olduğunu söyleyen Bahar, kobilerin dijital ortamı kullanmasında ise hala büyük bir potansiyel olduğunu vurguladı.Kobiler hakkında kamuya açık verileri ve yapay zekayı kullanarak dijital bir hızlı tedarik zinciri oluşturan Figopara’nın yeni projelerinden de bahseden Bahar, konuşmasına şu sözlerle devam etti:Figopara’nın kobilerle, potansiyel müşterilere ait 300’den fazla veriyi paylaştığını da belirten Bahar, Türkiye’deki şirketlerin çevre ülkelerdekilere göre çok hızlı dijitalleştiğini vurguladı.Bahar şunları söyledi:Bahar, Figopara’nın, dünyanın her yerindeki kobilerin temel problemleri için çözüm sunduğunu, Figopara’nın yurtdışı yatırımlar için de hevesli olduğunu söyledi.Bahar, Türkiye’de son yıllarda, finansal teknoloji şirketlerine hemen hemen her sene 100 milyon doların üzerinde yatırım yapıldığını da sözlerine ekledi. Bahar, bu yıl yapılan yabancı yatırımın ise 300 milyon doların üzerinde olduğunu belirtti.
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аудио, radyo, radyo, finans, kobi
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Koray Gültekin Bahar: Kobilerin finansmana erişimde ciddi sıkıntıları var

15:04 14.08.2024 (güncellendi: 10:15 15.08.2024)
EKONOMİ PANORAMA
Koray Gültekin Bahar: Kobilerin finansmana erişimde ciddi sıkıntıları var
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Erdal Kaplanseren
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Radyo Sputnik'te yayınlanan Ekonomi Panorama'da Erdal Kaplanseren, Figopara CEO'su Koray Gültekin Bahar'ı konuk etti. Bahar, Türkiye’de 3.7 milyon kobi bulunduğunu ve Türkiye gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 57’sini kobilerin ürettiğini belirtti.
Ekonomi Panorama’da Asya piyasalarının, petrolün ve altının seyriyle programa başlayan Erdal Kaplanseren’in bu haftaki konuğu, Figopara CEO’su Koray Gültekin Bahar oldu.
Bahar, Kaplanseren’in finans teknolojisi hakkındaki sorularını yanıtladı. Türkiye’de 3.7 milyon kobi bulunduğunu ve Türkiye gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 57’sini kobilerin ürettiğini belirten Bahar, şunları söyledi:
“Kobilerin finansmana erişimde ciddi sıkıntıları var. Özellikle enflasyonun ve faizin yüksek olduğu zamanlarda kobilerin piyasalardaki alacaklarını daha hızlı tahsil etmeye ihtiyaçları var.”
Bahar, kobilerin Türkiye’de alacaklarını uzun vadede aldığını fakat bazen tedariğin hızlı bir şekilde gerçekleşmesinin kobiler için kritik olduğunu vurguladı. Figopara’nın ödemenin hızlı gerçekleşmesi için bankalarla beraber teknolojik bir tedarik zinciri kurduğunu belirten Bahar ifadeleri kullandı:
“Bugün bir kobinin tahsil edeceği bir tutarı bankadan tahsil etmesi haftalar sürüyor. Figopara sayesinde bir kobi, bugün sisteme girip dijital ortamda işlemlerini hızlı bir şekilde çözebiliyor. Arka tarafta yirmiden fazla önde gelen bankayla çalışması nedeniyle rekabetçi fiyatları da görebiliyor. Daha da ötesinde kobi sisteme girip işlem yapmaya başlayınca, sistemdeki finansörlerin, kobinin ticaretiyle ilgili daha detaylı bilgilerine sahip oluyor. Bu şekilde kobiler, bankalarda sahip olduğu limitlerin çok üzerinde limitlerle işlem yapabiliyor.”
Nakit akışını yönetememenin şirketlerin kapanmasında önemli bir etken olduğunu da belirten Bahar şunları söyledi:
“Bugüne kadar yaklaşık 800 milyon dolar civarında kaynağı, 10 bin civarında kobiyle buluşturmuş olduk. Aylık 2 buçuk milyar liraya yakın finansal kaynak, ayda 2-3 bine yakın kobiyle sistem içerisinde buluşuyor. Figopara’nın bugün geldiği nokta heyecan verici olmasına rağmen öte yandan büyüyebileceğimiz alanın da fazla olduğunun farkındayız. Baktığımızda son 3 yıla, her yıl dolar bazında 5 kat büyüyen bir teknoloji Figopara. Türkiye’de çok fazla ihtiyaç var ve potansiyel de çok fazla.”
Türkiye’de toplamda 3.7 milyon kobi bulunduğunu da hatırlatan Bahar, Türkiye’de bankacılık sektöründe kullanılan teknolojinin, ABD’nin ve Avrupa ülkelerinin çok ötesinde olduğunu söyledi. Türkiye’deki bankacılık müşterilerinin de dijital ortamı kullanmaya yatkın olduğunu söyleyen Bahar, kobilerin dijital ortamı kullanmasında ise hala büyük bir potansiyel olduğunu vurguladı.
Kobiler hakkında kamuya açık verileri ve yapay zekayı kullanarak dijital bir hızlı tedarik zinciri oluşturan Figopara’nın yeni projelerinden de bahseden Bahar, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
“Aldığımız son yatırımlarla beraber en çok yatırım yaptığımız konuyu, ticaret odalarındaki kamuya açık ve büyük veri toplamını anlamlı bir bütün haline getirerek ticaret yapan şirketlerin işini kolaylaştırmak. Bir kurumsal skorlama ürünü lanse ettik ve bu ürünle beraber aslında amacımız şirketlerin birbiri arasındaki güven problemini ortadan kaldırabilmek.”
Figopara’nın kobilerle, potansiyel müşterilere ait 300’den fazla veriyi paylaştığını da belirten Bahar, Türkiye’deki şirketlerin çevre ülkelerdekilere göre çok hızlı dijitalleştiğini vurguladı.
Bahar şunları söyledi:
“Türkiye’deki her üç şirketten biri, kestiği ve aldığı tüm faturaları dijital ortamda yapıyor. Bu şirketlerin ve bireylerin tamamı bankacılık işlerinin büyük çoğunu dijital platformlarda yapıyor. Yine kobiler, tahsilatlarının büyük kısmını kredi kartıyla yapıyor. Şirketler pek çok işini dijital ortamda yürütse de öte yandan şirketlerin ne muhasebesi ve diğer pek çok bankacılık işleri dijital ortama henüz aktarılmadı. Dijitalleşme, vergilendirmenin doğru yapılmasıyla ilgili de devletlere büyük kolaylık sağlıyor.”
Bahar, Figopara’nın, dünyanın her yerindeki kobilerin temel problemleri için çözüm sunduğunu, Figopara’nın yurtdışı yatırımlar için de hevesli olduğunu söyledi.
Bahar, Türkiye’de son yıllarda, finansal teknoloji şirketlerine hemen hemen her sene 100 milyon doların üzerinde yatırım yapıldığını da sözlerine ekledi. Bahar, bu yıl yapılan yabancı yatırımın ise 300 milyon doların üzerinde olduğunu belirtti.
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