https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/-kursk-bolgesinde-kanada-yapimi-zirhli-arac-ele-gecirildi-1086853104.html

Kursk bölgesinde Kanada yapımı zırhlı araç ele geçirildi

Kursk bölgesinde Kanada yapımı zırhlı araç ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine saldırısı öncesi ABD ve Avrupa Birliği'den (AB) onay aldığı iddia edilirken, bölgede tespit edilen... 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T20:53+0300

2024-08-14T20:53+0300

2024-08-14T20:53+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosuna bağlı deniz piyadelerinin Kursk Bölgesini işgal etmeye çalışan Ukrayna askerlerinden Kanada yapımı Roshel Senator zırhlı aracını ele geçirdiğini bildirdi.Rus birliklerin aynı zamanda otomatik silahlar, mühimmat, koruma ve iletişim ekipmanları ele geçirdiği belirtilen açıklamada, “Yerleşim yerlerinden birinin yakınındaki çatışma sırasında, Karadeniz Filosu 810. Bağımsız Deniz Tugayı askerleri, Ukrayna birliklerinin kullandığı Kanada yapımı Roshel Senator zırhlı savaş aracı ele geçirmiş ve cephenin arka bölgesine almıştır” denildi.Bölgeyi Ukrayna askerinden arındırmaya çalışan Rus deniz piyadeleri ayrıca Batı yapımı otomatik silahlar, mühimmat, savunma teçhizatı ve iletişim sistemlerini de ganimet olarak ele geçirdi.Bakanlık, ele geçirilen aracın video görüntülerini paylaştığı mesajında, operasyonda yer alan Rus askerin sözlerine de yer verirken, Rus deniz piyadesi, “Rus topraklarına gelenlerin başına gelen budur. Kendi yoldaşları tarafından burada terk edildiler, tahliye edilmediler bile. Burada kimsenin onlara ihtiyacı yok. 82. Bağımsız Hava İndirme Taarruz Tugayı bizi ziyarete geldi. Onların da sonu bu şekilde oldu” ifadelerini kullandı.Kursk’a takviye sürdürülüyorBununla birlikte Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine sızmasıyla birlikte başlayan çatışmaların sürdüğü sınır noktalarına asker ve gerekli teçhizat gönderilmesine devam edildiğini bildiren Savunma Bakanlığı, bölgeye askerlerin yanı sıra askeri araç, mühimmat ve yakıtın gönderildiği aktardı.Olası müzakere çabalarını sona erdiren saldırıGün içerisinde Kursk Bölgesi'ndeki durumla ilgili toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna yönetiminin bu saldırıdaki amacını ‘müzakereler için elini güçlendirmek’ olarak nitelemişti.Putin, Rusya ve arabulucular tarafından sunulan barış planlarının Ukrayna tarafından neden reddedildiğinin anlaşıldığını vurgulayarak, "Görünen o ki düşman, Batılı efendilerinin yardımıyla onların emirlerini yerine getiriyor. Batı, Ukraynalılar üzerinden bizimle savaşıyor. Görünen o ki düşman, gelecekteki müzakere pozisyonunu iyileştirmeye çalışıyor" diye konuşmuştu.Ukrayna’nın, bölgeye gerçekleştirdiği saldırılarda sivilleri hedef aldığını belirten Putin, "Sivilleri, sivil yapıları ayrım gözetmeksizin vuran ve nükleer tesislere yönelik tehdit oluşturmaya çalışan insanlarla ne tür müzakereler hakkında konuşabiliriz? Onlarla konuşulacak ne var?" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/ukraynanin-kursk-saldirilari-oncesi-abd-ve-abden-onay-aldigi-iddiasi-1086808782.html

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