https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/1086830614.html
Trafik kazası anında ne yapmak gerekiyor?
Trafik kazası anında ne yapmak gerekiyor?
Sputnik Türkiye
Gün Ortası'nda Okan Aslan'ın konuğu olan KAZAMAĞDUR Başkanı Ali Körükçü, trafik kazası anında yapılması gerekenleri sıraladı. 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T12:05+0300
2024-08-14T12:05+0300
2024-08-15T11:20+0300
okan aslan ile gün ortasi
radyo
radyo
trafik kazası
kaza tespit tutanağı
trafik polisi
kaza
zincirleme kaza
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Trafik kazası anında ne yapmak gerekiyor?
Sputnik Türkiye
Trafik kazası anında ne yapmak gerekiyor?
KAZAMAĞDUR Başkanı Ali Körükçü, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu. Körükçü, trafik kazaları ve mağdurların hakları, trafik kazası anında yapılması gerekenler, kaza sonrası dikkat edilecek hususlar, mağdurun hakları ve yasal sürece dair bilgilendirmelerde bulundu.Körükçü, “Bayramlarda trafik yoğunluğu ve seyahat oranı fazla olduğu için kazaların artışı buna paralel devam etmekte. Maalesef trafik kurallarına uymamaktan kaynaklı ve genelde de sürücü hatası olan kazaları yaşamaktayız. Kazalarda sadece maddi hasarlar olsa iyi” diye konuştu.Denetim meselesiyle ilgili aksaklıkların olduğunu söyleyen Körükçü, “Uzun yollarda mutlaka yedek sürücü ve diğer tedbirlerin alınması gerek. Buradaki aksaklıklar insanların zarar görmesine, hayatını kaybetmesine sebep oluyor” dedi.Körükçü, trafik kazası anında yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
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Okan Aslan
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
аудио, radyo, radyo, trafik kazası, kaza tespit tutanağı, trafik polisi, kaza, zincirleme kaza
аудио, radyo, radyo, trafik kazası, kaza tespit tutanağı, trafik polisi, kaza, zincirleme kaza
Trafik kazası anında ne yapmak gerekiyor?
12:05 14.08.2024 (güncellendi: 11:20 15.08.2024)
Gün Ortası'nda Okan Aslan'ın konuğu olan KAZAMAĞDUR Başkanı Ali Körükçü, trafik kazası anında yapılması gerekenleri sıraladı.
KAZAMAĞDUR Başkanı Ali Körükçü, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu. Körükçü, trafik kazaları ve mağdurların hakları, trafik kazası anında yapılması gerekenler, kaza sonrası dikkat edilecek hususlar, mağdurun hakları ve yasal sürece dair bilgilendirmelerde bulundu.
Körükçü, “Bayramlarda trafik yoğunluğu ve seyahat oranı fazla olduğu için kazaların artışı buna paralel devam etmekte. Maalesef trafik kurallarına uymamaktan kaynaklı ve genelde de sürücü hatası olan kazaları yaşamaktayız. Kazalarda sadece maddi hasarlar olsa iyi” diye konuştu.
Denetim meselesiyle ilgili aksaklıkların olduğunu söyleyen Körükçü, “Uzun yollarda mutlaka yedek sürücü ve diğer tedbirlerin alınması gerek. Buradaki aksaklıklar insanların zarar görmesine, hayatını kaybetmesine sebep oluyor” dedi.
Körükçü, trafik kazası anında yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:
“Kazanın şiddetine göre incelemenin tespiti lazım. Bir kişi dururken arkadan da çarpabilirler, yaya da çarpılabilir, on tane araç da birbirine girebilir, karşılıklı da çarpışılabilir, o kadar fazla ki çeşidi, önce tespit etmemizde fayda var. Şayet iki aracın çarpışması, arkadan çarpması da olabilir, maddi hasarlı ise araçtan çıkıp güvenlik önlemlerini almaya çalışacağız. Bulunduğumuz yer şehir içi mi şehir dışı mı bu da çok önemli. Kazayı tespit ettikten sonra maddi hasar varsa iki sürücü kendi aralarında kaza tespit tutanağı düzenlemelidir. Her araçta kaza tespit tutanağı bulunması gerekiyor. Mutabakat sağlayarak yapılırsa kendi aranızda kaza tespit tutanağı tutuyorsunuz, mutabakat sağlanamazsa trafik polisi çağırmak zorundayız.”