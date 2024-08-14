Trafik kazası anında ne yapmak gerekiyor?

“Kazanın şiddetine göre incelemenin tespiti lazım. Bir kişi dururken arkadan da çarpabilirler, yaya da çarpılabilir, on tane araç da birbirine girebilir, karşılıklı da çarpışılabilir, o kadar fazla ki çeşidi, önce tespit etmemizde fayda var. Şayet iki aracın çarpışması, arkadan çarpması da olabilir, maddi hasarlı ise araçtan çıkıp güvenlik önlemlerini almaya çalışacağız. Bulunduğumuz yer şehir içi mi şehir dışı mı bu da çok önemli. Kazayı tespit ettikten sonra maddi hasar varsa iki sürücü kendi aralarında kaza tespit tutanağı düzenlemelidir. Her araçta kaza tespit tutanağı bulunması gerekiyor. Mutabakat sağlayarak yapılırsa kendi aranızda kaza tespit tutanağı tutuyorsunuz, mutabakat sağlanamazsa trafik polisi çağırmak zorundayız.”