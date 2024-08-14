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Koray Gültekin Bahar: Kobilerin finansmana erişimde ciddi sıkıntıları var

Koray Gültekin Bahar: Kobilerin finansmana erişimde ciddi sıkıntıları var

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik'te yayınlanan Ekonomi Panorama'da Erdal Kaplanseren, Figopara CEO'su Koray Gültekin Bahar'ı konuk etti. Bahar, Türkiye’de 3.7 milyon kobi... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T15:04+0300

2024-08-14T15:04+0300

2024-08-15T10:15+0300

ekonomi panorama

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finans

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Koray Gültekin Bahar: Kobilerin finansmana erişimde ciddi sıkıntıları var Sputnik Türkiye Koray Gültekin Bahar: Kobilerin finansmana erişimde ciddi sıkıntıları var

Ekonomi Panorama’da Asya piyasalarının, petrolün ve altının seyriyle programa başlayan Erdal Kaplanseren’in bu haftaki konuğu, Figopara CEO’su Koray Gültekin Bahar oldu.Bahar, Kaplanseren’in finans teknolojisi hakkındaki sorularını yanıtladı. Türkiye’de 3.7 milyon kobi bulunduğunu ve Türkiye gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 57’sini kobilerin ürettiğini belirten Bahar, şunları söyledi:“Kobilerin finansmana erişimde ciddi sıkıntıları var. Özellikle enflasyonun ve faizin yüksek olduğu zamanlarda kobilerin piyasalardaki alacaklarını daha hızlı tahsil etmeye ihtiyaçları var.”Bahar, kobilerin Türkiye’de alacaklarını uzun vadede aldığını fakat bazen tedariğin hızlı bir şekilde gerçekleşmesinin kobiler için kritik olduğunu vurguladı. Figopara’nın ödemenin hızlı gerçekleşmesi için bankalarla beraber teknolojik bir tedarik zinciri kurduğunu belirten Bahar ifadeleri kullandı:Nakit akışını yönetememenin şirketlerin kapanmasında önemli bir etken olduğunu da belirten Bahar şunları söyledi:Türkiye’de toplamda 3.7 milyon kobi bulunduğunu da hatırlatan Bahar, Türkiye’de bankacılık sektöründe kullanılan teknolojinin, ABD’nin ve Avrupa ülkelerinin çok ötesinde olduğunu söyledi. Türkiye’deki bankacılık müşterilerinin de dijital ortamı kullanmaya yatkın olduğunu söyleyen Bahar, kobilerin dijital ortamı kullanmasında ise hala büyük bir potansiyel olduğunu vurguladı.Kobiler hakkında kamuya açık verileri ve yapay zekayı kullanarak dijital bir hızlı tedarik zinciri oluşturan Figopara’nın yeni projelerinden de bahseden Bahar, konuşmasına şu sözlerle devam etti:Figopara’nın kobilerle, potansiyel müşterilere ait 300’den fazla veriyi paylaştığını da belirten Bahar, Türkiye’deki şirketlerin çevre ülkelerdekilere göre çok hızlı dijitalleştiğini vurguladı.Bahar şunları söyledi:Bahar, Figopara’nın, dünyanın her yerindeki kobilerin temel problemleri için çözüm sunduğunu, Figopara’nın yurtdışı yatırımlar için de hevesli olduğunu söyledi.Bahar, Türkiye’de son yıllarda, finansal teknoloji şirketlerine hemen hemen her sene 100 milyon doların üzerinde yatırım yapıldığını da sözlerine ekledi. Bahar, bu yıl yapılan yabancı yatırımın ise 300 milyon doların üzerinde olduğunu belirtti.

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2024

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аудио, radyo, radyo, finans, kobi